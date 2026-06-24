Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek był gościem porannej rozmowy w RMF FM. Żurek został zapytany, czy będą jakieś specjalne działania organów ścigania w związku z aferą w Szpitalu Południowym. We wtorek wieczorem o pilne działanie prokuratury poprosił prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

Waldemar Żurek zaznaczył, że choć jeszcze nie dotarło do niego oficjalne pismo od Rafała Trzaskowskiego, działania w tej sprawie już się toczą.

– Spotkam się też z panią prokurator, która nadzoruje śledztwo – przekazał szef resortu sprawiedliwości.

Prokuratura bada sprawę

Wobec treści wywiadu udzielonego w dniu 23 czerwca 2026 r. przez dr Emilia Jędrzejewskiego w Kanale Zero redaktorowi Krzysztofowi Stanowskiemu dotyczącego rzekomych wydarzeń, które miały mieć miejsce w Warszawskim Szpitalu Południowym z udziałem dr Dawida Kacprzyka w okresie… — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) June 23, 2026 Rozwiń

Minister Żurek dodał również, że z jego informacji wynika, iż prokuratura rozpoczęła już proces poszukiwania i gromadzenia informacji, czyli tak zwaną kwerendę.

– Wszystkie sprawy, które dotyczyły zgonów w tym szpitalu, a trafiły do prokuratury, będą przeglądane ponownie – wyjaśnił.

Żurek podkreślił, że ta sprawa jest zbyt poważna i nie można jej lekceważyć. Tym samym minister sprawiedliwości i prokurator generalny nawiązał do wywiadu, którego udzielił w Kanale Zero dr Emil Jędrzejewski. Jak się okazało, sygnalista ze Szpitala Południowego, który został zwolniony z pracy, twierdził, że za śmierć pacjentów odpowiadał bohater afery, 28-letni lekarz bez specjalizacji Dawid Kacprzyk. Jędrzejewski twierdził, że w wyniku błędu lekarskiego doszło do poważnych powikłań, które kończyły się letalnie.

Z relacji lekarza wynika również, że w placówce miało dochodzić do fałszowania dokumentacji medycznej. Minister Żurek dodał, że zwolniony z pracy sygnalista dr Emil Jędrzejewski ma zostać w środę przesłuchany.

- Nam zależy na tym, żeby dotrzeć do prawdy. Nie chodzi o to, żeby tego lekarza w jakiś sposób zastraszać, tylko żeby powiedział jak najwięcej. Natomiast dziwię się, że była ta zmowa milczenia i dopiero teraz takie rzeczy wychodzą, natomiast na pewno prokuratura zrobi wszystko, żeby do spodu to wyjaśnić - skwitował Żurek.