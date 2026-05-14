Gazeta Prawna
Kraj

2 mld euro dla Polski coraz bliżej? MSZ: to kwestia tygodni

pieniądze unia europejska
Wiceszef MSZ: Węgry zapewniły, że odblokowanie 2 mld euro dla Polski z UE to kwestia tygodniShutterstock
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 20:39

Na ostatniej Radzie Spraw Zagranicznych UE strona węgierska zapewniła, że odblokowanie ok. 2 mld euro od Unii dla Polski za pomoc Ukrainie to kwestia tygodni, a nie miesięcy – poinformował w czwartek wiceszef MSZ Marcin Bosacki.

Wiceminister spraw zagranicznych zapytany został w RMF FM, czy jego zdaniem nowy rząd na Węgrzech odblokuje środki dla Polski z Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju. Chodzi o ok. 2 mld euro zwrotu za sprzęt wojskowy przekazany Ukrainie krótko po rosyjskiej inwazji.

Bosacki, relacjonując swój poniedziałkowy udział w Radzie Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej w Brukseli, stwierdził: - Deklaracje, które padały ze strony Węgier, są bardzo optymistyczne – że to będzie kwestia tygodni, a nie miesięcy – podkreślił wiceszef MS.

Europejski Instrument na rzecz Pokoju ma pomóc UE zapobiegać konfliktom, budować i utrzymywać pokój oraz zwiększać bezpieczeństwo międzynarodowe. Wypłacane z niego środki mają m.in. pozwolić na częściową rekompensatę finansową państwom, które przekazały swój sprzęt wojskowy Ukrainie. Decyzja o wypłacie wymaga jednak jednomyślności wszystkich państw członkowskich UE. Dotychczas ich wypłacenie blokował rząd Viktora Orbana. (PAP)

Autopromocja
381453mega.png
381455mega.png
381223mega.png
Źródło: PAP

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

pomoc UkrainieMSZWęgry

Powiązane

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski
ŚwiatUkraina zwleka z reformami koniecznymi do wejścia do UE
Premier Donald Tusk i przewodniczący rady ds. współpracy z Ukrainą Paweł Kowal podczas drugiego dnia konferencji „Road to URC – Security and Defence Dimension” na Politechnice Rzeszowskiej
KrajPolska i Ukraina budują wspólną armadę dronową. Przełomowy projekt obronny ogłoszony w Rzeszowie
Aerial,View,Of,Motherland,Monument,With,Large,Ukrainian,Flag,In
ŚwiatUkraina wygrywa z Rosją? Eksperci wskazują na kluczowe przewagi Kijowa