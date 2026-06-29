Zapomoga "Za życiem" 2026 - dla kogo 4 tys. zł wsparcia? Jak złożyć wniosek?

Dla kogo świadczenie "Za życiem" 2026?

Jednorazowa zapomoga w wysokości 4000 zł przysługuje w przypadku urodzenia żywego dziecka, u którego lekarze stwierdzili ciężkie, nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu. Chodzi o schorzenia, które powstały jeszcze w okresie prenatalnym lub podczas porodu. O świadczenie mogą wystąpić:

matka dziecka,

ojciec dziecka,

opiekun prawny,

opiekun faktyczny dziecka.

Przy tym świadczeniu nie obowiązuje kryterium dochodowe, a to oznacza, że wysokość zarobków rodziny nie ma wpływu na prawo do otrzymania wsparcia.

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania świadczenia?

Najważniejszym dokumentem jest zaświadczenie lekarskie z II stopniem specjalizacji potwierdzające, że dziecko cierpi na ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, która powstała w czasie ciąży lub podczas porodu. Potrzebne będzie również zaświadczenie potwierdzające, że kobieta pozostawała pod opieką medyczną od 10. tygodnia ciąży aż do porodu. Dokument taki może wystawić lekarz lub położna. W niektórych przypadkach konieczne może być także dołączenie dodatkowych dokumentów, np. dotyczących opieki prawnej nad dzieckiem, postanowienia sądu orzekającego przysposobienie.

Gdzie złożyć wniosek o świadczenie "Za życiem"?

Wniosek należy złożyć w urzędzie właściwym dla miejsca zamieszkania. W praktyce najczęściej są to miejskie lub gminne ośrodki pomocy społecznej (MOPS, GOPS). Dokładne miejsce składania dokumentów warto sprawdzić na stronie internetowej swojego urzędu miasta lub gminy.

Wniosek można złożyć osobiście. Wystarczy go pobrać, wypełnić i podpisać. Następnie trzeba skompletować i dołączyć wymagane dokumenty, a całość złożyć w urzędzie zgodnym z miejscem zamieszkania. Można to zrobić przez pełnomocnika.

Wniosek o świadczenie "Za życiem" Pobierz plik

Wniosek można złożyć także przez internet

Osoby posiadające profil zaufany lub podpis kwalifikowany mogą załatwić formalności bez wychodzenia z domu. Wniosek można złożyć m.in. za pośrednictwem portalu Emp@tia.

Zaloguj się na portal Emp@tia

Wypełnij wniosek.

Dołącz wymagane dokumenty.

Wybierz urząd.

Wyślij wniosek. Musisz potwierdzić go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Ile czasu jest na złożenie wniosku?

Mało kto wie, że na złożenie wniosku jest tylko 12 miesięcy od narodzin dziecka. To termin nieprzekraczalny, dlatego warto szybko zdobyć dokumentację medyczną, aby zdążyć ze złożeniem wniosku w terminie.

Ile czasu urząd ma na wydanie decyzji?

Po złożeniu kompletu dokumentów urząd rozpatruje wniosek i wydaje decyzję. Standardowo powinno to nastąpić w ciągu miesiąca w zwykłych sprawach, do 2 miesięcy w sprawach bardziej skomplikowanych. Jeżeli we wniosku będą braki lub zabraknie wymaganych dokumentów, urząd wezwie do ich uzupełnienia. Na dostarczenie brakujących dokumentów jest zwykle 14 dni.

Czy od decyzji można się odwołać?

Jeżeli urząd odmówi przyznania świadczenia rodzin lub opiekun ma prawo złożyć odwołanie, termin na wniesienie odwołania wynosi 14 dni od otrzymania decyzji.

Kiedy świadczenie nie przysługuje?

Świadczenie "Za życiem" nie przysługuje jeśli:

dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

jeżeli na dziecko przysługuje jednorazowe świadczenie lub świadczenie o charakterze podobnym do jednorazowego świadczenia za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin “Za życiem” (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860)