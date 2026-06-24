300 plus na dziecko od 1 lipca 2026. Od jakiego wieku przysługuje świadczenie? Do kiedy ZUS przyjmuje wnioski?

Program 300 plus na wyprawkę działa już od kilku lat

Program "Dobry Start" został uruchomiony w 2018 roku i do tego czasu każdego roku cieszy się dużym zainteresowaniem rodziców. Jego największą zaletą pozostaje brak kryterium dochodowego, co oznacza, że może się o nie ubiegać każda uprawniona rodzina.

Co ciekawe, nie wszystkie uprawnione rodziny składają wnioski od razu po rozpoczęciu naboru. W pierwszych tygodniach przyjmowania dokumentów do ZUS wpływają miliony zgłoszeń. ale część rodziców odkłada formalności na później lub całkowicie o nich zapomina. Tylko między 1 a 10 lipca ubiegłego roku rodzice złożyli ponad 1,1 mln wniosków.

Eksperci podkreślają, że w przypadku rodzin, które nie złożyły wniosku, najczęściej nie chodzi o brak potrzeby, ale o przeoczenie terminu lub błędne przekonanie, że świadczenie zostanie przyznane automatycznie. Tymczasem 300 plus wymaga złożenia wniosku każdego roku.

Ile wynosi świadczenie "Dobry Start"?

Program przewiduje jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł na każde uprawnione dziecko uczące się w szkole. Choć kwota nie jest oszałamiająca i taka sama od 9 lat, to w skali kraju są to ogromne pieniądze. Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że w 2025 roku do końca listopada wypłacono prawie 4,8 mln świadczeń, a łączna wartość wsparcia wyniosła blisko 1,4 mld zł.

Od jakiego wieku przysługuje świadczenie 300 plus na wyprawkę szkolną?

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na każde dziecko uczące się w szkole. Oznacza to, że wsparcie otrzymują zazwyczaj uczniowie od 7 roku życia, czyli od momentu rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Program nie obejmuje dzieci uczęszczających do przedszkoli ani dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne, tzw. zerówkę.

Do jakiego wieku przysługuje 300 plus?

Świadczenie można otrzymywać aż do ukończenia przez ucznia 20. roku życia, a w przypadku osób z orzeczoną niepełnosprawnością do 24. roku życia. Przy czym program nie obejmuje studentów.

Kto może złożyć wniosek o 300 plus?

Wniosek może złożyć matka lub ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka), rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej (chodzi o dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej).

Od kiedy można składać wnioski o 300 plus?

Nabór wniosków na rok szkolny 2026/2027 rozpocznie się 1 lipca 2026 roku. Dokumenty będzie można składać za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS, bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia lub aplikacji mobilnej mZUS. Im szybciej wniosek zostanie złożony, tym szybciej rodzic może otrzymać należne środki na konto.

I tak, złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie we wrześniu, październiku lub listopadzie, to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Choć czas na złożenie dokumentów jest stosunkowo długi, wielu rodziców nie czeka do jesieni. Wniosek złożony w lipcu lub sierpniu daje szansę na otrzymanie pieniędzy jeszcze przez rozpoczęciem roku szkolnego. To pozwala wcześniej zaplanować zakupy i rozłożyć wydatki na kilka tygodni, zamiast kompletować całą wyprawkę na ostatnią chwilę.

Na co można przeznaczyć 300 plus na dziecko?

Przepisy nie wymagają rozliczania wydatków ani przedstawiania paragonów. Otrzymane środki rodzice mogą przeznaczyć na dowolne potrzeby związane z edukacją dziecka. Pieniądze trafiają m.in. na zakup piórników, przyborów szkolnych, odzieży sportowej czy obuwia na zajęcia wychowania fizycznego. Dzięki temu każda rodzina może wykorzystać świadczenie zgodnie ze swoimi potrzebami.