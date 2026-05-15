Mam 60 lat i tylko 15 lat stażu pracy. Czy dostanę emeryturę z ZUS? Oto stawki

Samo osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego nie gwarantuje wypłaty minimalnego świadczenia z ZUS. Przekonało się o tym wielu seniorów, którzy decydują się na zakończenie aktywności zawodowej przy krótkim stażu ubezpieczeniowym. Jaka emerytura przysługuje osobie, która ma 60 lat i przepracowała jedynie 15 lat? Oto aktualne zasady wyliczeń, przepisy oraz kwoty, jakie ZUS przeleje na konto.
Decyzja o przejściu na emeryturę to jeden z najważniejszych kroków finansowych w życiu. W polskim systemie emerytalnym panuje jednak przekonanie, że każdemu seniorowi po osiągnięciu odpowiedniego wieku państwo gwarantuje minimalne świadczenie socjalne. To błąd, który może słono kosztować. Kluczowy okazuje się tzw. staż ubezpieczeniowy (okresy składkowe i nieskładkowe).
Emerytura minimalna w 2026 roku. Jakie są warunki?
Od 1 marca 2026 roku minimalna emerytura w Polsce wynosi 1978,49 zł brutto (ok. 1800,43 zł na rękę). Aby ZUS podwyższył wyliczoną kwotę do tej ustawowej bazy, należy spełnić dwa warunki jednocześnie:
- Wiek emerytalny: 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn.
- Staż pracy: minimum 20 lat dla kobiet oraz 25 lat dla mężczyzn.
Osoba mająca 60 lat i 15 lat stażu pracy spełnia kryterium wieku (jeśli jest kobietą), ale nie posiada wymaganego prawem stażu pracy. W efekcie państwo nie dopłaci ani złotówki do poziomu emerytury minimalnej. Mężczyzna w tym wieku nie może jeszcze przejść na powszechną emeryturę z ZUS, gdyż musi poczekać do ukończenia 65. roku życia. Jeśli po osiągnięciu tego wieku nadal będzie miał tylko 15 lat stażu, jego sytuacja będzie identyczna - otrzyma świadczenie wyliczone wyłącznie z zebranego kapitału.
Ile wynosi emerytura po 15 latach pracy? Realne kwoty
W przypadku braku wymaganego stażu 20 lub 25 lat zastosowanie ma tzw. system zdefiniowanej składki. ZUS wylicza emeryturę w sposób czysto matematyczny: cały zgromadzony na koncie i subkoncie kapitał (wraz z waloryzacją) dzieli się przez średnie dalsze trwania życia wyrażone w miesiącach. Według oficjalnych tablic średniego dalszego trwania życia GUS, dla osoby w wieku 60 lat wskaźnik ten wynosi obecnie 268,9 miesiąca. W praktyce oznacza to, że wysokość przelewu z ZUS zależy wprost od poziomu wcześniejszych zarobków. Jeśli Twoja praca przez 15 lat opierała się na pensji minimalnej, zgromadzony kapitał pozwoli na wypłatę świadczenia w granicach zaledwie od 500 do 700 zł brutto miesięcznie. W znacznie lepszej sytuacji są osoby, które przez ten sam okres osiągały zarobki równe średniej krajowej – w ich przypadku szacowana emerytura w wieku 60 lat wyniesie około 1100 do 1400 zł brutto. Z kolei u osób z zarobkami znacznie przekraczającymi przeciętne wynagrodzenie, kwota ta może zbliżyć się do poziomu 2000 zł brutto, jednak wciąż będzie to wynik wyłącznie ich własnych składek, a nie systemowej dopłaty państwa.
Zobacz również: Ulga rehabilitacyjna. Czy można odliczyć koszt fotela do masażu?
Problem mikroemerytur w Polsce. Kobiety w najtrudniejszej sytuacji
Brak wypracowanego stażu minimalnego prowadzi bezpośrednio do zjawiska tzw. mikroemerytur. Przepisy w Polsce są bezwzględne: wystarczy przepracować legalnie jeden dzień i odprowadzić jedną składkę, by ZUS miał obowiązek dożywotnio wypłacać świadczenie. Kwoty te bywają jednak rażąco niskie i wynoszą czasem kilkadziesiąt złotych, a nawet kilka groszy. Statystyki pokazują, że ponad 80 proc. osób pobierających mikroemerytury to właśnie kobiety, co wynika z przerw w zatrudnieniu na wychowanie dzieci oraz wcześniejszego przechodzenia na emeryturę.
Jak podwyższyć emeryturę z ZUS? Złóż wniosek w odpowiednim momencie
Jeśli masz 15 lat stażu pracy i stoisz przed wyborem: składać wniosek do ZUS czy pracować dalej, eksperci rekomendują kilka rozwiązań:
- Wydłużenie aktywności zawodowej: Każdy dodatkowy rok pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego drastycznie zwiększa wysokość świadczenia (nawet o 10-15 proc.). Wynika to z faktu odłożenia większej liczby składek oraz zmniejszania się dzielnika miesięcy życia przez GUS.
- Wykorzystanie waloryzacji czerwcowej: Jeśli składasz wniosek w 2026 roku, najkorzystniejszym terminem jest druga połowa roku (czerwiec lub lipiec). W czerwcu ZUS przeprowadza roczną waloryzację składek na kontach ubezpieczonych (prognozy na 2026 rok mówią o wskaźniku na poziomie ok. 9,2 proc.), co automatycznie podnosi bazę do wyliczenia emerytury.
- Łączenie pracy z emeryturą: Po formalnym przejściu na emeryturę można dalej pracować. Zarobione składki pozwolą na coroczne składanie wniosku o ponowne przeliczenie emerytury i sukcesywne podnoszenie jej kwoty.
Najczęściej zadawane pytania - FAQ
- Czy 15 lat pracy daje prawo do jakiejkolwiek emerytury z ZUS? Tak. W Polsce nie ma minimalnego stażu potrzebnego do samego nabycia prawa do emerytury. Wystarczy jedna opłacona składka, aby ZUS wypłacał świadczenie po osiągnięciu wieku emerytalnego. Staż 15 lat jest jednak za krótki, aby otrzymać gwarantowaną emeryturę minimalną.
- Czy do stażu emerytalnego wliczają się okresy nieskładkowe, np. studia? Tak. Studia wyższe na jednym kierunku wliczają się do stażu jako okres nieskładkowy w wymiarze do 8 lat (pod warunkiem ich ukończenia). Pamiętaj jednak, że okresy nieskładkowe nie mogą przekroczyć jednej trzeciej udowodnionych okresów składkowych.
- Czy brakujące lata do emerytury minimalnej można dokupić? Nie, w polskim systemie ZUS nie ma możliwości bezpośredniego "dokupienia" lat stażu pracy. Alternatywą jest opłacanie składek poprzez zawarcie umowy o dobrowolne ubezpieczenie emerytalne i rentowe, jednak wymaga to bieżącego opłacania składek przez brakujący okres.
- Czy z 15-letnim stażem otrzymam 13. i 14. emeryturę? Tak. Dodatkowe roczne świadczenia pieniężne (tzw. trzynastka i czternastka) przysługują każdemu, kto na dzień ustalenia prawa do tych świadczeń ma status emeryta i pobiera choćby najniższą mikroemeryturę z ZUS.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.
Wpisz adres e-mail wybranej osoby, a my wyślemy jej bezpłatny dostęp do tego artykułu