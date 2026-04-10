Przełom dla Polski. Pierwszy raz w G20 jako pełnoprawny gracz

We wtorek 14 kwietnia minister finansów Andrzej Domański po raz pierwszy zasiądzie przy stole obrad grupy G20 jako reprezentant państwa uczestniczącego na pełnych prawach. To przełomowy moment w historii polskiej polityki gospodarczej, ponieważ dotychczas Polska uczestniczyła w pracach tej grupy jedynie pośrednio, głównie poprzez instytucje Unii Europejskiej.

Szef resortu finansów podkreśla, że obecność w tym gronie ma wymiar strategiczny. — Jesteśmy w G20 po to, aby wzrost gospodarczy Polski był trwały i bezpieczny. Dlatego jesteśmy przy głównym stole i to tworzy historyczną szansę dla Polski — zaznaczył Domański.

Podczas spotkania jednym z kluczowych tematów będzie wpływ napięć w rejonie Zatoki Perskiej na światową gospodarkę. Eksperci wskazują, że ewentualna eskalacja konfliktów w tym regionie może przełożyć się bezpośrednio na ceny surowców energetycznych, w szczególności ropy naftowej i gazu, a w konsekwencji także na inflację i tempo wzrostu gospodarczego w Europie.

Napięcia geopolityczne i ich wpływ na globalną gospodarkę

Rozmowy w ramach G20 odbywają się w czasie rosnącej niepewności geopolitycznej. Konflikty na Bliskim Wschodzie, wojna w Ukrainie oraz napięcia handlowe między największymi gospodarkami świata sprawiają, że stabilność rynków finansowych i łańcuchów dostaw pozostaje krucha.

Analitycy zwracają uwagę, że region Zatoki Perskiej odpowiada za znaczną część światowej produkcji ropy. Każde zakłócenie transportu surowców przez cieśninę Ormuz może skutkować gwałtownymi wzrostami cen, co bezpośrednio uderza w gospodarki importujące energię, w tym państwa Unii Europejskiej. W tym kontekście obecność Polski przy stole negocjacyjnym daje możliwość artykulacji własnych interesów energetycznych i gospodarczych.

Misja gospodarcza do Korei i Japonii oraz współpraca handlowa

Jeszcze przed spotkaniem G20 polska delegacja rządowa uda się z wizytą gospodarczą do Azji. W sobotę rozpocznie się misja kierowana przez Donalda Tuska, która obejmie wizyty w Korei Południowej oraz Japonii.

Planowane są spotkania z najważniejszymi przedstawicielami władz w Seulu, w tym z prezydentem oraz premierem tego kraju. Korea Południowa pozostaje jednym z kluczowych partnerów handlowych Polski w Azji, szczególnie w sektorach nowych technologii, przemysłu obronnego oraz elektromobilności.

Jednocześnie Polska od lat odnotowuje deficyt w wymianie handlowej z Koreą, co stanowi jeden z głównych tematów rozmów. Rząd liczy na zwiększenie eksportu polskich produktów, w tym żywności oraz wyrobów przemysłowych, a także na przyciągnięcie nowych inwestycji.

W skład delegacji wchodzą również minister rolnictwa oraz przedstawiciele najważniejszych instytucji finansowych i rozwojowych, takich jak Polski Fundusz Rozwoju, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Ich obecność ma ułatwić nawiązywanie konkretnych relacji biznesowych i wspieranie polskich firm w ekspansji zagranicznej.

Azjatycki kierunek rozwoju polskiej gospodarki

Wizyta w Japonii ma z kolei służyć pogłębieniu współpracy technologicznej i inwestycyjnej. Tokio pozostaje jednym z największych inwestorów w Polsce w sektorze motoryzacyjnym i elektronicznym. Rząd liczy, że rozmowy pozwolą rozszerzyć współpracę także w obszarze transformacji energetycznej oraz innowacji.

Eksperci podkreślają, że zwrot Polski w stronę Azji wpisuje się w szerszy trend dywersyfikacji kierunków handlowych. W obliczu niepewności na rynkach europejskich oraz globalnych napięć handlowych, rozwijanie relacji z krajami Indo-Pacyfiku może stać się jednym z filarów stabilnego wzrostu gospodarczego.