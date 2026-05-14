Wiceminister spraw zagranicznych zapytany został w RMF FM, czy jego zdaniem nowy rząd na Węgrzech odblokuje środki dla Polski z Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju. Chodzi o ok. 2 mld euro zwrotu za sprzęt wojskowy przekazany Ukrainie krótko po rosyjskiej inwazji.

Bosacki, relacjonując swój poniedziałkowy udział w Radzie Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej w Brukseli, stwierdził: - Deklaracje, które padały ze strony Węgier, są bardzo optymistyczne – że to będzie kwestia tygodni, a nie miesięcy – podkreślił wiceszef MS.

Europejski Instrument na rzecz Pokoju ma pomóc UE zapobiegać konfliktom, budować i utrzymywać pokój oraz zwiększać bezpieczeństwo międzynarodowe. Wypłacane z niego środki mają m.in. pozwolić na częściową rekompensatę finansową państwom, które przekazały swój sprzęt wojskowy Ukrainie. Decyzja o wypłacie wymaga jednak jednomyślności wszystkich państw członkowskich UE. Dotychczas ich wypłacenie blokował rząd Viktora Orbana. (PAP)