Emerytury górnicze - rewolucja w przepisach 2026. Jak zyskać 170 tys. zł i nie stracić na krwiodawstwie?

Wprowadzone w pierwszej połowie roku modyfikacje w ustawie o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz prawie ubezpieczeń społecznych zyskały w ostatnich tygodniach ostateczny kształt organizacyjny. Zmiany te z jednej strony zabezpieczają odchodzących pracowników w ramach transformacji energetycznej, z drugiej - naprawiają rażące niesprawiedliwości, przez które ZUS dotychczas masowo odrzucał wnioski o wcześniejsze świadczenia.

Emerytura górnicza - czym jest i kto może ją otrzymać?

Emerytura górnicza to specjalne świadczenie przysługujące osobom, które wykonywały ciężką i niebezpieczną pracę w sektorze wydobywczym. Pozwala ona na zakończenie kariery zawodowej znacznie wcześniej, niż zakłada powszechny wiek emerytalny. O emeryturę górniczą mogą ubiegać się pracownicy, którzy wykonywali tzw. pracę górniczą w pełnym wymiarze czasu pracy. Zalicza się do niej m.in.:

Praca pod ziemią w kopalniach węgla, rud, kruszców czy soli,

Praca na odkrywce w kopalniach siarki i węgla brunatnego,

Praca w drużynach ratownictwa górniczego,

Zatrudnienie na wybranych stanowiskach technicznych i inspekcyjnych w urzędach górniczych.

Aby ZUS przyznał emeryturę górniczą, należy spełnić określone kryteria stażowe oraz wiekowe. Wiek zależy od wybranego wariantu:

Wariant I: Emerytura bez względu na wiek (najpopularniejsza)

Musisz posiadać co najmniej 25 lat pracy górniczej wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy pod ziemią.

Nie możesz być członkiem OFE (lub złożyć wniosek o przekazanie środków z OFE do budżetu państwa).

Wariant II: Emerytura w wieku 50 lub 55 lat

Wiek 50 lat: wymagane jest 20 lat (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni) pracy górniczej i równorzędnej, w tym minimum 15 lat czystej pracy górniczej.

Wiek 55 lat: wymagane jest 20 lat (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni) pracy górniczej i równorzędnej, w tym minimum 10 lat czystej pracy górniczej.

Ważna nowość od 14 kwietnia 2026 roku: Od teraz do stażu pracy górniczej (uprawniającego do wcześniejszej emerytury) wliczane są dni wolne z tytułu honorowego krwiodawstwa. Górnicy oddający krew mogą dzięki temu szybciej przejść na świadczenie.

Ile wynosi emerytura górnicza w 2026 roku?

Świadczenia górnicze należą do najwyższych w kraju ze względu na stosowanie wysokich przeliczników stażu pracy (tzw. przeliczniki 1,5 lub 1,8 za pracę pod ziemią).

Średnia kwota: Przeciętna emerytura górnicza oscyluje w granicach ok. 7000 zł brutto miesięcznie.

Gwarantowane minimum: Najniższa możliwa emerytura (po marcowej waloryzacji o 5,3 proc. w 2026 roku) wynosi 1 978,49 zł brutto (ok. 1800 zł netto). Żaden górnik spełniający kryteria stażowe nie otrzyma mniej.

Dodatki: Emerytom górniczym przysługuje również prawo do wypłaty 13. oraz 14. emerytury w 2026 roku (w kwocie minimalnej 1 978,49 zł brutto każda).

Jak złożyć wniosek o emeryturę górniczą?

Zbierz dokumenty: Kluczowe są świadectwa wykonywania pracy górniczej z kopalni, zaświadczenia o przepracowanych dniówkach pod ziemią oraz druki ERP-7 (potwierdzające zarobki).

Wypełnij wniosek EMP: Formularz dostępny jest na platformie ZUS.

Złóż dokumenty: Możesz to zrobić osobiście w oddziale ZUS, przesłać pocztą lub wysłać elektronicznie przez system eZUS / PUE ZUS

Koniec z "odrabianiem" krwi. Nowe prawo chroni staż na dole

Przełomowa nowelizacja przepisów, podpisana przez Prezydenta RP, trwale rozwiązała problem zgłaszany przez środowiska związkowe od lat.

Dni wolne za oddanie krwi są obecnie bezwzględnie wliczane do czystego stażu pracy górniczej pod ziemią, warunkującego prawo do emerytury bez względu na wiek.

