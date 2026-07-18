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10 tys. zł na dziecko od 1 września. Nie ma limitu dochodów

dziecko, pieniądze
10 tys. zł na dziecko od 1 września. Nie ma limitu dochodówShutterstock
Agnieszka Maj
Agnieszka MajDziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
dzisiaj, 06:00

Od 1 września tego roku wielu rodziców może dostać po 10 tys. zł dziecko. To jedna ze zmian z pakietu dla rodzin. Trzeba jednak spełnić określone warunki. Celem jest wsparcie mieszkańców, którzy decydują się na powiększenie rodziny.

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Najwyższe wsparcie, 10 tys. zł, przysługiwać ma w przypadku narodzin trzeciego i kolejnego dziecka w rodzinie. Ta sama kwota, liczona na każde dziecko, jest przewidywana przy narodzinach wieloraczków, czyli więcej niż dwojga dzieci podczas jednego porodu (przy założeniu wypłat od razu po uprawomocnieniu się uchwały).

Uchwała zakłada też wypłatę 1 tys. zł w przypadku narodzin drugiego dziecka. Kwota ta będzie przysługiwać także wtedy, gdy w rodzinie jako pierwsze dzieci urodzą się bliźnięta (w tym przypadku start programu planowany jest na 1 stycznia 2027 r.).

Pakiet dla rodzin

Uchwałę w sprawie tzw. maluszkowego przyjęli radni Sosnowca. To tylko jedna ze zmian z pakietu dla rodzin. Jak wynika z informacji urzędu miasta, chodzi o wsparcie mieszkańców, którzy decydują się na powiększenie rodziny. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka złożyły w połowie maja władze miasta. Nowe świadczenie ma wspierać rodziny mieszkające w Sosnowcu i będzie wypłacane niezależnie od dochodu.

Warunek otrzymania "maluszkowego"

Świadczenie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego. Warunkiem otrzymania Maluszkowego jest zamieszkanie z dziećmi na terenie Sosnowca i posiadanie ważnej Sosnowieckiej Karty Miejskiej. Wniosek o wypłatę świadczenia można składać do 6 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Obsługą programu zajmie się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu.

Nowa uchwała zastąpiła dotychczasowe przepisy dotyczące zapomogi przy narodzinach więcej niż dwojga dzieci podczas jednego porodu. Wysokość świadczenia została podniesiona z 5 tys. zł do 10 tys. zł na każde urodzone dziecko.

Koszty realizacji programu

Koszty realizacji programu mają wynieść ok. 200 tys. zł w 2026 r. oraz po ok. 1,5 mln zł w latach 2027 i 2028. Pieniądze na wypłatę świadczeń pochodzą z budżetu gminy.

Samorząd Sosnowca zamierza też wprowadzić miejski bilet rodzinny. Oprócz dzieci do 16. roku życia z bezpłatnych podróży w Sosnowcu mają korzystać także ich rodzice.

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Źródło: dziennik.pl
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