Ślubowanie sędziów Trybunału Konstytucyjnego w Sejmie

W czwartek podczas uroczystości w Sali Kolumnowej w Sejmie sześcioro wybranych w marcu sędziów TK złożyło ślubowania. Złożyło je dwoje sędziów, od których ślubowania odebrał już prezydent Karol Nawrocki, czyli Dariusz Szostek i Magdalena Bentkowska, a także czworo pozostałych: Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda i Anna Korwin-Piotrowska. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty powiedział później, że uważa procedurę za zamkniętą.

W popołudniowym oświadczeniu Kaczyński nazwał to „groteskowym wydarzeniem”, a jednocześnie zjawiskiem „niezmiernie szkodliwym”. - To jest po prostu niszczenie państwa, niszczenie praworządności, deptanie jej w sposób po prostu niebywały – powiedział szef PiS.

Zdaniem Kaczyńskiego „istotą tego, co się stało, jest po prostu całkowite odrzucenie zasad praworządności”. Według niego wydarzenie to nie ma skutków, które doprowadziłyby do orzekania przez wybranych przez Sejm sędziów.

Ponadto – mówił prezes PiS – sędziowie nie będą mogli już dokonać ślubowania przed prezydentem, „bo ich wiarygodność jako sędziów Trybunału Konstytucyjnego została sprowadzona do zera”.

- Ta operacja jest częścią operacji szerszej, bo niszczenie polskich finansów publicznych, niszczenie gospodarki, niszczenie służby zdrowia, to wszystko razem przekłada się na pewien zespół działań, które już mają taką logikę. Logikę zatrzymania stopniowo szybkiego rozwoju Polski (...) doprowadzenie jej do takiego stanu, w którym będzie musiała przyjąć warunki całkowitej zależności od innych, a ci inni to formalnie Bruksela, faktycznie Berlin - ocenił prezes PiS.

Mariusz Błaszczak zapowiada kroki prawne i wskazuje odpowiedzialnych

Wiceprezes, szef klubu PiS Mariusz Błaszczak powiedział z kolei, że podczas czwartkowego ślubowania „mieliśmy do czynienia z niszczeniem powagi państwa polskiego”, a odpowiedzialni za to są: marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec oraz ci wszyscy, którzy „brali udział w tym zdarzeniu”.

Błaszczak poinformował też, że jego ugrupowanie skieruje do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, ponieważ - w przekonaniu PiS - doszło do złamania art. 231 par. 2 Kodeksu karnego. - A więc ci, którzy dziś uczestniczyli w tym zdarzeniu, dopuścili się w naszym przekonaniu przekroczenia swoich uprawnień w celu osiągnięcia korzyści osobistej - osobistej korzyści politycznej - powiedział Błaszczak.

Dodał, że „nie ma przepisu, który by umożliwiał marszałkowi Sejmu przyjmowanie ślubowania osób wybranych do Trybunału Konstytucyjnego”.

- Mamy świadomość, że póki prokuratorem generalnym, ministrem sprawiedliwości jest Waldemar Żurek, (...) póty ten wniosek rozpatrzony nie zostanie, ale wychodzimy z takiego założenia, że każdy reżim przemija - reżim koalicji 13 grudnia, reżim Donalda Tuska przeminie również - powiedział szef klubu PiS. Później na platformie X napisał, że zawiadomienie do prokuratury zostanie skierowane jeszcze w czwartek.

Stanowisko sędziów i dalsze działania po ślubowaniu

Sędziowie TK po złożeniu w czwartek ślubowania w Sejmie udali się do Kancelarii Prezydenta RP i - jak poinformował w imieniu wszystkich sędzia Krystian Markiewicz - przekazali pisemne roty ślubowań wobec prezydenta. - Jesteśmy prawidłowo i skutecznie wybranymi sędziami Trybunału Konstytucyjnego - podkreślił Markiewicz po wyjściu z biura podawczego KPRP w oświadczeniu dla dziennikarzy.

Jak dodał, obowiązkiem całej szóstki jest „niezwłoczne rozpoczęcie wykonywania obowiązków sędziowskich”. - Podlegamy wyłącznie konstytucji i mamy, zgodnie z rotą ślubowania, służyć wiernie narodowi, stać na straży konstytucji, a powierzone nam obowiązki wykonywać bezstronnie i z najwyższą starannością - przypomniał.

Podczas uroczystości w Sejmie czworo wybranych w marcu przez Sejm sędziów, którzy nie składali dotychczas ślubowań przed wypowiedzeniem ślubowania wygłaszało formułę: „Zwracam się do Prezydenta RP. Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów TK (...) składam wobec Prezydenta RP ślubowanie następującej treści”. Z kolei dwoje sędziów, którzy w zeszłym tygodniu złożyli ślubowania w Pałacu Prezydenckim, w czwartek w Sejmie wygłosiło samą formułę ślubowania zapisaną w ustawie o statusie sędziów TK.

Po złożeniu dokumentów w biurze podawczym KPRP sędziowie udali się do Trybunału Konstytucyjnego i weszli do jego siedziby.

Szef KPRP Zbigniew Bogucki oświadczył wcześniej w czwartek, że „jedynym organem, wobec którego może zostać skutecznie złożone ślubowanie osoby wybranej na urząd sędziego Trybunału Konstytucyjnego, jest Prezydent RP”, natomiast „podejmowanie prób zastąpienia ustawowej procedury inną formą musi zostać ocenione jako odmowa podporządkowania się obowiązującemu prawu”. A to - dodał - „wywołuje zaś skutek wprost przewidziany” w przepisach, zgodnie z którymi „odmowa złożenia ślubowania jest równoznaczna ze zrzeczeniem się stanowiska sędziego TK”.(PAP)