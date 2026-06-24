We wtorek pojawiły się informacje o zakończeniu misji Zbigniewa Derdziuka na stanowisku prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jak przekazał Polskiej Agencji Prasowej przewodniczący Rady Nadzorczej ZUS Liwiusz Laska, premier Donald Tusk podpisał już dokument odwołujący obecnego szefa instytucji.

Oznacza to, że Derdziuk oficjalnie przestanie pełnić funkcję prezesa ZUS z dniem 24 czerwca. Decyzja zapadła niewiele ponad rok po jego powrocie na stanowisko. Obowiązki prezesa objął bowiem 30 kwietnia 2024 r., zastępując Gertrudę Uścińską.

Jeszcze większe zainteresowanie wzbudziła informacja dotycząca następcy Zbigniewa Derdziuka. Liwiusz Laska potwierdził, że jego kandydatura została wskazana we wniosku skierowanym do Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jak wyjaśnił, procedura przewiduje kilka etapów. Najpierw minister rodziny, pracy i polityki społecznej występuje do rady nadzorczej o zaopiniowanie kandydata. Po wydaniu opinii przez radę minister kieruje do premiera formalny wniosek o powołanie nowego prezesa.

W praktyce oznacza to, że proces nominacyjny został już uruchomiony, a Laska pozostaje obecnie jedynym publicznie wskazanym kandydatem do objęcia kierownictwa ZUS.

Kim jest Liwiusz Laska?

Liwiusz Laska należy do grona najbardziej rozpoznawalnych ekspertów zajmujących się prawem pracy i administracją publiczną. Obecnie pełni funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej ZUS, a jednocześnie jest dyrektorem generalnym w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Jego doświadczenie obejmuje zarówno działalność ekspercką, jak i pracę w najważniejszych instytucjach państwowych. W latach 2016–2018 był zastępcą przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, odpowiedzialnej za przygotowywanie propozycji zmian w przepisach dotyczących zatrudnienia.

Przez 12 lat zasiadał również w Państwowej Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzaminy na tłumacza przysięgłego. Od stycznia 2020 r. do grudnia 2023 r. pełnił natomiast funkcję członka Państwowej Komisji Wyborczej.

W resorcie rodziny odpowiada obecnie za nadzór nad kluczowymi komórkami organizacyjnymi, w tym Departamentem Prawnym, Biurem Kontroli i Audytu, Departamentem Informatyki oraz Biurem Dyrektora Generalnego.

Prezes ZUS powoływany przez premiera

Procedura wyboru prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych została określona w przepisach. Ostateczną decyzję podejmuje premier, jednak wcześniej kandydatura musi przejść etap opiniowania przez Radę Nadzorczą ZUS.

Wniosek o powołanie nowego szefa Zakładu kieruje minister rodziny, pracy i polityki społecznej. To rozwiązanie ma zapewniać zarówno kontrolę rządu nad jedną z najważniejszych instytucji publicznych w kraju, jak i udział organów nadzorczych w procesie wyboru.

Zmiana prezesa ZUS może mieć znaczenie dla dalszego kierunku funkcjonowania instytucji, zwłaszcza w obszarach związanych z cyfryzacją usług, obsługą świadczeń społecznych oraz zarządzaniem organizacją zatrudniającą ponad 40 tys. pracowników w całym kraju.