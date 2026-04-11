Wakacyjny hit zamienia się w kryzys. Linie tną loty do tego kraju

Na przełomie 1 i 2 marca doszło do incydentu militarnego, który odbił się szerokim echem w branży turystycznej. Irański dron zaatakował brytyjską bazę wojskową Akrotiri na Cyprze. Choć zdarzenie nie spowodowało zniszczeń ani ofiar, jego konsekwencje okazały się poważne dla lokalnej gospodarki opartej w dużej mierze na turystyce.

Reakcja podróżnych była natychmiastowa. W ciągu kilku dni od incydentu zaczęły napływać informacje o masowym odwoływaniu rezerwacji oraz spadku zainteresowania wyjazdami na wyspę. Biura podróży i portale rezerwacyjne odnotowały wyraźne zahamowanie sprzedaży wycieczek na sezon letni, który jeszcze niedawno zapowiadał się rekordowo.

Nie bez znaczenia pozostaje szerszy kontekst geopolityczny. Trwający konflikt na Bliskim Wschodzie, obejmujący napięcia między Iranem a państwami Zachodu oraz niestabilność w regionie, zwiększył obawy turystów o bezpieczeństwo podróży. Eksperci rynku turystycznego wskazują, że nawet pojedyncze incydenty militarne w pobliżu popularnych destynacji mogą skutecznie odstraszyć mniej doświadczonych podróżnych.

Redukcja lotów Wizz Air do Larnaki i Pafos

Pierwszym przewoźnikiem, który zdecydował się na dostosowanie oferty do spadającego popytu, był Wizz Air. Węgierska linia lotnicza ograniczyła liczbę rejsów z kilku polskich miast do dwóch głównych lotnisk na Cyprze – w Larnace i Pafos.

Zmiany objęły między innymi połączenia z Katowic, Gdańska i Wrocławia do Larnaki, a także trasę z Modlina do Pafos. Do listy dołączył również Radom, gdzie liczba rotacji tygodniowych została zmniejszona z trzech do dwóch.

Korekty dotknęły także największe porty lotnicze w kraju. W Krakowie już od kwietnia liczba lotów do Larnaki została ograniczona – z pięciu tygodniowo do trzech lub czterech. Z kolei w Warszawie, na Lotnisku Chopina, od końca maja przewoźnik zmniejszy częstotliwość połączeń z siedmiu do pięciu tygodniowo, eliminując poniedziałkowe i piątkowe rejsy.

Co istotne, dane z systemu rezerwacyjnego wskazują, że od 21 września siatka połączeń ma zostać ponownie rozszerzona, a loty mają wrócić do codziennego rozkładu. To sugeruje, że przewoźnik traktuje obecne ograniczenia jako tymczasową reakcję na sytuację rynkową.

Ograniczenia połączeń Ryanaira do Pafos

Na podobny ruch zdecydował się również Ryanair, który zareagował na spadek zainteresowania podróżami na Cypr poprzez ograniczenie liczby rejsów do Pafos w sezonie letnim.

Zmiany obejmują okres od czerwca do końca października i dotyczą kilku polskich miast. Z Gdańska liczba lotów tygodniowo spadnie z czterech do trzech, przy czym z rozkładu znikną środowe połączenia. Z Katowic przewoźnik ograniczy ofertę z trzech do dwóch lotów tygodniowo, eliminując czwartkowe rotacje.

Jeszcze większe zmiany dotkną Kraków, gdzie liczba połączeń zostanie zredukowana aż o połowę – z czterech do dwóch tygodniowo, bez środowych i niedzielnych rejsów. Podobny schemat widać w Modlinie oraz Wrocławiu, gdzie z rozkładów znikną wybrane dni tygodnia, a liczba dostępnych lotów spadnie do trzech tygodniowo.

Spadek popytu na wycieczki na Cypr

Zmniejszenie liczby połączeń to standardowa reakcja linii lotniczych na spadek popytu. W sytuacji, gdy rezerwacje maleją, a samoloty nie wypełniają się w oczekiwanym stopniu, przewoźnicy ograniczają siatkę połączeń, aby uniknąć strat finansowych.

Według danych branżowych, już w pierwszych tygodniach po incydencie na Cyprze liczba wyszukiwań lotów i rezerwacji spadła o kilkadziesiąt procent w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Jednocześnie rośnie zainteresowanie alternatywnymi kierunkami wakacyjnymi, takimi jak Grecja kontynentalna, Turcja czy Hiszpania.

Eksperci wskazują, że choć Cypr pozostaje krajem bezpiecznym, to percepcja zagrożenia wśród turystów często rozmija się z realną sytuacją. W efekcie nawet ograniczone incydenty militarne mogą mieć długotrwały wpływ na ruch turystyczny.

Dodatkowo linie lotnicze muszą uwzględniać rosnące koszty operacyjne związane z omijaniem niektórych przestrzeni powietrznych na Bliskim Wschodzie. Wydłużone trasy przelotów oznaczają większe zużycie paliwa i konieczność optymalizacji siatki połączeń.

Niepewność w sezonie letnim

Obecna sytuacja pokazuje, jak silnie turystyka uzależniona jest od czynników geopolitycznych. Sezon letni na Cyprze, który miał być jednym z najlepszych od lat, stanął pod znakiem zapytania.

Wiele zależy od dalszego rozwoju sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz od tego, czy uda się uspokoić nastroje wśród turystów. Jeśli napięcia osłabną, możliwe jest stopniowe odbudowywanie ruchu turystycznego i przywracanie połączeń lotniczych.

Na razie jednak decyzje przewoźników jasno pokazują, że branża reaguje ostrożnie, dostosowując ofertę do realnego zainteresowania podróżami.

Źródła: Reuters, BBC News, The Guardian, Ryanair, Wizz Air