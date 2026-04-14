HCV i HIV będą leczone ze środków NFZ. Rząd przyjął projekt

Rada Ministrów na wtorkowym posiedzeniu zajęła się projektem nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Osoby z HCV i HIV będą mogły liczyć na badania NFZ

Jak przekazała w komunikacie kancelaria premiera, projekt poprawia dostęp do leczenia osób żyjących z HIV oraz zmienia źródło finasowania badań diagnostycznych pacjentom z wirusowym zapaleniem wątroby typu C, przebywającym w zakładach penitencjarnych. Nowe rozwiązania mają zapewnić lepszy dostęp do opieki medycznej osobom z HIV, które nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego.

Po zmianach badania diagnostyczne związane z leczeniem przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C pacjentów osadzonych w zakładach penitencjarnych, będą finansowane z środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Obecnie koszty te są pokrywane z budżetu ministra zdrowia.

Według projektu, osoby z HIV, niezależnie od statusu ubezpieczeniowego, będą miały dostęp do wizyt lekarskich, na których realizowany jest program leczenia antyretrowirusowego (wydawanie leków i badania diagnostyczne), w ramach programu polityki zdrowotnej, bez dodatkowych opłat.

Rząd podkreślił, że terapia antyretrowirusowa nie tylko leczy, ale również działa profilaktycznie. „Osoby skutecznie leczone, które osiągną niewykrywalny poziom wirusa, nie są w stanie przekazać wirusa innym. Leczenie osób żyjących z HIV pozwoli na zmniejszenie kosztów związanych z późniejszymi powikłaniami, takimi jak nowotwory czy choroby serca” - podkreślono w komunikacie.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia oraz porozumieniami międzynarodowymi (np. zawartymi w Celach Zrównoważonego Rozwoju), Polska zobowiązała się osiągnąć wyznaczone wskaźniki w zakresie zmniejszenia liczby osób zakażonych HIV i HCV oraz zwiększenia liczby osób skutecznie leczonych w tym kierunku. Warunkiem osiągnięcia tego celu jest włączenie do terapii (HIV/HCV) populacji kluczowych.