Ślubowanie sędziów TK. Jest odpowiedź prezydenta

Czwartkowa ceremonia w Sejmie, podczas której sześciu sędziów TK złożyło ślubowanie, natychmiast stała się przedmiotem ostrego sporu politycznego i prawnego. Kluczowym punktem konfliktu jest fakt, że akt ten odbył się bez obecności prezydenta, który dotychczas przyjmował ślubowanie jako element kończący procedurę powołania sędziów.

Podczas konferencji prasowej Zbigniew Bogucki nie krył stanowiska prezydenta, mówiąc: „Pan prezydent żadną miarą nie uznaje tego, co zdarzyło się dziś w Sejmie, za ślubowanie, bo to można co najwyżej nazwać farsą polityczną, groteską”. W jego ocenie takie działanie narusza zarówno ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, jak i fundamenty porządku konstytucyjnego.

Prezydent kieruje sprawę do Trybunału Konstytucyjnego

Zapowiedziany wniosek do Trybunału Konstytucyjnego ma rozstrzygnąć, czy procedura zastosowana przez większość parlamentarną była zgodna z prawem. Kancelaria Prezydenta podkreśla, że przepisy nie określają konkretnego terminu, w jakim prezydent musi przyjąć ślubowanie, co — zdaniem urzędników — pozwala na wstrzymanie się z decyzją w przypadku wątpliwości co do legalności procesu.

Bogucki zaznaczył, że do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał Konstytucyjny prezydent nie podejmie żadnych działań w tej sprawie. Wskazał również, że udział sędziów w kontrowersyjnej ceremonii może rodzić pytania o spełnianie przez nich standardów wymaganych na tym stanowisku, w tym o ich nieskazitelność charakteru.

Konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego

Sytuacja wpisuje się w długotrwały spór dotyczący funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego. Już wcześniej Kancelaria Prezydenta miała obiekcje co do wyboru sędziów oraz sposobu ich zaprzysiężania.

Eksperci prawa konstytucyjnego zwracają uwagę, że brak jednoznacznych regulacji w tej kwestii sprzyja powstawaniu sporów interpretacyjnych. Część z nich uważa, że rola prezydenta ma charakter formalny, inni natomiast podkreślają jej znaczenie jako niezbędnego elementu procedury powołania.

Reakcja rządu na zapowiedzi prezydenta

Stanowisko Kancelarii Prezydenta spotkało się z krytyką ze strony przedstawicieli rządu. Wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur odniósł się do wypowiedzi Zbigniewa Boguckiego, podważając ich znaczenie i wskazując na ich polityczny charakter.

W rozmowie na antenie TVN24 Mazur ocenił, że wypowiedzi szefa KPRP mają ograniczoną wartość merytoryczną, a instytucje państwa powinny koncentrować się na zapewnieniu ciągłości działania Trybunału Konstytucyjnego. Zaznaczył również, że w razie problemów z dostępem do budynku Trybunału odpowiednie służby powinny umożliwić sędziom wykonywanie obowiązków, choć wyraził nadzieję, że do takiej sytuacji nie dojdzie.

Możliwe konsekwencje dla systemu prawnego

Spór o ślubowanie sędziów Trybunału Konstytucyjnego może mieć poważne konsekwencje dla funkcjonowania państwa. W przypadku utrzymywania się niepewności co do statusu sędziów istnieje ryzyko podważania wydawanych przez Trybunał orzeczeń.

Tego typu sytuacje w przeszłości prowadziły do napięć nie tylko na poziomie krajowym, ale także międzynarodowym, w tym w relacjach z instytucjami Unii Europejskiej. Obecny konflikt pokazuje, jak istotne znaczenie ma precyzyjne uregulowanie procedur konstytucyjnych oraz ich konsekwentne przestrzeganie.