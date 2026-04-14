Nowy sondaż wyborczy: KO na czele, ale to Konfederacja triumfuje. Kto poza Sejmem?

Kto wchodzi do Sejmu? Pięć ugrupowań nad progiem

Z najnowszego sondażu wyborczego IBRiS dla Polsat News wynika, że gdyby wybory odbyły się dzisiaj, w ławach poselskich zasiedliby przedstawiciele pięciu formacji. Kto dostałby się do Sejmu?

Koalicja Obywatelska: 32,1% (lider zestawienia) Prawo i Sprawiedliwość: 23,8% Konfederacja: 15,0% Konfederacja Korony Polskiej: 8,2% Nowa Lewica: 7,1%

Wielkim zaskoczeniem jest sytuacja obecnych koalicjantów rządowych. PSL (4,2%) oraz Polska 2050 (1,2%) znalazłyby się poza parlamentem. Progu nie przekroczyłaby również partia Razem (3,1%).

KO wygrywa w miastach i u seniorów

Partia Donalda Tuska swój silny wynik buduje przede wszystkim na elektoracie dojrzałym oraz mieszkańcach metropolii. Największą popularnością cieszy się wśród osób powyżej 70. roku życia (ponad 45% poparcia) oraz w grupie 40-49 lat. Jednocześnie KO notuje wyraźne trudności w dotarciu do najmłodszych – w grupie 18-29 lat poparcie spada do zaledwie 12,7%.

Pokoleniowy zwrot w prawo: Młodzi stawiają na Konfederację

Jeśli spojrzymy wyłącznie na najmłodsze pokolenia wyborców, mapa polityczna zmienia kolor na ciemnoniebieski. Co wynika z sondażu wyborczego?

Konfederacja jest absolutnym numerem jeden wśród osób w wieku 18-29 lat (30,8%) oraz 30-39 lat (26,1%). Wysokie notowania w tych grupach (powyżej 10%) utrzymuje także Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Co ciekawe, formacja ta odnotowała swój rekordowy wynik (11,7%) w grupie pięćdziesięciolatków.

PiS z najsilniejszym bastionem wśród 60+

Główna partia opozycyjna – Prawo i Sprawiedliwość – utrzymuje lojalny elektorat wśród seniorów (37% w grupach 60+) oraz osób z wykształceniem zawodowym (ponad 44%). Podobnie jak w przypadku KO, PiS ma najmniejsze wzięcie u najmłodszych – zaledwie 7% ankietowanych przed trzydziestką deklaruje chęć oddania głosu na to ugrupowanie.

Metryka badania: Sondaż IBRiS dla Polsat News przeprowadzono w dniach 8-13 kwietnia 2026 r. metodą CATI. Deklarowana frekwencja wyborcza wynosi 62,7%. Niezdecydowanych pozostaje 5,3% badanych.