Niewyspany jak Polak. Wnioski z badania opinii publicznej

Domowe metody na problemy ze snem nadal są najpopularniejsze

Wyniki badania zrealizowanego na zlecenie firmy Resmed odsłaniają prawdę o tym, co Polacy wiedzą o znaczeniu dobrego snu w ich życiu, a tym jak radzą sobie z jego zaburzeniami. Z jednej strony badani twierdzili, że dobry sen przekłada się na większą energię w ciągu dnia (55%), poczucie spokoju i większą równowagę emocjonalną (42%), lepsze radzenie sobie ze stresem (38%), wyższą koncentrację i produktywność (37%) oraz ogólnie lepsze samopoczucie (34%). Co więcej, 80% badanych deklarowała, że ma świadomość ryzyka chorób przewlekłych wynikających z barku jakościowego snu. Teoretycznie powinno nas to motywować do podejmowania działań mających na celu poprawę owej jakości. Zwłaszcza, że ankietowani twierdzili, że już samo uczucie zmęczenia lub brak koncentracji (29%) zmotywowałoby ich do konsultacji z lekarzem. W praktyce wybieramy jednak proste metody i zmiany w codziennych nawykach. Największą popularnością cieszą się zasłony zaciemniające - stosuje je co czwarty respondent. Nieco rzadziej respondenci sięgają po leki (19%) i suplementy (18%). Jeśli chodzi o codzienne nawyki, dominują proste i łatwo dostępne praktyki. Prawie co trzeci respondent bierze ciepłą kąpiel przed snem. Taki sam odsetek ogląda telewizję (32%) lub czyta (30%). Rzadziej stosowane są bardziej świadome działania, takie jak ograniczenie korzystania z technologii przed snem (15%) czy medytacja (9%).

Chrapiesz? Nie idę z Tobą do łóżka

Sen może również wpływać na nasze relacje - prawie co piąty polski respondent (16%) twierdzi, że każdej nocy śpi w oddzielnym łóżku niż partner. Jako główny powód zakłócający sen (46%) wskazywane są chrapanie i głośny oddech. Pokazuje to, że jest to powszechny, ale często pomijany problem, który może być powiązany z takimi schorzeniami jak bezdech senny.

Większy stres – gorszy sen, gorszy sen - większy stres

Wyniki badania Resmed pokazują też paradoks współczesności. Z jednej strony 41% respondentów zauważa, że sen pomaga im lepiej radzić sobie ze stresem. Jednocześnie jednak to właśnie czynniki stresogenne najczęściej zakłócają nocny odpoczynek. Wśród nich największe napięcie wywołują kwestie zdrowotne i obowiązki rodzinne, praca oraz finanse – każdy z tych czynników wskazało około 30% respondentów. W rezultacie powstaje błędne koło - im więcej stresu odczuwamy, tym gorzej śpimy, a im gorzej śpimy, tym trudniej jest nam radzić sobie z codziennymi wyzwaniami.

- Sen stanowi podstawę naszego codziennego funkcjonowania, a mimo to często jest niedoceniany. Zbyt wiele osób boryka się z problemami ze snem, uznając je za normalną część życia lub skutek codziennego stresu, i często obwiniając się za ciągłe zmęczenie – mówi Tomasz Zarzycki, dyrektor ds. biznesowych na Europę Środkową i Wschodnią. Ogromny wpływ na jakość naszego snu ma oddychanie. Dlatego też rozpoczęliśmy kampanię, w ramach której chcemy pomóc ludziom lepiej zrozumieć wpływ snu na ich zdrowie i zachęcić ich do podjęcia pierwszego kroku w kierunku jego oceny. Jednym z opracowanych przez nas narzędzi jest test, który pozwala ocenić, czy dana osoba ma objawy zaburzeń oddychania podczas snu. To niezwykle istotne, ponieważ wczesna diagnoza może być ważnym punktem wyjścia do poprawy jego jakości i w konsekwencji ogólnego samopoczucia – dodaje Zarzycki.

Metodologia badania

Firma Resmed zleciła przeprowadzenie niezależnego badania wśród 30,000 osób w Stanach Zjednoczonych (5,000), Chinach (5,000), Indiach (5,000), Wielkiej Brytanii (2,000), Niemczech (2,000), Francji (2,000), Australii (1,500), Japonii (1,500), Korei (1,500), Brazylii (1,500), Polsce (1000), Singapurze (1,000) oraz Meksyku (1,000). Badanie zostało opracowane we współpracy z (Australia) oraz (Wielka Brytania), wykorzystując ich specjalistyczną wiedzę w celu zidentyfikowania i doprecyzowania kluczowych obszarów zainteresowania. Próby w każdym kraju były reprezentatywne pod względem podziału populacji według płci i wieku. Badanie zostało przeprowadzone przez firmę Cint w okresie od 11 grudnia 2025 r. do 14 stycznia 2026 r.

