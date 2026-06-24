Do zdarzenia doszło w godzinach porannych na linii M1 warszawskiego metra. Systemy bezpieczeństwa wykryły obecność nieuprawnionej osoby w tunelach, co wymusiło natychmiastowe działania służb odpowiedzialnych za funkcjonowanie podziemnej kolei.

Jak poinformowała na antenie TVN24 rzeczniczka Metra Warszawskiego Anna Bartoń, alarm został uruchomiony automatycznie przez systemy monitorujące infrastrukturę.

– Dziś w godzinach porannych nasze systemy alarmowe wykryły osobę niepożądaną w tunelach. Została już ujęta i wyprowadzona przez patrol policji – przekazała rzeczniczka.

Z informacji przekazanych przez metro wynika, że mężczyzna lub kobieta przebywająca w tunelu została szybko odnaleziona przez służby i usunięta z zagrożonego obszaru. Nie podano szczegółów dotyczących okoliczności wejścia do tunelu ani tożsamości zatrzymanej osoby.

Wstrzymanie ruchu na Mokotowie i Ursynowie

W związku z incydentem Zarząd Transportu Miejskiego zdecydował o czasowym wyłączeniu części linii M1. Pociągi kursowały wyłącznie na odcinku od stacji Młociny do stacji Politechnika.

Z ruchu wyłączono łącznie dziesięć stacji:

Pole Mokotowskie,

Racławicka,

Wierzbno,

Wilanowska,

Służew,

Ursynów,

Stokłosy,

Imielin,

Natolin,

Kabaty.

Oznaczało to całkowite wstrzymanie kursowania metra na terenie Mokotowa i Ursynowa, czyli dwóch dzielnic obsługiwanych przez najbardziej obciążony południowy odcinek pierwszej linii.

Komunikacja zastępcza dla pasażerów

Aby ograniczyć utrudnienia dla podróżnych, Warszawski Transport Publiczny uruchomił autobusową linię zastępczą kursującą między stacją Politechnika a Kabatami.

Autobusy w kierunku Kabat jeździły trasą prowadzącą przez Aleję Armii Ludowej, Aleję Niepodległości, Aleję Wilanowską, Rolną oraz Aleję Komisji Edukacji Narodowej.

W przeciwnym kierunku pojazdy kursowały z osiedla Kabaty przez Aleję KEN, Aleję Wilanowską, ulicę Puławską, Woronicza, Aleję Niepodległości i Waryńskiego do stacji Politechnika.

Dodatkowo uruchomiona została specjalna tramwajowa linia zastępcza ZM2. Jej trasa prowadziła od stacji Metro Wilanowska przez ulicę Puławską, plac Unii Lubelskiej, Marszałkowską, plac Zbawiciela, Nowowiejską, Krzywickiego i Filtrową do placu Narutowicza.

Wejście do tunelu oznacza natychmiastowe zatrzymanie ruchu

Przypadki pojawienia się osób postronnych w tunelach metra należą do najpoważniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu. Procedury obowiązujące w metrze wymagają natychmiastowego ograniczenia lub całkowitego wstrzymania kursowania pociągów do czasu potwierdzenia, że niebezpieczeństwo zostało usunięte.

Eksperci ds. transportu zwracają uwagę, że nawet krótkotrwała obecność człowieka w strefie technicznej może prowadzić do poważnych konsekwencji. Tunele metra wyposażone są w instalacje wysokiego napięcia oraz systemy sterowania ruchem, dlatego każda nieuprawniona osoba stanowi zagrożenie zarówno dla siebie, jak i dla pasażerów.

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