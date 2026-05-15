Mam 60 lat i tylko 15 lat stażu pracy. Czy dostanę emeryturę z ZUS? Oto stawki

Decyzja o przejściu na emeryturę to jeden z najważniejszych kroków finansowych w życiu. W polskim systemie emerytalnym panuje jednak przekonanie, że każdemu seniorowi po osiągnięciu odpowiedniego wieku państwo gwarantuje minimalne świadczenie socjalne. To błąd, który może słono kosztować. Kluczowy okazuje się tzw. staż ubezpieczeniowy (okresy składkowe i nieskładkowe).

Emerytura minimalna w 2026 roku. Jakie są warunki?

Od 1 marca 2026 roku minimalna emerytura w Polsce wynosi 1978,49 zł brutto (ok. 1800,43 zł na rękę). Aby ZUS podwyższył wyliczoną kwotę do tej ustawowej bazy, należy spełnić dwa warunki jednocześnie:

Wiek emerytalny: 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn.

Staż pracy: minimum 20 lat dla kobiet oraz 25 lat dla mężczyzn.

Osoba mająca 60 lat i 15 lat stażu pracy spełnia kryterium wieku (jeśli jest kobietą), ale nie posiada wymaganego prawem stażu pracy. W efekcie państwo nie dopłaci ani złotówki do poziomu emerytury minimalnej. Mężczyzna w tym wieku nie może jeszcze przejść na powszechną emeryturę z ZUS, gdyż musi poczekać do ukończenia 65. roku życia. Jeśli po osiągnięciu tego wieku nadal będzie miał tylko 15 lat stażu, jego sytuacja będzie identyczna - otrzyma świadczenie wyliczone wyłącznie z zebranego kapitału.

Ile wynosi emerytura po 15 latach pracy? Realne kwoty

W przypadku braku wymaganego stażu 20 lub 25 lat zastosowanie ma tzw. system zdefiniowanej składki. ZUS wylicza emeryturę w sposób czysto matematyczny: cały zgromadzony na koncie i subkoncie kapitał (wraz z waloryzacją) dzieli się przez średnie dalsze trwania życia wyrażone w miesiącach. Według oficjalnych tablic średniego dalszego trwania życia GUS, dla osoby w wieku 60 lat wskaźnik ten wynosi obecnie 268,9 miesiąca. W praktyce oznacza to, że wysokość przelewu z ZUS zależy wprost od poziomu wcześniejszych zarobków. Jeśli Twoja praca przez 15 lat opierała się na pensji minimalnej, zgromadzony kapitał pozwoli na wypłatę świadczenia w granicach zaledwie od 500 do 700 zł brutto miesięcznie. W znacznie lepszej sytuacji są osoby, które przez ten sam okres osiągały zarobki równe średniej krajowej – w ich przypadku szacowana emerytura w wieku 60 lat wyniesie około 1100 do 1400 zł brutto. Z kolei u osób z zarobkami znacznie przekraczającymi przeciętne wynagrodzenie, kwota ta może zbliżyć się do poziomu 2000 zł brutto, jednak wciąż będzie to wynik wyłącznie ich własnych składek, a nie systemowej dopłaty państwa.

Problem mikroemerytur w Polsce. Kobiety w najtrudniejszej sytuacji

Brak wypracowanego stażu minimalnego prowadzi bezpośrednio do zjawiska tzw. mikroemerytur. Przepisy w Polsce są bezwzględne: wystarczy przepracować legalnie jeden dzień i odprowadzić jedną składkę, by ZUS miał obowiązek dożywotnio wypłacać świadczenie. Kwoty te bywają jednak rażąco niskie i wynoszą czasem kilkadziesiąt złotych, a nawet kilka groszy. Statystyki pokazują, że ponad 80 proc. osób pobierających mikroemerytury to właśnie kobiety, co wynika z przerw w zatrudnieniu na wychowanie dzieci oraz wcześniejszego przechodzenia na emeryturę.

Jak podwyższyć emeryturę z ZUS? Złóż wniosek w odpowiednim momencie

Jeśli masz 15 lat stażu pracy i stoisz przed wyborem: składać wniosek do ZUS czy pracować dalej, eksperci rekomendują kilka rozwiązań:

Wydłużenie aktywności zawodowej : Każdy dodatkowy rok pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego drastycznie zwiększa wysokość świadczenia (nawet o 10-15 proc.). Wynika to z faktu odłożenia większej liczby składek oraz zmniejszania się dzielnika miesięcy życia przez GUS.

: Każdy dodatkowy rok pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego drastycznie zwiększa wysokość świadczenia (nawet o 10-15 proc.). Wynika to z faktu odłożenia większej liczby składek oraz zmniejszania się dzielnika miesięcy życia przez GUS. Wykorzystanie waloryzacji czerwcowej : Jeśli składasz wniosek w 2026 roku, najkorzystniejszym terminem jest druga połowa roku (czerwiec lub lipiec). W czerwcu ZUS przeprowadza roczną waloryzację składek na kontach ubezpieczonych (prognozy na 2026 rok mówią o wskaźniku na poziomie ok. 9,2 proc.), co automatycznie podnosi bazę do wyliczenia emerytury.

: Jeśli składasz wniosek w 2026 roku, najkorzystniejszym terminem jest druga połowa roku (czerwiec lub lipiec). W czerwcu ZUS przeprowadza roczną waloryzację składek na kontach ubezpieczonych (prognozy na 2026 rok mówią o wskaźniku na poziomie ok. 9,2 proc.), co automatycznie podnosi bazę do wyliczenia emerytury. Łączenie pracy z emeryturą: Po formalnym przejściu na emeryturę można dalej pracować. Zarobione składki pozwolą na coroczne składanie wniosku o ponowne przeliczenie emerytury i sukcesywne podnoszenie jej kwoty.

