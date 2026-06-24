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Które partie odnotowały wzrost poparcia, a które straciły głosy wyborców? Najnowszy sondaż

Sejm
Które partie mogą liczyć na największe poparcie wyborców? Jest nowy sondażAgencja Gazeta / Fot. Slawomir Kaminski / Agencja Wyborcza.pl
Aleksandra Gruszczyńska
dzisiaj, 10:33

Koalicja Obywatelska utrzymuje się na prowadzeniu, a nawet zyskuje w porównaniu z ubiegłym miesiącem. Na drugim miejscu wciąż pozostaje Prawo i Sprawiedliwość. Niespodzianką są notowania ugrupowania Grzegorza Brauna – tak wynika z sondażu przeprowadzonego przez Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu”.

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Gdyby wybory do parlamentu odbyły się dziś, wygraną w kieszeni ma Koalicja Obywatelska. Partia Donalda Tuska może liczyć na 34 proc. poparcia. To nieco więcej niż pod koniec maja, kiedy Koalicja Obywatelska mogła liczyć na 32,98 proc. poparcia – wynika z sondażu przeprowadzonego dla „Super Expressu” przez Instytutu Badań Pollster.

PiS nieznacznie traci do lidera, Braun rośnie w siłę

Badanie pokazuje, że powiększa się dystans między KO a Prawem i Sprawiedliwością. Ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego może liczyć na 26,17 proc. głosów wyborców, co oznacza minimalny spadek w porównaniu do badania z maja, gdy 26,66 proc. wyborców deklarowało poparcie dla PiS.

Na podium, podobnie jak w poprzednim sondażu, wskoczyła także Konfederacja z wynikiem 13,93 proc. W porównaniu z poprzednim badaniem Konfederacja także zaliczyła nieznaczny wzrost poparcia. W maju partia pod wodzą Sławomira Mentzena mogła liczyć na poparcie rzędu 13,29 proc.

Nowa Lewica może liczyć niezmiennie na podobne poparcie wyborców. Według sondażu na Lewice głos chce oddać 7,82 proc. ankietowanych. W maju było to 7,76 proc.

Wzrost poparcia odnotowuje także ugrupowanie Grzegorza Brauna. Konfederacja Korony Polskiej może liczyć na 7,66 proc. głosów. To więcej niż w maju, gdy na partię Brauna deklarowało się głos oddać 7,03 proc. badanych.

Strefa spadkowa. Największe straty poparcia odnotowuje PSL

Wśród partii, którym wyborców ubywa znalazła się partia Razem. Na to ugrupowanie głos planuje oddać 4,58 proc. ankietowanych. Jeszcze w maju Razem mogło liczyć na 4,78 proc. głosów.

W najnowszym badaniu Polskie Stronnictwo Ludowe odnotowało spory spadek poparcia. Na ugrupowanie pod wodzą Władysława Kosiniaka-Kamysza głos planuje oddać 3,55 proc. respondentów. W maju na PSL głos oddać chciało 4,25 proc. wyborców. To oznacza spadek o 0,70 pkt.

Poparcie wyborców traci także Polska 2050, na którą głos planuje oddać 1,61 proc. ankietowanych, podczas gdy w maju założona przez Szymona Hołownię partia mogła liczyć na 2,71 proc. głosów.

* Sondaż zrealizował Instytut Badań Pollster dla "Super Expressu" w dniach 19-21 czerwca 2026 r. na reprezentatywnej próbie 1045 dorosłych Polaków.

Źródło: gazetaprawna.pl

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