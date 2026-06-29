"Spółka nie zapewnia ostrożnego i stabilnego zarządzania działalnością w zakresie usług płatniczych, a tym samym zachodzą przesłanki cofnięcia jej zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej" - czytamy w komunikacie.

I. Z chwilą doręczenia decyzji spółka zaprzestanie świadczenia usług płatniczych określonych w decyzji Komisji z 13 września 2016 roku, w tym poprzez agentów, z zastrzeżeniem czynności określonych w pkt. II i zawierania nowych umów z użytkownikami usług płatniczych.

II. Do 30 września 2026 roku spółka rozwiąże:

1) stosunki prawne wynikające ze wszystkich zawartych z użytkownikami usług płatniczych umów o świadczenie przez nią usług płatniczych, zaspokajając w sposób przewidziany prawem wszelkie roszczenia z tego tytułu;

2) wszelkie inne umowy zawarte z kontrahentami innymi niż użytkownicy usług płatniczych, w tym z agentami oraz podmiotami, o których mowa w art. 86 ustawy o usługach płatniczych, które związane są - w sposób pośredni lub bezpośredni - ze świadczeniem usług płatniczych.

III. Do czasu rozliczenia zobowiązań wobec użytkowników usług płatniczych z tytułu świadczonych im usług płatniczych przez spółkę - nie później niż do 30 września 2026 roku - spółka umożliwi posiadaczom rachunków płatniczych oraz posiadaczom instrumentów płatniczych dokonanie z tych rachunków oraz z tych instrumentów wypłat środków lub transferów na rachunki płatnicze prowadzone przez innych dostawców usług płatniczych wskazane przez posiadaczy, podano także.

mPay zadebiutował na rynku w 2003 r. i jest najdłużej działającym w Polsce systemem płatności mobilnych. Jest notowany na NewConnect od 2014 r.