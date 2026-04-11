Tusk ujawnia „piątkę Putina”. Porównuje ją z „piątką Kaczyńskiego”. Mocny cios w opozycję

Pierwszym elementem wskazanym przez premiera była próba osłabienia Unii Europejskej. W jego ocenie działania rosyjskie koncentrują się na podsycaniu nastrojów antyunijnych oraz wzmacnianiu środowisk politycznych, które podważają sens integracji europejskiej. Tusk podkreślał, że taka strategia ma charakter systemowy i jest widoczna w wielu państwach wspólnoty.

Drugim filarem tej koncepcji jest uderzenie w relacje polsko-ukraińskie. Premier zaznaczył, że mimo kosztów społecznych i ekonomicznych związanych z przyjęciem uchodźców, wsparcie dla Ukraina pozostaje kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski. W jego ocenie osłabienie solidarności między Warszawą a Kijowem byłoby strategicznym zwycięstwem Moskwy.

Konflikt z Niemcami i osłabienie sojuszy

Trzeci punkt dotyczył relacji z Niemcy. Tusk wskazał, że jednym z celów rosyjskiej polityki jest doprowadzenie do napięć między Polską a jej zachodnim sąsiadem. Podkreślił przy tym znaczenie współpracy regionalnej – obejmującej kraje skandynawskie, bałtyckie oraz Rumunię – jako fundamentu europejskiego systemu bezpieczeństwa.

W szerszym kontekście analitycy ds. bezpieczeństwa od lat zwracają uwagę, że Kreml konsekwentnie wykorzystuje narzędzia dezinformacyjne i polityczne, aby osłabiać jedność Zachodu. Dotyczy to zarówno relacji bilateralnych, jak i funkcjonowania struktur międzynarodowych, w tym NATO i UE.

Spór o finansowanie zbrojeń i bezpieczeństwo Polski

Czwartym elementem „piątki Putina” jest – według premiera – blokowanie środków na rozwój zdolności obronnych. Tusk odniósł się do europejskich inicjatyw finansowania zbrojeń, wskazując, że ich opóźnianie lub torpedowanie leży w interesie Rosji. W ostatnich latach kwestia zwiększenia wydatków na obronność stała się jednym z głównych tematów debaty w Europie, szczególnie po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku.

Eksperci zwracają uwagę, że państwa UE stopniowo zwiększają budżety wojskowe, jednak proces ten napotyka na bariery polityczne i gospodarcze. Polska należy do krajów przeznaczających największy odsetek PKB na obronność, co dodatkowo podnosi znaczenie stabilności finansowania tych działań.

Instytucje państwa prawa jako cel działań Rosji

Piąty punkt dotyczy osłabiania instytucji demokratycznych. Tusk wskazał, że podważanie niezależności sądów czy sporów wokół organów takich jak Trybunał Konstytucyjny wpisuje się w szerszy schemat działań wymierzonych w liberalną demokrację. W jego ocenie destabilizacja państw prawa sprzyja realizacji interesów Kremla, ponieważ osłabia spójność i zdolność reagowania państw Zachodu.

W tym kontekście wielu politologów podkreśla, że wojna informacyjna prowadzona przez Rosję nie ogranicza się do propagandy, lecz obejmuje także wspieranie ruchów antysystemowych i podważanie zaufania obywateli do instytucji państwowych.

„Piątka Kaczyńskiego”, jak „piątka Putina". Mocny cios w opozycję

Najbardziej kontrowersyjnym fragmentem wystąpienia było zestawienie działań rosyjskich z aktywnością polskiej opozycji, w tym środowiska skupionego wokół Jarosław Kaczyński. Tusk stwierdził, że elementy „piątki Putina” znajdują odzwierciedlenie w działaniach jego politycznych przeciwników.

Premier wskazał na takie obszary jak krytyka Unii Europejskiej, spory z Ukrainą czy konflikty z Niemcami jako przykłady działań, które – jego zdaniem – wpisują się w strategię korzystną dla Rosji. Wypowiedź ta wywołała natychmiastową reakcję polityków opozycji, którzy odrzucili te zarzuty, określając je jako element kampanii politycznej.

Szerszy kontekst międzynarodowy i wątek węgierski

W swoim wystąpieniu Tusk nawiązał również do sytuacji politycznej w innych krajach regionu, w tym na Węgrzech. W ostatnich latach relacje między Węgry a instytucjami unijnymi były napięte, co często pojawia się w analizach dotyczących jedności UE wobec Rosji.

Zdaniem części ekspertów polityka Budapesztu wobec Moskwy stanowi wyzwanie dla wspólnej strategii europejskiej, szczególnie w kontekście sankcji oraz wsparcia dla Ukrainy.