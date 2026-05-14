Nie chodzi o symboliczną różnicę rzędu kilku złotych. Przy wyższym kapitale i późniejszym wieku przejścia na emeryturę miesięczne świadczenie może wzrosnąć nawet o 300–350 zł.

Czerwcowa waloryzacja ZUS 2026. Dlaczego przyszli emeryci czekają właśnie na ten termin?

W Polsce co roku odbywają się dwie różne waloryzacje emerytalne i wiele osób je myli. Marcowa dotyczy świadczeń już wypłacanych emerytom. Z kolei czerwcowa waloryzacja składek obejmuje osoby, które dopiero planują przejście na emeryturę. To właśnie wtedy Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwiększa wartość środków zapisanych na kontach emerytalnych ubezpieczonych. Mechanizm obejmuje:

składki zapisane na koncie głównym,

kapitał początkowy,

środki zgromadzone na subkoncie,

składki zapisane do 31 grudnia poprzedniego roku.

To ruch, który decyduje o wysokości świadczenia na całe życie. Im większy kapitał po waloryzacji, tym wyższą emeryturę wyliczy ZUS.

Waloryzacja składek ZUS 2026. Od czego zależy wskaźnik i dlaczego wyniesie ok. 9,1 proc.?

Wskaźnik waloryzacji nie jest ustalany „uznaniowo”. Wynika z danych gospodarczych zapisanych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. ZUS bierze pod uwagę przede wszystkim: inflację, wzrost funduszu wynagrodzeń, przypis składek emerytalnych, liczbę ubezpieczonych oraz dynamikę PKB — w przypadku subkonta.

W 2025 r. wskaźnik waloryzacji składek wyniósł 14,41 proc. W 2026 r. prognozy mówią o około 9,1 proc. To mniej niż rok wcześniej, ale nadal bardzo dużo na tle historycznych danych. Dla osób z wysokim kapitałem nawet jednocyfrowy wzrost oznacza ogromną różnicę. Ktoś, kto ma na koncie 800 tys. zł, po waloryzacji może „zyskać” ponad 70 tys. zł dodatkowego kapitału emerytalnego.

Przejście na emeryturę w maju czy lipcu 2026? Różnica może wynieść nawet 350 zł

To pytanie wraca co roku i nie bez powodu. Wiele wskazuje na to, że maj rzeczywiście może być jednym z najmniej korzystnych miesięcy na złożenie wniosku emerytalnego. Powód jest prosty: osoba, która złoży dokumenty przed 1 czerwca, może dostać świadczenie wyliczone jeszcze przed dopisaniem nowej waloryzacji składek. Z kolei ktoś, kto poczeka do lipca, ma szansę skorzystać już z podwyższonego kapitału emerytalnego. Nie oznacza to jednak, że każdy powinien automatycznie odkładać decyzję. Znaczenie mają m.in.:

wiek,

wysokość zgromadzonych składek,

dalsze zatrudnienie,

przewidywana długość życia według tablic GUS,

sytuacja zdrowotna.

Jak ZUS wylicza emeryturę po waloryzacji składek?

Mechanizm jest prosty. ZUS dzieli zgromadzony kapitał przez średnie dalsze trwanie życia publikowane przez GUS. Im większy kapitał i im mniej miesięcy statystycznie pozostaje do przeżycia, tym wyższa emerytura.​ Dlatego dwie osoby z podobnymi składkami mogą dostać zupełnie inne świadczenia. Wiek przejścia na emeryturę ma ogromne znaczenie.

Ile można zyskać dzięki waloryzacji składek ZUS? Konkretne wyliczenia

Najbardziej przemawiają liczby. I właśnie one sprawiają, że czerwcowa waloryzacja co roku wywołuje tak duże zainteresowanie.

