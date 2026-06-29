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„Historyczny dzień” w polsko-szwedzkich relacjach. Ważna dla MON umowa została podpisana

Władysław Kosiniak-Kamysz, Pal Johnson
Historyczna umowa podpisana. Na Bałtyku będzie bezpieczniejPAP / Marcin Gadomski
oprac. Aleksandra Gruszczyńska
dzisiaj, 15:03

Bezpieczeństwo na Bałtyku wejdzie na nowy poziom. Polska i Szwecja podpisały w Gdyni umowę w ramach programu „Orka”. Jak powiedział szwedzki minister obrony Pal Jonson realizacja tego programu to kamień milowy w relacjach wojskowych pomiędzy Polską a Szwecją.

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W poniedziałek w Gdyni, w obecności szefów rządów Polski i Szwecji podpisana została umowa na zakup trzech szwedzkich okrętów podwodnych A26 dla polskiej Marynarki Wojennej.

Polskie i szwedzkie MON świętują

Pal Jonson podkreślił na konferencji prasowej, że „to jest historyczny dzień dla szwedzko-polskich relacji”.

- Mamy porozumienie w zakresie „Orki” i razem z Paktem dla Bałtyku wszystko będzie działało, będziemy mieli bardzo dużo okrętów podwodnych na Morzu Bałtyckim. To będzie dobre dla Polski, to będzie dobre dla Szwecji, ale również będzie to dobre dla pokoju i stabilności w całym obszarze NATO, w całym obszarze atlantyckim - ocenił Jonson.

Jak dodał, do czasu realizacji zamówienia polscy marynarze muszą szybko podnosić swoje zdolności. Zapowiedział, że już w przyszłym roku udostępniony zostanie im okręt A17 w charakterze tzw. gap fillera. Podkreślił, że polscy marynarze już od sierpnia zaczną szkolenia w Szwecji.

- Partnerstwo musi być dwukierunkowe, bo musi również temu towarzyszyć współpraca przemysłowa. Także bardzo cieszę się z tego wszystkiego, co robimy wspólnie. Ponieważ zakupujemy system obrony przeciwlotniczej (Piorun) i również (...) podpisujemy porozumienie wdrażające, jeśli chodzi o jednostki ratownicze (okręt Ratownik - PAP). One mają dla nas ogromne znaczenie, bo teraz będziemy działali na tych samych okrętach podwodnych i będziemy mieli dogodne warunki również, żeby składać wspólne zamówienia do naszych jednostek - powiedział Jonson.

Według niego, podpisane porozumienie to „kamień milowy w relacjach wojskowych pomiędzy Polską a Szwecją”.

Źródło: PAP

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