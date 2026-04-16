Nawet 30 tys. zł miesięcznie za DPS. Tyle w 2026 roku zapłacą rodziny seniorów

Rok 2026 przynosi kolejną falę podwyżek w domach pomocy społecznej. Samorządy publikują nowe zarządzenia, a różnice między miastami są ogromne – od nieco ponad 6 tys. zł do nawet kilkunastu, a w skrajnych przypadkach ponad 30 tys. zł miesięcznie.

Nowe stawki DPS 2026 – ile kosztuje pobyt i kto ustala ceny w domach pomocy społecznej?

Te kwoty nie są przypadkowe. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca DPS ustala co roku organ prowadzący placówkę – najczęściej prezydent miasta lub starosta. Podstawą są realne wydatki z poprzedniego roku:

wynagrodzenia pracowników,

koszty energii,

koszty wyżywienia,

koszty opieki medycznej,

koszty utrzymania budynków.

Nowe stawki są ogłaszane w formie zarządzeń i publikowane w Biuletynach Informacji Publicznej oraz dziennikach urzędowych – zwykle w pierwszym kwartale roku. To właśnie te dokumenty stanowią podstawę do wyliczania opłat za pobyt mieszkańców w DPS w całym 2026 roku. Dopiero na tej bazie powstają konkretne rachunki, które – jak pokazują najnowsze dane – coraz częściej przekraczają poziom 8–10 tys. zł miesięcznie.

Ile kosztuje DPS w 2026 roku? Pełna tabela cen w Polsce (od najtańszego do najdroższego)

Zebraliśmy aktualne dane o kosztach pobytu w domach pomocy społecznej w 2026 roku z kilkunastu miast i powiatów w Polsce – m.in. z Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Sopotu, Gdyni, Kalisza, Torunia, Suwałk oraz powiatów krakowskiego, białostockiego i warszawskiego zachodniego.

Rozpiętość cen jest ogromna: najtańszy DPS kosztuje dziś 5 870 zł miesięcznie, podczas gdy najdroższy sięga aż 30 187,65 zł miesięcznie. Różnice wynikają nie tylko z lokalizacji, ale też profilu placówki i poziomu opieki.

Pełna nazwa DPS Miasto / miejscowość Koszt miesięczny Dom Pomocy Społecznej im. Św. Rodziny, ul. Św. Marcina 10 Wrocław 5 870,00 zł Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych, ul. Grunwaldzka 104 Wrocław 5 931,15 zł Dom Pomocy Społecznej „Samarytanin”, ul. Świątnicka 25/27 Wrocław 6 580,62 zł Dom Pomocy Społecznej „Kalina” Suwałki 6 695,00 zł Dom Pomocy Społecznej (Fundacja im. Brata Alberta, ul. Rydygiera 23) Toruń 6 777,01 zł Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych, ul. Farna 3 Wrocław 6 914,79 zł Dom Pomocy Społecznej „Miłosierny Samarytanin”, ul. ks. Marcina Lutra 2-8 Wrocław 7 026,40 zł Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci (Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi) Warszawa 7 380,08 zł Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 1b Kraków 7 400,00 zł Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Podgórki Tynieckie 96 Kraków 7 500,00 zł Dom Pomocy Społecznej w Uhowie Uhowo 7 509,00 zł Dom Pomocy Społecznej w Choroszczy Choroszcz 7 719,00 zł Dom Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, ul. Objazdowa 40 Wrocław 7 812,42 zł Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu Kalisz 7 995,80 zł Dom Pomocy Społecznej – Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej Konary 8 100,00 zł Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta (Zgromadzenie Braci Albertynów) Ojców 8 114,00 zł Dom Pomocy Społecznej w Więckowicach Więckowice 8 133,00 zł Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych, ul. Karmelkowa 25 Wrocław 8 174,00 zł Dom Pomocy Społecznej (Zgromadzenie Córek Bożej Miłości) Prusy 8 200,00 zł Dom Pomocy Społecznej (Fundacja im. Brata Alberta) Radwanowice 8 200,00 zł Dom Pomocy Społecznej w Sopocie Sopot 8 377,52 zł Dom Pomocy Społecznej „Jawor” Jałówka 8 413,00 zł Dom Pomocy Społecznej w Karniowicach Karniowice 8 548,45 zł Dom Pomocy Społecznej im. Św. Franciszka Salezego Warszawa 8 560,20 zł Dom Pomocy Społecznej dla Kobiet im. Św. Józefa Warszawa 8 664,42 zł Dom Pomocy Społecznej im. Ludwika i Anny Helclów Kraków 10 100,00 zł Dom Pomocy Społecznej „Syrena” Warszawa 10 545,93 zł Dom Pomocy Społecznej „Budowlani” Warszawa 12 791,94 zł Dom Pomocy Społecznej „Na Bachusa” Warszawa 13 306,88 zł Dom Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu” Warszawa 13 324,52 zł Dom Pomocy Społecznej w Centrum Wsparcia Społecznego „Na Targówku” Warszawa 30 187,65 zł