Kobieta, 60 lat, kapitał 500 tys. zł Przed waloryzacją: kapitał: 500 tys. zł,

prognozowana emerytura: ok. 1851 zł. Po waloryzacji 9,1 proc.: kapitał rośnie do ok. 545 tys. zł,

prognozowana emerytura: ok. 2018 zł. Różnica wynosi około 167 zł miesięcznie. W ciągu 10 lat daje to ponad 20 tys. zł dodatkowych wypłat.

Mężczyzna, 70 lat, kapitał 700 tys. zł Przed waloryzacją - emerytura: ok. 3888 zł. Po waloryzacji: kapitał rośnie do ok. 763 tys. zł,

emerytura: ok. 4238 zł. Tu różnica sięga już około 350 zł miesięcznie.

Tabela wyliczeń ZUS 2026. O ile może wzrosnąć emerytura po waloryzacji składek?

Wiek i kapitał Kapitał przed waloryzacją Kapitał po waloryzacji 9,1 proc. Szacowana emerytura przed Szacowana emerytura po Różnica Kobieta 60 lat – 500 tys. zł 500 000 zł 545 500 zł 1851 zł 2018 zł +167 zł Mężczyzna 65 lat – 600 tys. zł 600 000 zł 654 600 zł ok. 3050 zł ok. 3330 zł +280 zł Mężczyzna 70 lat – 700 tys. zł 700 000 zł 763 700 zł 3888 zł 4238 zł +350 zł

Kto zyska najwięcej na waloryzacji ZUS? Te osoby mogą podnieść emeryturę najmocniej

Największe korzyści zwykle odnoszą osoby, które mają wysoki kapitał emerytalny, długo pracowały, odkładały przejście na emeryturę i nadal pracują po osiągnięciu wieku emerytalnego. To właśnie dlatego eksperci od lat powtarzają, że późniejsze zakończenie aktywności zawodowej bardzo mocno zwiększa świadczenie. Działa tu podwójny mechanizm: rośnie kapitał i maleje liczba miesięcy dalszego trwania życia używana przez ZUS do obliczeń. Kilka dodatkowych miesięcy pracy potrafi podnieść świadczenie bardziej niż niejeden dodatek socjalny.

Czy warto czekać z emeryturą do lipca 2026? Nie każdy rzeczywiście zyska

Nie zawsze. Jeśli ktoś np. traci pracę, ma problemy zdrowotne, potrzebuje pieniędzy natychmiast lub po prostu ma niski kapitał, to opóźnianie przejścia na emeryturę może nie dać aż tak dużych korzyści. Są też osoby, które mają już przyznane świadczenie minimalne. W ich przypadku wzrost kapitału nie zawsze przekłada się na proporcjonalnie wyższą wypłatę. Dlatego przed złożeniem wniosku warto sprawdzić symulację w PUE ZUS albo poprosić o wyliczenie w placówce.

Waloryzacja ZUS 2026 będzie niższa niż rok temu. Skąd spadek z 14,41 proc.?

Rok temu wskaźnik przekroczył 14 proc., co było efektem wysokiej inflacji i bardzo szybkiego wzrostu płac. W 2026 r. gospodarka wyhamowała, dlatego prognozy mówią o około 9,1 proc. Mimo tego nadal mówimy o bardzo wysokiej waloryzacji historycznie. Jeszcze dekadę temu wzrosty na poziomie kilku procent uchodziły za dobre. Dziś dla przyszłych emerytów liczy się każdy punkt procentowy, bo coraz większa część świadczenia zależy od indywidualnie zgromadzonego kapitału.

Jak sprawdzić emeryturę po waloryzacji ZUS? PUE pokaże nowe wyliczenia

Najprościej zrobić to przez:

konto PUE ZUS,

kalkulator emerytalny ZUS,

wizytę w oddziale,

informacje wysyłane przez ZUS raz w roku.

Coraz więcej osób analizuje dziś moment przejścia na emeryturę niemal tak samo dokładnie, jak wcześniej decyzję o kredycie hipotecznym. I trudno się dziwić — różnice w świadczeniu pozostają później na lata.

Podstawa prawna i dokumenty