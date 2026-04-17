Sejm uchwalił ustawę nakazującą funduszom BGK lokować wolne środki w depozycie MF

Za uchwaleniem noweli ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw głosowało 356 posłów, 62 wstrzymało się od głosu, a 19 było przeciw. Teraz nowela trafi do Senatu.

Ustawa zakłada, że fundusze BGK powinny lokować wolne środki otrzymane ze źródeł publicznych w depozycie u Ministra Finansów. Według resortu finansów pozwoli to ograniczyć potrzeby pożyczkowe budżetu państwa i przyrost długu sektora instytucji rządowych i samorządowych, związany z działalnością funduszy. Lokowanie wolnych środków funduszy będzie się odbywać na podstawie umowy z Ministrem Finansów. Ustawa określa też krótkoterminowe oprocentowanie tych depozytów.

Ministerstwo Finansów zaproponowało także zmiany w obszarze kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego. Przewidują one m.in. wskazanie poziomów kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, bazujących na tzw. modelu trzech linii; rozszerzeniu celów kontroli zarządczej o podejmowanie działań na rzecz zapobiegania nieprawidłowościom i nadużyciom finansowym, w tym konfliktowi interesów oraz ich wykrywania i zwalczania; uelastycznieniu procesu planowania w ramach kontroli zarządczej, poprzez np. wprowadzenie rozwiązań umożliwiających dokonywanie w trakcie roku zmian w planie działalności oraz doprecyzowanie zakresu informacji agregowanych na potrzeby procesu planowania działalności i sprawozdawczości.

Ustawa wprowadza obowiązek składania Ministrowi Finansów oświadczenia o stanie kontroli zarządczej przez ministrów kierujących działami administracji rządowej i kierowników jednostek sektora finansów publicznych. Przewiduje także podwyższenie kwoty, po przekroczeniu której powstaje obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego, czyli tzw. kwoty progowej do 67 mln zł z obecnego poziomu 40 mln zł oraz kwoty odnoszącej się do możliwości prowadzenia audytu wewnętrznego przez usługodawców do 168 mln zł.

Nowela rozszerza katalog jednostek sektora finansów publicznych zobowiązanych do prowadzenia audytu wewnętrznego po przekroczeniu tzw. kwoty progowej o Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz o państwowe osoby prawne, o których mowa w odpowiednim paragrafie ustawy o finansach publicznych.

W obszarze audytu środków unijnych, MF proponuje umożliwienie dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej bezpośredniego zwrócenia się z wnioskiem o udostępnienie informacji z rejestru podmiotów wykluczonych.

Obecnie informacje z rejestru podmiotów wykluczonych, na wniosek dyrektorów IAS, są pozyskiwane z rejestru przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, a następnie przekazywane do poszczególnych izb. Zmiana umożliwi wystąpienie przez dyrektora IAS do administratora systemu teleinformatycznego o przyznanie uprawnień do pracy w tym systemie, co zapewni uprawnionym pracownikom IAS pozyskiwanie żądanych informacji w formie teletransmisji danych. Jak zaznaczyło MF w uzasadnieniu, zoptymalizuje to działanie administracji i wykluczy niepotrzebny obieg dokumentów.

Ustawa zakłada również zmiany w państwowym egzaminie dla audytorów wewnętrznych.