Dlaczego ceny DPS w Polsce tak się różnią? Skąd nawet 30 tys. zł miesięcznie

Różnice w cenach DPS w 2026 roku mogą szokować, ale za tymi kwotami stoi konkretna rzeczywistość. Najtańsze placówki – często w mniejszych miejscowościach – zapewniają podstawową opiekę i wsparcie bytowe. Tymczasem najdroższe ośrodki przypominają już wyspecjalizowane centra opieki, gdzie na jednego mieszkańca przypada znacznie więcej personelu i usług.

Dobrym przykładem jest Centrum Wsparcia Społecznego „Na Targówku” w Warszawie. To nie jest klasyczny DPS, tylko rozbudowany kompleks – nowoczesny budynek o powierzchni ponad 4 tys. m², w pełni dostosowany do osób z niepełnosprawnościami. Oferuje nie tylko miejsca całodobowe, ale też mieszkania wspomagane, opiekę wytchnieniową i szeroki wachlarz terapii – od zajęć kulinarnych po wsparcie psychologiczne.

Co więcej, w samym DPS-ie jest zaledwie 40 miejsc, co oznacza bardzo indywidualną opiekę. Do tego dochodzi infrastruktura (pracownie, terapie, strefy rekreacyjne) i wyspecjalizowana kadra. Efekt? Koszt jednostkowy rośnie do poziomu nawet 30 tys. zł miesięcznie.

Ważne Na końcu i tak wracamy do prostego wniosku: im bardziej zaawansowana opieka i mniejsza liczba mieszkańców przypadająca na personel, tym wyższy koszt. Dlatego w Polsce w 2026 roku mamy tak ogromną rozpiętość – od około 6–7 tys. zł do nawet 30 tys. zł miesięcznie.

Kto płaci za DPS w 2026 roku? Ile płaci senior, rodzina i kiedy dopłaca gmina

System odpłatności za DPS jest jasno określony w ustawie o pomocy społecznej, ale w praktyce bywa źródłem napięć rodzinnych. Obowiązuje hierarchia:

najpierw płaci mieszkaniec DPS ,

, potem małżonek i dzieci (zstępni) ,

, na końcu gmina.

Najważniejsza zasada: senior może oddać maksymalnie 70 proc. swojego dochodu na pobyt w DPS. Jeśli emerytura wynosi np. 4000 zł, to do DPS trafia maksymalnie 2800 zł. Resztę trzeba dopłacić z innych źródeł. I tu pojawia się problem – bo przy kosztach rzędu 8–10 tys. zł miesięcznie luka finansowa bywa ogromna.

Kiedy rodzina płaci za DPS? Progi dochodowe i zasady dopłat w 2026 roku

Nie każda rodzina musi płacić. Obowiązek dopłat zależy od dochodu. Jeśli dochód osoby zobowiązanej nie przekracza określonego progu (300% kryterium dochodowego), może ona zostać zwolniona z opłat. Po podwyżkach progów w ostatnich latach oznacza to w przybliżeniu:

ok. 3030 zł dla osoby samotnej ,

, ok. 2469 zł na osobę w rodzinie.

