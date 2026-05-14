To świadczenie można pobierać równolegle z emeryturą, rentą albo dalszą pracą zawodową. Sprawdzamy, kto dostanie dodatek ratowniczy w 2026 roku, jakie dokumenty trzeba przygotować i dlaczego data złożenia wniosku ma dziś realne znaczenie dla portfela seniora.

Świadczenie ratownicze 2026. Kto może dostać 288 zł dodatku do emerytury?

Dodatek ratowniczy powstał z myślą o strażakach ratownikach Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy przez lata uczestniczyli w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Chodzi o ludzi, którzy często po pracy jechali do pożaru, wypadku albo podtopienia i robili to przez kilkadziesiąt lat, zwykle społecznie. W 2026 roku świadczenie wynosi 288 zł miesięcznie. Kwota została podniesiona po marcowej waloryzacji i obowiązuje od 1 marca 2026 r.

Prawo do dodatku mają osoby, które spełniają jednocześnie kilka warunków:

kobiety muszą mieć ukończone 60 lat i minimum 20 lat udziału w działaniach ratowniczych,

i minimum w działaniach ratowniczych, mężczyźni muszą mieć ukończone 65 lat i minimum 25 lat udziału w akcjach,

i minimum w akcjach, konieczny jest rzeczywisty udział w działaniach ratowniczych, przynajmniej raz w roku,

liczy się łączny okres aktywności, nie musi być ciągły.

Istotna pozostaje jeszcze jedna kwestia. Samo członkostwo w OSP nie wystarcza. PSP sprawdza, czy strażak rzeczywiście uczestniczył w akcjach ratowniczych. W wielu jednostkach problemem okazują się dziś braki w dokumentacji sprzed lat, szczególnie tej sprzed 2011 roku.

PSP sprawdza akcje i dokumenty. Część strażaków OSP może stracić prawo do świadczenia ratowniczego

Najwięcej problemów pojawia się przy potwierdzaniu starszych okresów służby. Dziś dane z akcji ratowniczych trafiają do systemów PSP, ale jeszcze kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu dokumentacja często była prowadzona ręcznie albo nie zachowała się w całości. Dlatego ustawa pozwala potwierdzać wcześniejszą działalność także za pomocą oświadczeń świadków. Potrzebne są podpisy trzech osób, w tym przynajmniej jednej pełniącej funkcję publiczną lub związanej z administracją samorządową.

Przykład Pan Andrzej z województwa lubelskiego przez ponad 30 lat brał udział w akcjach OSP. Gdy skończył 65 lat, był przekonany, że dodatek zostanie przyznany automatycznie. Wniosek złożył dopiero po kilku miesiącach. Stracił w ten sposób część pieniędzy, bo świadczenie przysługuje od miesiąca złożenia dokumentów, a nie z wyrównaniem za wcześniejsze lata.

Świadczenie ratownicze 2026 wynosi 288 zł. Senior dostaje pełną kwotę bez PIT

Od 1 marca 2026 r. świadczenie ratownicze wynosi 288 zł miesięcznie, czyli 3456 zł rocznie. Dla części seniorów to równowartość kilku rachunków za prąd albo opał na zimę. Dodatek ma kilka cech, które wyróżniają go na tle innych świadczeń:

jest wypłacany dożywotnio ,

, podlega corocznej waloryzacji,

można pobierać go razem z emeryturą lub rentą,

nie wpływa na prawo do innych form wsparcia,

jest zwolniony z podatku PIT.

Senior dostaje więc pełne 288 zł „na rękę”. Świadczenie nie jest także wliczane do dochodu przy części świadczeń socjalnych.

Choć świadczenie trafia do osób pobierających emerytury, nie obsługuje go ZUS. Za wypłaty odpowiada Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA. Pieniądze trafiają na konto zwykle do 15. dnia każdego miesiąca. Według dostępnych danych świadczenie pobiera obecnie około 118 tys. osób. Najwięcej uprawnionych mieszka w województwach:

wielkopolskim,

mazowieckim,

lubelskim.

Wniosek o świadczenie ratownicze 2026. Gdzie złożyć dokumenty i co przygotować?

Wniosek składa się do komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej. Bez formalnego zgłoszenia świadczenie nie zostanie przyznane. Do dokumentów trzeba dołączyć:

dokument tożsamości,

numer rachunku bankowego,

dokumenty potwierdzające udział w akcjach,

oświadczenia świadków dotyczące starszych okresów służby.

Dla lat po 2011 roku procedura jest zwykle prostsza, bo dane znajdują się w systemach PSP. Problemy częściej dotyczą starszych strażaków, którzy działali jeszcze w latach 80. i 90.

Seniorzy tracą 288 zł przez jeden błąd. Wniosek nie trafia automatycznie

Największy problem polega na zwlekaniu z formalnościami. Dodatek nie jest przyznawany automatycznie po osiągnięciu wieku emerytalnego. Jeżeli były strażak OSP spełnia warunki, ale nie złoży wniosku, państwo nie wypłaci pieniędzy z urzędu. Każdy miesiąc opóźnienia oznacza realną stratę 288 zł. Eksperci zajmujący się systemem świadczeń zwracają uwagę, że podobny problem pojawia się także przy dodatkach kombatanckich czy części świadczeń lokalnych.

Świadczenie ratownicze 2026. Kto nie dostanie dodatku?

Dodatek nie przysługuje:

osobom, które były wyłącznie członkami OSP bez udziału w akcjach ,

, strażakom bez wymaganego stażu ,

, osobom, które nie osiągnęły ustawowego wieku ,

, osobom bez możliwości potwierdzenia udziału w działaniach ratowniczych ,

, osobom, które nie złożą wniosku.

Wątpliwości często pojawiają się też przy okresach nieudokumentowanych. PSP analizuje każdą sprawę indywidualnie.

Podstawa prawna i źródła