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Polacy zapominają, że te pieniądze z PPK podlegają dziedziczeniu

Mężczyzna trzyma w dłoni banknoty 200 i 500 zł
Wielu Polaków nie ma świadomości, że oszczędności na kontach PPK są w pełni dziedziczone. Wskazanie osób uprawnionych za życia pozwala bliskim na przejęcie środków bez konieczności przechodzenia przez procedury spadkowe w sądzie.Shutterstock
Justyna Klupa
Justyna KlupaDziennikarka serwisu GazetaPrawna.pl
dzisiaj, 13:30

Pieniądze zgromadzone na kontach w ramach PPK mogą trafić do bliskich po śmierci uczestnika programu, jednak wiedza o tym mechanizmie wciąż jest znikoma. Przepisy skonstruowano w taki sposób, żeby maksymalnie uprościć formalności. Wypłata dla współmałżonka lub wskazanych osób odbywa się bez żadnych potrąceń podatkowych, a zgromadzone oszczędności stanowią realne wsparcie finansowe dla rodziny

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Dziedziczenie kapitału w PPK. Pominięcie formalności spadkowych jest możliwe

Oszczędności zgromadzone na rachunku prowadzonym w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) stanowią prywatną własność uczestnika. Co to oznacza w praktyce? W przypadku śmierci jego właściciela podlegają transferowi na rzecz bliskich. Kluczowym czynnikiem przyspieszającym tę procedurę jest wskazanie osób uprawnionych. Co istotne, jeśli za życia uczestnika zostanie złożona odpowiednia dyspozycja, zgromadzone fundusze zostaną wypłacone wskazanym osobom bez konieczności przeprowadzania spraw spadkowych w sądzie czy u notariusza.

Inaczej wygląda sytuacja, gdy zmarły nie pozostawił żadnych dyspozycji. W takim przypadku fundusze wchodzą w skład masy spadkowej i są dziedziczone według ogólnych zasad prawa spadkowego. Wyjątek stanowią rachunki prowadzone przez zakłady ubezpieczeń, gdzie w przypadku braku wskazania konkretnych osób, kapitał trafia do najbliższej rodziny według kolejności określonej w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

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Wspólność majątkowa a wypłata środków dla małżonka i osób uprawnionych

Jeżeli w momencie śmierci uczestnik programu pozostawał w związku małżeńskim, w którym obowiązywała ustawowa małżeńska wspólność majątkowa, instytucja finansowa ma obowiązek przekazać połowę zgromadzonych środków małżonkowi zmarłego. Transfer ten dotyczy jednak wyłącznie tych pieniędzy, które były objęte wspólnością. Przekazanie środków może nastąpić w dwojaki sposób:

  • Wypłata transferowa: Pieniądze trafiają na rachunek PPK, Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) lub do Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE) współmałżonka.
  • Zwrot gotówkowy: Na wyraźny wniosek uprawnionego, instytucja finansowa dokonuje bezpośredniego zwrotu środków w formie pieniężnej.

Druga połowa oszczędności (lub całość, jeśli w małżeństwie obowiązywała notarialna rozdzielność majątkowa) jest przekazywana osobom uprawnionym lub spadkobiercom. Co istotne, wszystkie wypłaty realizowane po śmierci uczestnika są przekazywane bez jakichkolwiek potrąceń podatkowych czy administracyjnych.

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Trzy źródła zysku. Mechanizm budowania oszczędności emerytalnych

Dlaczego warto wpłacać środki na Pracownicze Plany Kapitałowe? Efektywność programu wynika bezpośrednio z jego struktury finansowania. Środki gromadzone są tam nie tylko z pensji pracownika, ale również z obowiązkowych dopłat ze strony sektora zatrudnienia oraz budżetu państwa.

Źródło finansowania

Wpłata podstawowa

Opcjonalne zwiększenie stawki

Pracownik

2% wynagrodzenia brutto (potrącane z pensji netto)

Do dodatkowych 2%

Pracodawca

1,5% wynagrodzenia brutto (zwolnione ze składek ZUS)

Do dodatkowych 2,5%

Państwo

250 zł (jednorazowa wpłata powitalna)

240 zł (dopłata roczna za regularność)

Wypłata po 60. roku życia i koszty wcześniejszego wycofania kapitału

Dostęp do zgromadzonych funduszy po osiągnięciu 60. roku życia wiąże się z całkowitym zwolnieniem z podatku od zysków kapitałowych. Standardowy model zakłada jednorazową wypłatę 25% środków w gotówce oraz rozłożenie pozostałych 75% na minimum 120 miesięcznych rat (10 lat).

Z kolei mechanizm określany jako wcześniejszy zwrot pozwala na wypłatę oszczędności w dowolnym momencie przed osiągnięciem wieku emerytalnego, jednak niesie to za sobą określone konsekwencje fiskalne i systemowe:

Skutki wycofania środków przed czasem: Uczestnik traci prawo do wszystkich dopłat od państwa (wypłaty powitalnej i dopłat rocznych). Dodatkowo, 30% środków pochodzących z wpłat pracodawcy jest przekazywane na konto ubezpieczonego w ZUS jako składka emerytalna. Od pozostałej, wypłacanej kwoty zysku potrącany jest również 19-procentowy podatek Belki.

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Wyjątkowe sytuacje. Wypłata funduszy bez żadnych potrąceń

Istnieją dwie specyficzne ścieżki ustawowe, które pozwalają na skorzystanie ze zgromadzonych pieniędzy przed 60. rokiem życia bez ponoszenia opisanych wyżej kosztów:

  • Poważne zachorowanie: W sytuacji wystąpienia ciężkiej choroby u samego uczestnika, jego współmałżonka lub dziecka, możliwe jest zawnioskowanie o bezzwrotną wypłatę do 25% zgromadzonej sumy.
  • Finansowanie wkładu własnego: Osoby poniżej 45. roku życia mogą pożyczyć do 100% kapitału z PPK na pokrycie wkładu własnego przy zakupie pierwszego mieszkania lub domu. Środki te mają charakter nieoprocentowanej pożyczki, której spłatę należy rozpocząć w ciągu 5 lat, a całość zwrócić do funduszu maksymalnie w ciągu 15 lat.

Weryfikacja stanu konta jest możliwa w każdym momencie. Służy do tego oficjalny portal MojePPK, do którego dostęp autoryzuje się za pomocą narzędzi identyfikacji elektronicznej Login.gov.pl (Profil Zaufany) lub tradycyjnego konta użytkownika.

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Źródło: gazetaprawna.pl

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