Jeżeli dochód jest wyższy – gmina może wydać decyzję o obowiązku dopłaty. W praktyce oznacza to, że dzieci seniora często stają się współfinansującymi pobyt, nawet jeśli same mają kredyty czy własne rodziny.

Kiedy gmina płaci za DPS? Nawet 85 proc. kosztów pokrywają samorządy

Dane resortu rodziny pokazują coś jeszcze bardziej zaskakującego: w około 85 proc. przypadków to samorządy pokrywają największą część kosztów DPS.

Dzieje się tak, gdy:

senior ma niską emeryturę,

rodzina nie spełnia kryteriów dochodowych,

albo zostaje zwolniona z opłat decyzją OPS.

W praktyce oznacza to, że DPS jest w dużej mierze finansowany z budżetów gmin – czyli pośrednio z podatków.

Nowe przepisy o DPS 2026 – kto jeszcze zapłaci za pobyt seniora

Rząd pracuje nad zmianą przepisów i to może być jedna z najważniejszych reform w ostatnich latach. Projekt zakłada, że do katalogu osób zobowiązanych do płacenia za DPS trafią:

osoby, które podpisały umowę dożywocia ,

, osoby, które w ciągu ostatnich 10 lat przejęły nieruchomość od seniora.

Cel jest jasny – ograniczyć sytuacje, w których senior przekazuje mieszkanie, a potem trafia do DPS finansowanego przez gminę. Jeśli przepisy wejdą w życie, wiele rodzin może zostać objętych obowiązkiem dopłat, nawet jeśli wcześniej nie było takiego ryzyka.

Dlaczego DPS drożeją w 2026 roku? Główne powody wzrostu kosztów

Wzrost kosztów DPS w 2026 roku nie jest przypadkowy. Składa się na niego kilka czynników:

rosnące koszty pracy (opieka całodobowa),

wyższe ceny energii i żywności,

większe wymagania dotyczące standardów opieki,

starzejące się społeczeństwo.

W efekcie DPS staje się jednym z najdroższych elementów systemu opieki społecznej.

Ile naprawdę kosztuje DPS? Przykład wyliczenia opłaty dla rodziny

Wyobraźmy sobie sytuację:

koszt DPS: 9000 zł miesięcznie ,

, emerytura seniora: 3500 zł ,

, wpłata seniora (70%): 2450 zł.

Pozostaje 6550 zł do pokrycia. Jeśli dzieci mają dochody powyżej progu – gmina może zobowiązać je do dopłaty części lub całości tej kwoty. Jeśli nie – zapłaci samorząd.

Kiedy nie trzeba płacić za DPS? Zwolnienia z opłat i wyjątki

Prawo przewiduje możliwość zwolnienia z opłat za pobyt w DPS – całkowitego lub częściowego. Dotyczy to m.in. sytuacji:

długotrwałej choroby,

niepełnosprawności,

bezrobocia,

trudnej sytuacji życiowej.

Decyzję podejmuje ośrodek pomocy społecznej po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

FAQ: DPS 2026 – ceny, kto płaci i jakie są zasady

Czy senior oddaje całą emeryturę na DPS? Nie. Maksymalnie 70 proc. dochodu. Czy dzieci zawsze muszą płacić za DPS? Nie. Obowiązek zależy od dochodu i decyzji gminy. Czy gmina może odmówić dopłaty o pobytu mieszkańca DPS? Nie, jeśli spełnione są ustawowe warunki – musi pokryć brakującą część. Czy można uniknąć opłat za DPS? Tak, w uzasadnionych przypadkach możliwe jest zwolnienie z opłat.

Podstawa prawna i dokumenty - opłaty za pobyt w DPS 2026