Głośnym echem w przestrzeni publicznej odbiła się „ucieczka” byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Miejsce swojego aktualnego pobytu wyjawił sam Ziobro na antenie Telewizji Republika. Aktywność Ziobry sprawiła, że komentatorzy polskiej sceny politycznej zaczęli zastanawiać się, gdzie przebywa Marcin Romanowski, który, tak jak Ziobro, znalazł schronienie na Węgrzech po tym, jak Sejm uchylił mu immunitet, a prokuratura postawiła zarzuty.

Romanowski składa obietnicę. „Nie cofnę się ani o krok"

Poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania były wiceminister sprawiedliwości w rządzie Mateusza Morawieckiego umieścił w sieci nagranie, na którym, co prawda nie ujawnia, gdzie się obecnie znajduje, ale „podziękował za wsparcie”.



- Dziękuję, zwłaszcza naszym węgierskim braciom, którzy teraz sami potrzebują ochrony przed „węgierskim Tuskiem”. Zmieniają się okoliczności, ale jedno pozostaje niezmienne – walka o Polskę trwa. Nie cofnę się ani o krok – ta walka zakończy się zwycięstwem.



Nie cofnę się ani o krok — ta walka zakończy się zwycięstwem! 🇵🇱https://t.co/055w6r5dgG — Marcin Romanowski (@RomanowskiPL) May 14, 2026

Przypomnijmy, zarówno Zbigniew Ziobro, jak i Marcin Romanowski wyjechali na Węgry tuż przed tym, jak Sejm uchylił im poselskie immunitety, a prokuratura postawiła szereg zarzutów w związku z nieprawidłowościami, do jakich dochodziło w wydawaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości.



Po przegranej wyborów parlamentarnych przez Viktora Orbana Zbigniew Ziobro opuścił Węgry i udał się do Stanów Zjednoczonych najprawdopodobniej na podstawie wydanego przez węgierskie władze paszportu genewskiego. Faktyczne miejsce przebywania Marcina Romanowskiego nadal nie jest znane, ale pojawiają się doniesienia, że były wiceminister sprawiedliwości znalazł także schronienie w USA.