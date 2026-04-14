69,5 mld zł na minusie. Jak wygląda budżet państwa?

oprac. Łukasz Dobrzyński
wczoraj, 16:39

Dochody państwa po marcu wyniosły 125,2 mld zł, a wydatki - ok. 194,5 mld zł, tym samym deficyt budżetu państwa po marcu wyniósł ok. 69,5 mld zł - poinformowali w Sejmie przedstawiciele resortu finansów.

We wtorek podczas posiedzenia sejmowej podkomisji stałej do kontroli realizacji budżetu przedstawiciele resortu finansów poinformowali, że dane dotyczące marca są wstępne i mogą „w niewielkim stopniu ulec zmianie”. Ostateczne dane mają być opublikowane w środę.

Jednocześnie przekazali, że po marcu deficyt budżetu państwa zrealizowano na poziomie ok. 69,5 mld zł, czyli 25,6 proc. poziomu zaplanowanego w tegorocznej ustawie budżetowej. Dochody na poziomie 125,2 mld zł, to nieco ponad 19 proc. planu, a wydatki (194,5 mld zł) to ponad 21 proc. planu. (PAP)

381367mega.png
381364mega.png
381425mega.png
Źródło: PAP

