Marszałek Sejmu podjął decyzję w sprawie Berkowicza. Dotyczy wtorkowego wystąpienia w Sejmie

„Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty stanowczo potępia skandaliczne zachowanie posła Konrada Berkowicza, który w trakcie wystąpienia na sali plenarnej zaprezentował symbolikę odwołującą się do nazizmu” - głosi stanowisko opublikowane we wtorek po południu na sejmowej stronie internetowej.

Na początku obrad Sejmu, który we wtorek rozpoczął posiedzenie, w ramach wniosków formalnych, głos zabrał Berkowicz. W kontekście konfliktu na Bliskim Wschodzie zarzucał on Izraelowi przeprowadzanie ataków z użyciem zakazanych bom fosforowych i że w wyniku takich ataków, cierpi ludność cywilna, w tym dzieci i kobiety. - Izrael dokonuje na naszych oczach ludobójstwa ze szczególnym okrucieństwem, Izrael to nowa III Rzesza - powiedział poseł Konfederacji.

Następnie stojąc na sejmowej mównicy rozwinął wydruk przedstawiający przerobioną izraelską flagę, na której zamiast gwiazdy Dawida była swastyka. Berkowicz powiedział, że tak właśnie powinna wyglądać flaga Izraela.

„Tego rodzaju działania stanowią rażące naruszenie powagi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasad debaty parlamentarnej. W polskim parlamencie nie ma i nie będzie miejsca na symbole i przekazy nawiązujące do ideologii odpowiedzialnej za jedne z największych zbrodni w historii ludzkości oraz na antysemityzm” - brzmi stanowisko marszałka Sejmu.

Jak poinformowano, że marszałek Sejmu zdecydował „o przygotowaniu wniosku do Prezydium Sejmu o ukaranie posła” na podstawie artykułu Regulaminu Sejmu „przewidującego sankcje finansowe za naruszenie powagi Sejmu swoim zachowaniem”.

Jednocześnie na polecenie marszałka Czarzastego „służby prawne Kancelarii Sejmu analizują możliwość podjęcia dalszych kroków prawnych, w tym zawiadomienia organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa” na podstawie artykuł Kodeksu karnego dotyczącego publicznego znieważenie flagi państwa obcego oraz artykułu mówiącego o odpowiedzialności za propagowanie nazizmu.

Zachowanie posła Berkowicza - głosi stanowisko - „jest szczególnie oburzające w dniu Jom Ha-Szoa (Dzień Pamięci Holokaustu), który przypomina o tragedii milionów żydowskich ofiar niemieckiego nazizmu i zobowiązuje do zachowania najwyższych standardów odpowiedzialności w życiu publicznym”, a „instrumentalne używanie symboliki nazistowskiej w debacie publicznej stanowi rażące przekroczenie granic dopuszczalnej wypowiedzi”.

Kancelaria Sejmu podkreśliła, że Sejm RP „pozostaje miejscem debaty demokratycznej, opartej na odpowiedzialności, szacunku i poszanowaniu pamięci historycznej”.

Zgodnie z art. 256 Kodeksu karnego „kto publicznie propaguje nazistowski, komunistyczny, faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Z kolei art. 137 Kk mówi m.in., że grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku podlega ten kto „na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znieważa, niszczy, uszkadza lub usuwa godło, sztandar, chorągiew, banderę, flagę lub inny znak państwa obcego, wystawione publicznie przez przedstawicielstwo tego państwa lub na zarządzenie polskiego organu władzy”.

Z kolei do wpisu innego polityka Konfederacji Sławomira Mentzena, który udostępnił nagranie z wystąpieniem Berkowicza odniósł się ambasador USA w Polsce Tom Rose. „Wstydźcie się, wstydźcie się, wstydźcie się! Może nawet zauważyliście, że my, Żydzi, nie jesteśmy już tak łatwi do pomiatania, prawda? Bronimy się z całych sił, bez przeprosin – stoimy po stronie naszych przyjaciół i wiemy, jak walczyć i pokonać naszych wrogów!” - napisał Rose na platformie X.

We wtorek w Izraelu obchodzone jest święto państwowe Jom Ha-Szoa - Dzień Pamięci o Ofiarach Zagłady. Jest to święto ruchome, przypada 27. dnia hebrajskiego miesiąca Nisan (zazwyczaj w kwietniu lub maju) a data ta została wybrana ze względu na bliskość rocznicy powstania w getcie warszawskim (15. Nisan 1943 - 19 kwietnia 1943). W kalendarzu gregoriańskim w 2026 r. święto to wypada 14 kwietnia.