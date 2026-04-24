Szósta edycja Local Trends w Sopocie: dwa dni debat o przyszłości samorządów, finansach i technologiach

Infrastruktura cyfrowa jako fundament konkurencyjności

Pierwszego dnia szczególną uwagę przyciągnęła debata „Konkurencyjność regionów, atrakcyjna gospodarka lokalna, a proinnowacyjna infrastruktura cyfrowa”. Dyskusja pokazała, że rozwój infrastruktury cyfrowej przestaje być wyborem, tylko staje się kluczowym warunkiem rozwoju regionów.

Uczestnicy mówili o znaczeniu danych pochodzących m.in. od operatorów telekomunikacyjnych w zarządzaniu miastami, wyzwaniach związanych z ich integracją oraz konieczności edukacji mieszkańców w zakresie korzystania z narzędzi cyfrowych. To kluczowe elementy, aby miasta oraz ich mieszkańcy mogli bezpiecznie i efektywnie wykorzystywać rozwiązania cyfrowe.

Z perspektywy operatora telekomunikacyjnego kluczowe znaczenie infrastruktury podkreślił Michał Ziółkowski, Członek Zarządu ds. Technologii w PLAY:

– Z perspektywy operatora telekomunikacyjnego kluczowe jest stworzenie nowoczesnej infrastruktury stacjonarnej i mobilnej. To fundament do tworzenia innowacyjnych rozwiązań z myślą o mieszkańcach, ale także do tworzenia warunków umożliwiających rozwój biznesu. Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej to bezpośredni wpływ na wzrost PKB, zatrudnienia, to także możliwość nauki czy pracy zdalnej. Nasze inwestycje hamują też odpływ społeczeństwa z mniejszych miejscowości do dużych miast, bo dzięki nowoczesnej sieci, wiele czynności jesteśmy w stanie zrobić zdalnie.

Debata jasno pokazała, że dostęp do usług cyfrowych staje się dziś równie istotny jak podstawowa infrastruktura komunalna, a jej brak może ograniczać rozwój lokalnych gospodarek.

Ciepłownictwo między transformacją a finansowaniem

Drugim ważnym punktem programu była debata „Ciepłownictwo pod presją transformacji – czas dotacji unijnych się kończy. Jak samorządy mają sfinansować inwestycje w ciepłownictwie?”. Dyskusja koncentrowała się wokół ogromnych potrzeb inwestycyjnych sektora, szacowanych na setki miliardów złotych, oraz konieczności budowania nowych modeli finansowania.

Eksperci zgodnie podkreślali, że transformacja energetyczna nie będzie możliwa bez współpracy sektora publicznego i prywatnego, a także bez zwiększenia roli kapitału komercyjnego.

Robert Sochacki, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A., wskazał na warunki niezbędne do zaangażowania sektora finansowego:



Z kolei Piotr Sękowski, Dyrektor Inwestycyjny ds. Inwestycji Samorządowych w Polskim Funduszu Rozwoju, zwrócił uwagę na potrzebę budowania kompleksowych modeli finansowania:

Podkreślił również, że szczególnego wsparcia wymagają mniejsze przedsiębiorstwa ciepłownicze oraz projekty na poziomie powiatowym, gdzie dostęp do kapitału jest najtrudniejszy.

Drugi dzień: finanse samorządów pod lupą

Drugiego dnia kongresu wśród poruszanych tematów znalazła się ewaluacja reformy dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Dyskusja pokazała, że choć system finansowania samorządów uległ stabilizacji, nadal wymaga korekt i dalszych zmian.

Hanna Majszczyk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, podsumowała aktualną sytuację:

Jednocześnie zaznaczyła, że pełna ocena reformy będzie możliwa dopiero po 2026 roku, a dalsze zmiany – zarówno systemowe, jak i ustrojowe – mogą okazać się konieczne.

Debata uwypukliła napięcie między rosnącymi oczekiwaniami wobec samorządów a ograniczeniami finansowymi oraz potrzebę większej elastyczności w zarządzaniu środkami publicznymi.

Partnerzy i organizatorzy

Partnerem generalnym wydarzenia była firma Play. Wśród partnerów znaleźli się m.in.: Agencja Rozwoju Pomorza, Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Pekao S.A., Energa Wytwarzanie, GAZ-SYSTEM, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ORLEN Petrobaltic S.A. oraz Polski Fundusz Rozwoju.

Organizatorami wydarzenia są Centrum Myśli Strategicznych i Grupa MTP. Gospodarzami byli: Miasto Sopot, Miasto Poznań, Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Partnerami samorządowymi są: Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Województw RP oraz Związek Gmin Wiejskich RP.

Ciąg dalszy rozmów w Poznaniu

Dyskusje rozpoczęte w Sopocie będą kontynuowane jesienią, podczas Europejskiego Forum Samorządowego Local Trends, które odbędzie się w dniach 1–2 października w Poznaniu, w Poznań Congress Center. To tam samorządowcy, eksperci i przedstawiciele biznesu ponownie spotkają się, by rozmawiać o przyszłości miast i regionów w kontekście dwóch kluczowych filarów: nowoczesności i bezpieczeństwa.

W centrum uwagi znajdą się m.in. sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, inteligentne zarządzanie miastami oraz technologie wzmacniające odporność samorządów na wyzwania przyszłości. To właśnie innowacje i zdolność do adaptacji będą decydować o tempie rozwoju oraz jakości życia mieszkańców.

Local Trends pozostaje przestrzenią dialogu, która łączy kluczowych interesariuszy wokół najbardziej aktualnych wyzwań stojących przed samorządami, i przekłada te rozmowy na konkretne kierunki działań.