Wcześniej ZUS traktował te nieobecności jako okresy niewykonywania pracy w pełnym wymiarze czasu. W efekcie górnicy-krwiodawcy musieli odpracowywać dodatkowe dni na dole, by zamknąć wymagany bilans.

Od teraz każda donacja chroni termin odejścia z kopalni, a system emerytalny w pełni uznaje ofiarność pracowników.

Ważne dla krwiodawców: Od maja obowiązują też zaostrzone zasady ogólne - w przypadku dyskwalifikacji medycznej w punkcie krwiodawstwa, pracownik otrzymuje usprawiedliwienie jedynie na czas badań i musi niezwłocznie wrócić do pracy.

170 000 zł odprawy netto pod lupą. PGG i JSW egzekwują surowy zakaz

W czerwcu 2026 roku głośno jest o pierwszych pracownikach, którzy skorzystali z maksymalnych odpraw wprowadzonych zaktualizowaną ustawą górniczą. Program osłon socjalnych przewiduje potężne mechanizmy finansowe, ale obwarowane są one bezwzględnymi warunkami:

Jednorazowa odprawa: 170 000 zł netto przysługuje pracownikom z minimum 3-letnim stażem w spółce górniczej, którym do emerytury zostało co najmniej 12 miesięcy.

Absolutny zakaz powrotu: Pobranie tej kwoty wiąże się z dożywotnim i całkowitym zakazem podejmowania pracy w spółkach sektora górnictwa węgla kamiennego. System uszczelniono tak, by uniemożliwić ponowne zatrudnianie tych samych osób przez firmy zewnętrzne lub podwykonawców.

Urlopy górnicze: Dla osób bliskich uprawnień emerytalnych alternatywą pozostają płatne urlopy - 5-letnie dla pracowników dołowych i 4-letnie dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej, z gwarancją wypłaty 80 proc. dotychczasowej pensji.

Waloryzacja kont w ZUS i aktualne stawki emerytur

Emerytury górnicze należą do najwyższych w kraju ze względu na specyficzne przeliczniki (mnożniki 1,5 oraz 1,8 za pracę w ciężkich warunkach). Po oficjalnej marcowej waloryzacji na poziomie 5,3 proc., średnie świadczenie w tej grupie zawodowej oscyluje wokół 7000 zł brutto miesięcznie. Dodatkowo, z dniem 1 czerwca 2026 roku ZUS przeprowadził roczną waloryzację składek na kontach i subkontach emerytalnych. Konta urosły o 9,81 proc., a subkonta aż o 10,61 proc. Oznacza to, że osoby, które dopiero złożą wniosek emerytalny w drugiej połowie roku, będą miały naliczoną emeryturę od znacznie wyższej kwoty bazowej.

Uwaga na nowe limity dorabiania od 1 czerwca 2026 roku

Górnicy, którzy przeszli na wcześniejszą emeryturę (np. bez względu na wiek po 25 latach pracy pod ziemią), muszą ściśle pilnować nowych progów zarobkowych opublikowanych przez ZUS na okres od czerwca do sierpnia 2026 roku. Wynikają one z przeciętnego wynagrodzenia, które w I kwartale wyniosło 9562,88 zł brutto:

Bezpieczny próg (do 70 proc. przeciętnej płacy): 6694,10 zł brutto miesięcznie. Zarobki do tej kwoty nie wpływają na wypłatę z ZUS.

Próg zawieszenia (powyżej 130 proc.): 12 431,80 zł brutto miesięcznie. Po przekroczeniu tej kwoty ZUS całkowicie wstrzymuje wypłatę emerytury.

Jeśli zarobisz kwotę pomiędzy tymi progami, ZUS pomniejszy Twoje świadczenie o wartość przekroczenia, maksymalnie o 989,41 zł.

Pamiętaj: Ograniczenia te przestają obowiązywać w momencie, gdy osiągniesz powszechny wiek emerytalny (65 lat dla mężczyzn).

Haczyk formalny: Praca u podwykonawców nadal pod lupą

Największym problemem przy przechodzeniu na emeryturę w czerwcu 2026 roku pozostaje dokumentowanie pracy w firmach zewnętrznych. ZUS masowo odmawia zaliczenia korzystnych przeliczników pracownikom, którzy wykonywali roboty stricte górnicze na dole, ale ich pracodawcą była spółka outsourcingowa. Aby uniknąć odmowy, kluczowe jest precyzyjne skompletowanie zaświadczeń o charakterze pracy i dokładna weryfikacja dokumentacji z kopalni przed złożeniem wniosku.