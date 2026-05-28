Kryterium dochodowe dla funduszu alimentacyjnego

Kryterium dochodowe to określony przepisami prawa maksymalny próg zarobków, który uprawnia do otrzymania określonego świadczenia socjalnego, wsparcia lub ulgi. Taki limit wskazany został także przez ustawodawcę w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Warto zaznaczyć, że jego przekroczenie nie oznacza utraty prawa do świadczenia, ale zmianę jego wysokości. Zgodnie z obowiązującą zasadą „złotówka za złotówkę”, przekroczenie limitu kryterium dochodowego powoduje pomniejszenie świadczenia z funduszu alimentacyjnego o kwotę, o jaką przekroczony został limit. W myśl art. 9 ust. 2a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów przekroczenie progu kryterium dochodowego nie może być jednak wyższe niż kwota samego świadczenia, a zatem obecnie większe niż 1 000 zł.

W razie zaś, gdy wysokość świadczenia ustalonego zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę” okaże się być niższa niż 100 zł, nie przysługuje ono wcale.

Ile wynosi kryterium dochodowe w 2026 roku?

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 stycznia 2026 roku kryterium dochodowe dla świadczeń z funduszu alimentacyjnego począwszy od 1 października 2026 roku, wyniesie 1 665 zł.

Co to oznacza dla wnioskujących? Podwyższenie progu kryterium dochodowego o 456 zł to dla wielu osób szansa na uzyskanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Z drugiej jednak strony, podwyższenie kwoty płacy minimalnej znacznie studzi ten optymizm.

Warto przy tym podkreślić, że kwota stanowiąca limit dochodów dla rodziny w przeliczeniu na osobę, warunkująca prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, podlega co trzy lata waloryzacji od dnia 1 października. Tym samym ulega zwiększeniu o wskaźnik waloryzacji określony jako procentowy skumulowany wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego na dzień 1 stycznia w roku, w którym waloryzacja jest przeprowadzana w stosunku do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w dniu 1 stycznia poprzedzającego o trzy lata rok, w którym przeprowadza się waloryzację. Wysokość taką zawsze zaokrągla się do pełnych złotych w górę.

Jak ustalić dochód rodziny?

Jak ustalić dochód rodziny niezbędny do określenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego? Przede wszystkim należy pamiętać, że pod uwagę brane są wyłącznie dochody członków rodziny osiągnięte w roku kalendarzowym, który poprzedza okres świadczeniowy i okres zmiany w sytuacji dochodowej rodziny.

Dochód na członka rodziny ustalany jest zaś przy uwzględnieniu dochodów:

• rodziców uprawnionej od świadczenia osoby;

• małżonka rodzica uprawnionej do świadczenia osoby;

• osoby, z którą rodzic uprawnionej do świadczenia osoby wychowuje wspólne dziecko, będące na ich utrzymaniu do ukończenia 25. roku życia;

• dziecka, które ukończyło 25. rok życia i otrzymuje świadczenia z funduszu lub legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeśli w związku z tym przysługuje mu świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna;

• osoby uprawnionej.

Warto jednak pamiętać, że za członka rodziny nie uznaje się:

• dziecka, które pozostaje pod opieką opiekuna prawnego;

• dziecka, które pozostaje w związku małżeńskim;

• rodzica osoby uprawnionej zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz.

W przypadku, gdy osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest osoba, pozostająca po opieką opiekuna prawnego, wówczas do ustalenia dochodu bierze się pod uwagę wyłącznie dochód takiej osoby.