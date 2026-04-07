Orban miał deklarować Putinowi gotowość współpracy. Tusk stawia pytanie politykom PiS

We wtorek agencja Bloomberga przekazała, że premier Węgier Viktor Orban zapewnił w październiku przywódcę Rosji Władimira Putina, że jest „do jego dyspozycji w każdej sprawie”. Agencja powołała się na rządową transkrypcję rozmowy telefonicznej obu przywódców.

Do tej informacji premier Donald Tusk odniósł się we wpisie na platformie X.

Szczegóły deklaracji Orbana wobec Putina

„Orban zadeklarował Putinowi, że jest do jego usług w każdej kwestii” - podkreślił Tusk. Szef rządu skierował w tym kontekście pytanie do prezydenta i prezesa PiS: „w tym też popieracie Orbana?”.

Orban powiedział Putinowi, że jest gotów pomóc rosyjskiemu przywódcy „w każdej sprawie”, w tym w zakończeniu wojny w Ukrainie, poprzez organizację szczytu przywódców USA i Rosji w Budapeszcie. „Nasza przyjaźń osiągnęła tak wysoki poziom, że mogę pomóc w każdy możliwy sposób” – powiedział Orban. „W każdej sprawie, w której mogę pomóc, jestem do twojej dyspozycji” - powiedział Orban, cytowany przez Bloomberga.

Politycy spędzili znaczną część rozmowy, wyrażając uznanie dla siebie nawzajem, a także dla prezydenta USA Donalda Trumpa. Obaj rozmawiali z nim dzień wcześniej o potencjalnym spotkaniu w Budapeszcie, który ostatecznie się nie odbyło - podał Bloomberg. Węgry to jeden z niewielu, a „być może jedyny” kraj europejski, który był akceptowalnym miejscem na spotkanie przywódców USA i Rosji - powiedział Putin. Dodał, że zgadza się z oceną Trumpa, że jest to odpowiednia lokalizacja, ponieważ Orban jest przyjacielem ich obu.

Kontekst polityczny i wybory parlamentarne na Węgrzech

„Im więcej przyjaciół zdobędziemy, tym większe będziemy mieli możliwości przeciwstawienia się naszym przeciwnikom” – powiedział Orban Putinowi. „Niezrozumiałe jest dla nas, że takie wyważone, umiarkowane stanowisko generuje jedynie kontrargumenty” – powiedział z kolei Putin, odnosząc się do stosunku Budapesztu do rozpętanej przez Moskwę wojny w Ukrainie.

Orban i Putin rozmawiali telefonicznie jeszcze 3 marca; rosyjski przywódca pochwalił wówczas Węgry za „pryncypialne stanowisko” wobec Ukrainy.

Pod koniec marca portale śledcze VSquare, FRONTSTORY, Delfi Estonia, The Insider i Centrum Śledcze im. Jana Kuciaka (ICJK) opublikowały zapisy rozmów ministra spraw zagranicznych Węgier Petera Szijjarto z przedstawicielami rosyjskich władz: szefem dyplomacji Siergiejem Ławrowem oraz wiceministrem energii Pawłem Sorokinem. Szijjarto uzgadniał w rozmowach starania na rzecz usunięcia z listy sankcyjnej UE wskazanych przez Kreml obywateli Rosji oraz formy sprzeciwu wobec sankcji nakładanych przez Unię na Rosję. Na zakończenie rozmowy z Ławrowem Szijjarto zapewnił go, że „zawsze jest do dyspozycji” Rosji.

W niedzielę 12 kwietnia na Węgrzech odbędą się wybory parlamentarne. W większości niezależnych sondaży partię Fidesz Orbana wyprzedza opozycyjna TISZA. Badania opinii ośrodków powiązanych z rządem wskazują na przewagę ugrupowania Orbana, wynoszącą kilka punktów procentowych. (PAP)