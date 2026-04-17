Sejm uchwalił nowelizację o objęciu systemem SENT przewozów betonu

Za nowelizacją ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi oraz niektórych innych ustaw głosowało 236 posłów, 194 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Zgodnie z ustawą system monitorowania SENT zostanie rozszerzony o przewóz betonu towarowego i innych mieszanek na bazie spoiw mineralnych w formie gotowej do wylania masy. Gotowe wyroby betonowe, jak kostka, płyty czy krawężniki nie będą objęte SENT.

Dodatkowo przy dużych inwestycjach budowlanych wprowadzony zostanie jeden formularz zgłoszeniowy do SENT. Jeśli zawarta pomiędzy firmami umowa na dostawę betonu przekroczy 100 m sześć. możliwe będzie jedno zbiorcze zgłoszenie obejmujące całą umowę.

Monitorowanie w ramach SENT obejmie również m.in. zwroty towarów czy przemieszczanie towarów między magazynami jednej firmy. Dane z SENT będą automatycznie udostępniane innym urzędom, np. Inspekcji Ochrony Środowiska czy Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Według Ministerstwa Finansów dzięki rozszerzeniu systemu SENT, obsługiwanego przez Krajową Administrację Skarbową, wpływy podatkowe powinny zwiększyć się ok. 1,2 mld zł rocznie.

„Wprowadzenie do porządku prawnego projektowanej regulacji powinno w znacznym stopniu przyczynić się do zredukowania nieuczciwych praktyk stosowanych przez podmioty funkcjonujące w obszarze obrotu betonem. Uwzględnienie podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej w systemie SENT ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego w zakresie obrotu tym towarem. Analiza ryzyka wskazuje, że znaczna część uszczupleń wiąże się z dostawami betonu do prywatnych inwestorów, tj. osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej” - uzasadniło MF w Ocenie Skutków Regulacji.

Przed głosowaniem w Sejmie wiceminister finansów Jarosław Neneman, odpowiadając na pytania posłów, poinformował, że na rynku betonu działa 600 przedsiębiorców.

- Duże legalne podmioty same się zwróciły do Ministerstwa Finansów (o rozszerzenie systemu SENT na przewóz betonu - PAP), bo na tym rynku jest spora szara strefa. Jak osoba fizyczna prowadzi budowę, to zawsze jest pokusa, jest oferta ze strony dostawcy betonu, że bez faktury będzie taniej - zauważył wiceszef resortu.

SENT czyli Teleinformatyczny System Elektronicznego Nadzoru Transportu wykorzystywany jest przez Krajową Administrację Skarbową do monitorowania drogowego i kolejowego przewozu tzw. towarów wrażliwych - m.in. paliw, alkoholi skażonych, olejów roślinnych, farb, lakierów, rozpuszczalników, wyrobów medycznych, a także obrotu paliwami opałowymi.

W systemie SENT monitorowany jest: przewóz i obrót towarów rozpoczynający się i kończący się na terytorium Polski oraz poza terytorium Polski, przewóz i obrót towarów rozpoczynający się i kończący się poza terytorium Polski, przewóz towarów rozpoczynający się poza terytorium Polski i kończący się na terytorium Polski. (PAP)

