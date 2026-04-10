Politycy i rodziny ofiar uczcili rocznicę katastrofy smoleńskiej

Do katastrofy doszło 10 kwietnia 2010 roku w pobliżu lotniska Smoleńsk-Siewiernyj w Rosji. Rządowy samolot Tu-154M rozbił się podczas podejścia do lądowania w trudnych warunkach atmosferycznych. Na pokładzie znajdowała się polska delegacja zmierzająca na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Wśród ofiar byli m.in. prezydent Lech Kaczyński wraz z małżonką Marią, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, a także najwyżsi dowódcy Sił Zbrojnych RP, parlamentarzyści, duchowni i przedstawiciele instytucji państwowych.

Katastrofa smoleńska pozostaje jednym z najbardziej traumatycznych wydarzeń we współczesnej historii Polski. W jej następstwie ogłoszono żałobę narodową, a uroczystości pogrzebowe ofiar miały charakter państwowy i były transmitowane na całym świecie. Tragedia ta na trwałe wpisała się w debatę publiczną, stając się również przedmiotem licznych analiz, raportów i sporów politycznych.

Obchody w Warszawie i hołd na Powązkach Wojskowych

Warszawskie uroczystości rozpoczęły się o godz. 8.20 na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. W obecności rodzin ofiar, przedstawicieli parlamentu oraz władz państwowych oddano hołd zmarłym. W ceremonii uczestniczyli m.in. marszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, a także reprezentanci rządu.

Złożono kwiaty na grobach ofiar katastrofy, a uczestnicy oddali im cześć minutą ciszy. Obecność przedstawicieli różnych środowisk politycznych podkreślała ponadpartyjny charakter upamiętnienia, choć – jak co roku – rocznica ta pozostaje również elementem sporów politycznych.

Uroczystości przed Pałacem Prezydenckim i na placu Piłsudskiego

Kolejnym ważnym punktem obchodów były uroczystości na Krakowskim Przedmieściu oraz przed Pałacem Prezydenckim. W wydarzeniach udział wzięli prezydent Karol Nawrocki oraz politycy Prawa i Sprawiedliwości, w tym Jarosław Kaczyński.

Zgromadzeni odśpiewali hymn państwowy, a następnie odmówiono modlitwę w intencji ofiar. W symbolicznym geście pamięci złożono wieńce i zapalono znicze. W przestrzeni publicznej pojawiły się również transparenty oraz portrety ofiar katastrofy, przypominające o indywidualnych historiach osób, które zginęły w Smoleńsku.

Prezydent Karol Nawrocki opublikował w mediach społecznościowych krótkie nagranie poświęcone ofiarom tragedii, opatrując je jednoznacznym komentarzem: „Pamiętamy”. Tego typu przekaz wpisuje się w szerszą narrację o konieczności zachowania pamięci historycznej i oddania hołdu osobom, które zginęły podczas pełnienia obowiązków państwowych.

Kraków i hołd w Alei Zasłużonych

Równolegle uroczystości odbyły się w Krakowie, gdzie na Cmentarzu Rakowickim, w Alei Zasłużonych, kwiaty złożył minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Upamiętnienie miało charakter bardziej kameralny, jednak również podkreślało wagę wydarzeń sprzed 16 lat.

W Krakowie spoczywa część ofiar katastrofy, w tym para prezydencka pochowana na Wawelu, co sprawia, że miasto odgrywa szczególną rolę w obchodach rocznicowych. W ostatnich latach uroczystości w tym miejscu przyciągają zarówno przedstawicieli władz, jak i mieszkańców oraz turystów.