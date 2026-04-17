Projekt Polski 2050 dotyczący najmu krótkoterminowego skierowany do prac w komisji sejmowej

Większość posłów opowiedziała się za skierowaniem projektu do prac w komisji kultury fizycznej, sportu i turystyki. Sejm odrzucił wniosek koła Razem o przejście od razu do drugiego czytania, a także wniosek Konfederacji o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.

Projekt ustawy o najmie krótkoterminowym został przygotowany przez posłów Polski 2050. Proponowane zmiany przewidują wprowadzenie obligatoryjnej ewidencji usług najmu krótkoterminowego, prowadzonej przez wójtów, burmistrzów, prezydentów w systemie teleinformatycznym. Rozwiązanie to ma - w ocenie autorów projektu - pozwolić na ustalenie rozmiaru świadczonych usług na danym obszarze i na przeciwdziałanie brakowi lokali przeznaczonych na najem długoterminowy. Za brak stosownego wpisu projekt zakłada kary do 50 tys. zł.

W ocenie autorów projektu zmiany przyczynią się do ograniczenia nadmiernego ruchu turystycznego, będą służyć poprawie porządku i bezpieczeństwa, a także ściągalności opłat miejscowych. W projekcie przewidziano też, że rady gminy będą mogły w drodze uchwały określać szczegółowe zasady najmu krótkoterminowego. Ponadto zgodę na prowadzenie najmu krótkoterminowego w budynkach wielorodzinnych będzie musiała również wyrazić wspólnota bądź spółdzielnia.

Wcześniej w środę, podczas dyskusji na sali plenarnej krytycznie do projektu odnieśli się posłowie PiS i Konfederacji. W ich opinii proponowane zmiany oznaczają przeregulowanie, naruszenie konstytucyjnego prawa własności, krępowanie przedsiębiorczości i nierówne traktowanie obywateli, którzy w jednej gminie będą mogli zostać pozbawieni prawa do prowadzenia usług najmu krótkoterminowego, podczas gdy np. w sąsiedniej działalność może nie być w żaden sposób ograniczona.

Posłowie Koalicji Obywatelskiej przypomnieli z kolei, że w grudniu został opublikowany rządowy projekt nowelizacji ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz niektórych innych ustaw, przygotowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT). Przewidziano w nim również regulacje najmu krótkoterminowego. W ich ocenie zawarte w nim rozwiązania są lepsze niż te zaproponowane w projekcie poselskim.

Rządowy projekt nowelizacji przyznaje radom gmin kompetencje do wyznaczania stref, w których nie mogą być świadczone usługi hotelarskie (w tym najem krótkoterminowy) w innych obiektach niż w obiektach hotelarskich. Wprowadza też możliwość wnioskowania przez osoby zamieszkujące w zabudowie wielorodzinnej lub jednorodzinnej, uprawnione organy wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej, o dokonanie kontroli obiektu, w którym świadczone są usługi najmu krótkoterminowego.