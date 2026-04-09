Sędziowie TK przekazali dokumenty prezydentowi. Markiewicz: „dopełniliśmy wszystkich formalności”

Sędziowie TK złożyli ślubowanie i przekazali dokumenty prezydentowi

Wcześniej - podczas uroczystości w Sejmie - sześcioro wybranych w marcu sędziów TK złożyło ślubowania. Złożyło je dwoje sędziów, od których ślubowania odebrał już prezydent Karol Nawrocki, czyli Dariusz Szostek i Magdalena Bentkowska, a także czworo pozostałych: Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda i Anna Korwin-Piotrowska.

- Jesteśmy prawidłowo i skutecznie wybranymi sędziami Trybunału Konstytucyjnego - podkreślił Markiewicz po wyjściu w czwartek po południu z biura podawczego KPRP w oświadczeniu dla dziennikarzy, które wygłosił w imieniu wszystkich sześciorga.

Jak dodał obowiązkiem całej szóstki jest w związku z tym „niezwłoczne rozpoczęcie wykonywania obowiązków sędziowskich”. - Podlegamy wyłącznie konstytucji i mamy, zgodnie z rotą ślubowania, służyć wiernie narodowi, stać na straży konstytucji, a powierzone nam obowiązki wykonywać bezstronnie i z najwyższą starannością - przypomniał.

Spór o rolę prezydenta w procedurze zaprzysiężenia sędziów TK

Markiewicz zaznaczył, że umożliwienie wypowiedzenia tej roty w uroczystej formie było obowiązkiem prezydenta wobec narodu. - Prezydent RP postąpił tak jedynie względem dwojga z nas. Zdecydowaliśmy się zatem na złożenie ślubowania, na które zaprosiliśmy prezydenta - mówił.

- Nasze ślubowanie zostało skierowane do Prezydenta RP. Pisemną rotę ślubowania wobec prezydenta przekazujemy prezydentowi dopełniając w ten sposób wszystkich formalności koniecznych do objęcia urzędu - oświadczył Markiewicz.

Dodał, że „prawo musi porządkować sytuację w państwie”. - Obejmujemy urzędy sędziów TK gotowi wykonywać wszystkie zadania, które przed nami stoją, z szacunkiem dla konstytucji i obywateli, których ma ona chronić - zakończył Markiewicz.

Podczas uroczystości w Sejmie czworo wybranych w marcu przez Sejm sędziów, którzy nie składali dotychczas ślubowań przed wypowiedzeniem ślubowania wygłaszało formułe: „Zwracam się do Prezydenta RP. Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów TK (...) składam wobec Prezydenta RP ślubowanie następującej treści”. Z kolei dwoje sędziów, którzy w zeszłym tygodniu złożyli ślubowania w Pałacu Prezydenckim, w czwartek w Sejmie wygłosiło samą formułę ślubowania zapisaną w ustawie o statusie sędziów TK.

Po złożeniu dokumentów w biurze podawczym KPRP sędziowie udali się do Trybunału Konstytucyjnego i weszli do jego siedziby.

Szef KPRP Zbigniew Bogucki oświadczył wcześniej w czwartek, że „jedynym organem, wobec którego może zostać skutecznie złożone ślubowanie osoby wybranej na urząd sędziego Trybunału Konstytucyjnego, jest Prezydent RP”, natomiast „podejmowanie prób zastąpienia ustawowej procedury inną formą musi zostać ocenione jako odmowa podporządkowania się obowiązującemu prawu”. A to - dodał - „wywołuje zaś skutek wprost przewidziany” w przepisach, zgodnie z którymi „odmowa złożenia ślubowania jest równoznaczna ze zrzeczeniem się stanowiska sędziego TK”. (PAP)