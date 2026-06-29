Do scen grozy doszło w mieście Stade pod Hamburgiem. Pięć osób nie żyje w wyniku strzelaniny. Jak poinformowała niemiecka policja - domniemamy napastnik został zatrzymany. Na razie nie wiadomo, jakim motywem kierował się sprawca.
Stade to 50 -tysięczne miasto położone w landzie Dolna Saksonia, ok. 40 km na zachód od Hamburga.
Ze wstępnych informacji niemieckiej policji wynika, że w wyniku strzelaniny nie żyje pięć osób. Funkcjonariusze prowadzą szeroko zakrojoną akcję w miejscu strzelaniny i jaj najbliższy rejonie. Policja apeluje do mieszkańców, by omijać ten obszar.
Z medialnych przekazów wynika, że miejsce strzelaniny znajduje się w bliskim sąsiedztwie ośrodka młodzieżowego - informuje Onet powołując się na niemieckie media. Na razie nie ma informacji dotyczącej ofiar. Nie wiadomo, czy wśród zabitych są dzieci i młodzież. Miejsce strzelaniny znajduje się także blisko komisariatu policji.
Motywy domniemanego sprawcy nie są jeszcze znane.
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