Stade to 50 -tysięczne miasto położone w landzie Dolna Saksonia, ok. 40 km na zachód od Hamburga.

Ze wstępnych informacji niemieckiej policji wynika, że w wyniku strzelaniny nie żyje pięć osób. Funkcjonariusze prowadzą szeroko zakrojoną akcję w miejscu strzelaniny i jaj najbliższy rejonie. Policja apeluje do mieszkańców, by omijać ten obszar.

+++ACHTUNG – Polizeieinsatz in der Dankersstraße in Stade+++

Derzeit kommt es in Stade zu einer polizeilichen Einsatzlage. Meidet den Bereich weiträumig!

Einsatzbegleitende Informationen erhaltet ihr auf dem WhatsApp-Kanal der Polizei Stade unter:https://t.co/LeoOTiCZOz pic.twitter.com/12fvSVxH8I — Polizeidirektion Lüneburg (@Polizei_LG) June 29, 2026 Rozwiń

Z medialnych przekazów wynika, że miejsce strzelaniny znajduje się w bliskim sąsiedztwie ośrodka młodzieżowego - informuje Onet powołując się na niemieckie media. Na razie nie ma informacji dotyczącej ofiar. Nie wiadomo, czy wśród zabitych są dzieci i młodzież. Miejsce strzelaniny znajduje się także blisko komisariatu policji.

Motywy domniemanego sprawcy nie są jeszcze znane.