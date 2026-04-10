Ostatni akt oskarżenia ws. wyłudzenia dotacji unijnych z PARP. Akt oskarżenia już w kieleckim sądzie

Jak poinformował w piątek rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Krakowie Janusz Kowalski, w obszernym, liczącym blisko 500 stron akcie oskarżenia zarzucono dziewięciu osobom popełnienie, wspólnie i w porozumieniu, trzech przestępstw zakwalifikowanych jako oszustwa. Grozi im za to do 15 lat więzienia.

Wyłudzenia z PARP

Według śledczych oskarżeni w latach 2012-2016 wyłudzili dofinansowania z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie, pochodzące z funduszy unijnych. Były to kwoty ok. 824 tys. zł, 916 tys. zł i 513 tys. zł. Środki te miały służyć pokryciu kosztów realizacji projektów informatycznych między przedsiębiorcami.

- Mechanizm działania sprawców polegał na oszukańczym zawyżaniu kosztów wydatków podlegających refundacji. Sprawcy planowali, a następnie wykazywali wydatki wyższe niż faktycznie poniesione na realizację projektów, w celu otrzymania wyższej niż należna kwoty tytułem ich zwrotu – wyjaśnił Kowalski.

Według niego podstawową metodą zawyżania kosztów było pozorne podnoszenie cen kupowanych przedmiotów lub usług. Wykorzystywane do tego były nierzetelne faktury VAT, wystawiane przez pośrednika, na rzecz którego beneficjent ponosił wydatki zaliczające się do kosztów objętych unijnym dofinansowaniem (tzw. koszty kwalifikowane), nabywając przedmioty lub usługi po cenach rażąco wyższych od rynkowych.

Działania tylko na fakturach

Jak ustalono, spółka realizująca projekty informatyczne dla podmiotów gospodarczych, z którymi miała zawierać umowy na ich świadczenie, faktycznie nie wykonywała żadnych czynności, poza wystawieniem faktur VAT.

Rzecznik poinformował, że wniesiony właśnie akt oskarżenia jest już ostatnim związanym z wyłudzeniem środków unijnych z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Łącznie skierowano do Sądu Okręgowego w Kielcach pięć aktów oskarżenia wobec 37 osób. Na poczet grożących oskarżonym grzywien, przepadków oraz orzeczeń obowiązków naprawienia szkody zastosowano zabezpieczenia majątkowe poprzez ustanowienie hipotek na nieruchomościach, zajęcia rachunków bankowych, udziałów w spółkach oraz wierzytelności ze świadczeń emerytalnych, na łączną kwotę ponad 15 mln zł.