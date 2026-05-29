Już działa Polska Sieć Miast i Społeczności Przyjaznych Osobom Starszym. Seniorzy nie kryją zadowolenia

Polskie miasta i gminy otrzymały stałą platformę do wymiany wiedzy, doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań w zakresie polityki senioralnej. Polska Sieć Miast i Społeczności Przyjaznych Osobom Starszym łączy samorządy, administrację państwową, środowisko naukowe oraz partnerów międzynarodowych. Dzięki temu lokalne działania na rzecz seniorów będą mogły opierać się na oficjalnych rekomendacjach WHO, wynikach badań akademickich oraz doświadczeniu innych gmin z całej Polski.

Inauguracja nowego etapu działalności Sieci odbyła się 19 maja 2026 roku w Pałacu Staszica w Warszawie, siedzibie Polskiej Akademii Nauk. Galę zorganizowały wspólnie biuro Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce oraz Uniwersytet Jagielloński, przy zaangażowaniu Sekcji Socjologii Starzenia się i Starości Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Podczas wydarzenia oficjalnie przedstawiono strukturę Sieci oraz status Uniwersytetu Jagiellońskiego jako afiliowanego partnera Globalnej Sieci Miast Przyjaznych Osobom Starszym WHO. Miasta i gminy które już dołączyły otrzymały również oficjalne certyfikaty członkowskie. Inauguracja otworzyła zupełnie nowy etap współpracy pomiędzy samorządami, nauką i instytucjami publicznymi w zakresie tworzenia społeczności przyjaznych osobom starszym.

Podczas inauguracji głos zabrała Sekretarz Stanu w KPRM, Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz: Bardzo potrzebowaliśmy takiej platformy wymiany doświadczeń. Dzięki temu że Polska dołącza do tej międzynarodowej inicjatywy, znacznie łatwiej będzie nam wymieniać dobre rozwiązania. Jako rząd mamy również obowiązek identyfikować luki w systemie i podejmować działania aby je uzupełnić.

Uniwersytet Jagielloński koordynuje pracę Sieci

Całą działalność Polskiej Sieci koordynuje Uniwersytet Jagielloński, poprzez Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych na Wydziale Filozoficznym UJ, we współpracy z Collegium Medicum uczelni. Od lutego 2026 roku UJ pełni oficjalną rolę afiliowanego partnera Globalnej Sieci WHO. Sam program rozwija się w Polsce od 2023 roku pod kierunkiem prof. Jolanty Perek-Białas. Sieć działa pod hasłem: "Wspólnie tworzymy lepszą przyszłość dla wszystkich pokoleń".

Co daje Polska Sieć Miast i Społeczności Przyjaznych Osobom Starszym?

Głównym zadaniem Sieci jest wspieranie samorządów w tworzeniu lokalnych polityk senioralnych dostosowanych do rzeczywistych potrzeb mieszkańców. W zakres działań wchodzi wymiana doświadczeń pomiędzy gminami, diagnozowanie lokalnych potrzeb, promowanie sprawdzonych rozwiązań oraz tworzenie narzędzi do planowania i oceny inicjatyw. Szczególnie ważnym elementem działania Sieci jest zapewnienie że głos samych osób starszych jest brany pod uwagę na każdym etapie.

PSMiSPOS: Pierwsze oficjalne posiedzenie

Dzień po inauguracji, 20 maja 2026 roku w Ministerstwie Zdrowia odbyło się pierwsze oficjalne posiedzenie członków Sieci. W spotkaniu uczestniczyli oprócz Pełnomocniczki Rządu również Minister Zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda, przedstawiciele władz Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz delegaci wszystkich miast i gmin które już dołączyły do inicjatywy. Głównym celem spotkania było uzgodnienie kierunków współpracy oraz priorytetów Polskiej Sieci na najbliższe lata.

Posiedzenie podzielone było na trzy główne bloki. W części otwierającej przedstawiono perspektywę polityki senioralnej, systemu ochrony zdrowia, WHO oraz Globalnej Sieci. Następnie odbył się panel poświęcony praktycznej współpracy na linii samorząd - administracja centralna - nauka - WHO, moderowany przez prof. Jarosława Górniaka z UJ.

Czym jest Globalna Sieć WHO?

Globalna Sieć Miast i Społeczności Przyjaznych Osobom Starszym WHO istnieje od 2010 roku. Została utworzona w odpowiedzi na Międzynarodowy Plan Działania ONZ w sprawie starzenia się społeczeństw z 2002 roku. W Polsce rozwój tego programu przyspieszył po przystąpieniu Krakowa do globalnej sieci w 2023 roku. Dodatkowym ważnym krokiem było tłumaczenie na język polski nowego oficjalnego podręcznika WHO dla programów krajowych w 2025 roku. Samorządy które deklarują przystąpienie do Polskiej Sieci zobowiązują się do czterech podstawowych zasad:

Prowadzenia przekrojowej polityki przyjaznej seniorom obejmującej transport, mieszkalnictwo, przestrzeń publiczną oraz usługi społeczne. Rzetelnej diagnozy potrzeb najstarszych mieszkańców gminy. Aktywnego słuchania głosu samych osób starszych. Wymiany dobrych praktyk z innymi członkami Sieci

Jak dołączyć do Sieci?

Aby przystąpić do Polskiej Sieci można skontaktować się z zespołem AFCC Polska, przez e-mail: afccpl@uj.edu.pl, czy telefonicznie: 12 663 2962; 12 663 2964; 12 663 2963.

Źródło: gov.pl, Serwis Rzeczypospolitej Polskiej - polityka senioralna