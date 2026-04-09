Władysław Kosiniak Kamysz, minister obrony narodowej, z uwagi na duże zainteresowanie młodych ludzi armią, zdecydował się na zwiększenie limitu zezwoleń na utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego w tym roku z 30 do 43. Takie zmiany pojawiły się w projekcie nowelizacji rozporządzenia MON z 18 listopada 2025 r. w sprawie określenia limitu zezwoleń na utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego w roku 2026 (Dz.U. poz. 1606). Dokument trafił do konsultacji społecznych.

Klasy wojskowe za zgodą ministra

Zgodnie z art. 28a ustawy z 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1043 ze zm.) w szkołach publicznych i niepublicznych, z wyjątkiem szkół artystycznych, mogą być tworzone oddziały przygotowania wojskowego. Utworzenie takiego oddziału wymaga zezwolenia ministra obrony narodowej, udzielonego w drodze decyzji administracyjnej.Dodatkowo utworzenie oddziału przygotowania wojskowego nie może naruszać uprawnień ucznia do uzyskania wiadomości i umiejętności niezbędnych do ukończenia danego typu szkoły oraz warunków i sposobu przeprowadzania egzaminów, określonych w odrębnych przepisach, a w przypadku szkół publicznych nie może również naruszać uprawnień ucznia do bezpłatnej nauki, wychowania i opieki w zakresie ustalonym w niniejszej ustawie, ustawie o systemie oświaty oraz ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.

Więcej szkół zyska klasy wojskowe

Autorzy projektowanych zmian przekonują, że zwiększenie limitu zezwoleń na utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego pozwoli na przyjęcie do nich wszystkich zainteresowanych szkół, których dotyczą wnioski złożone do 1 stycznia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym taka klasa wojskowa ma rozpocząć działalność.

W efekcie po wejściu w życie przedmiotowego projektu rozporządzenia rekrutacja do klas pierwszych obejmie łącznie 613 klas wojskowych i 43 nowych takich oddziałów, które zostaną uruchomione od 1 września roku szkolnego 2026/2027.

Oddziały mundurowe sposobem na ratowanie szkół przed zamknięciem

Nie wszyscy zachwycają się tworzeniem kolejnych klas wojskowych.

– W ostatnich latach zauważamy powstawanie dużej liczby liceów i to często z tzw. klasami mundurowymi, czyli nie tylko wojskowymi. Tworzenie takich oddziałów dla wielu placówek jest próbą ratowania szkół przed zamknięciem. Takie oddziały mundurowe tworzone są w sąsiedniej miejscowości, w której była kiedyś prężnie działająca szkoła rolnicza – mówi Anna Knapik, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Wadowicach.

– Niestety takie praktyki prowadzą do powolnego wygaszania szkół zawodowych, w których często poza maturą trzeba też dodatkowo zdawać egzaminy zawodowe i uczyć się o rok dłużej niż w liceum. U nas nie otwieramy klasy mundurowej, bo nie mamy odpowiedniej sali gimnastycznej, która jest niezbędna do prowadzenia oddziałów o takim profilu. – dodaje.

Zmiany wprowadzane niniejszym projektem następują w ostatnim momencie. W szkołach trwa już procedura zatwierdzania tzw. arkuszy organizacyjnych na nowy rok szkolny. Autorzy zmian uspokajają i jednocześnie przekonują, że harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, określany przez poszczególnych kuratorów oświaty na podstawie wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, zakłada rozpoczęcie rekrutacji od połowy maja do końca czerwca tego roku.