Pełnomocniczka rządu ds. SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka podkreśliła podczas uroczystości, że podpisane umowy są gwarancją miejsc pracy i zapłaty. - Kładziemy na stole 180 miliardów złotych z europejskiego mechanizmu SAFE. Zamówienia, które definiujemy już dzisiaj, które muszą być dostarczone i wykonane do roku 2030 i których zapłaty gwarantujemy środkami europejskimi - mówiła Sobkowiak-Czarnecka.

Wieloetapowe przygotowania do podpisania kontraktów zbrojeniowych

Przypomniała, że podpisanie umowy to efekt wielu miesięcy pracy, m.in. z szefem Agencji Uzbrojenia gen. Arturem Kuptelem. Dodała, że „dzisiaj przychodzi owoc tej pracy w postaci konkretnych pieniędzy, konkretnych umów i konkretnych zamówień”.

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz chwalił firmę WB Electronics mówiąc, że jest „marką polskiej gospodarki”. - WB Electronics to jest marka polskiej gospodarki. (...) Przekonujemy się każdego dnia, korzystając z waszego sprzętu w Wojsku Polskim. Bo żołnierze Wojska Polskiego to jest najlepsza rekomendacja, jaką można uzyskać - mówił szef MON.

Kontrakty z WB Electronics i dostawy sprzętu dla wojska do 2030 roku

Prezes Grupy WB Piotr Wojciechowski zapowiedział, że nowe kontrakty to miejsca pracy w zakładach rozsianych po całej Polsce. - My musimy to zrealizować i dostarczyć to do 2030 roku, tak żeby Siły Zbrojne się wzmocniły, żeby zapewnić bezpieczeństwo nam, naszym rodzinom, naszym sąsiadom i wszystkim wam. Także to jest niesłychanie ważne. To jest też wyróżnienie dla nas, dla naszych inżynierów, dla naszych pracowników, że Polskie Siły Zbrojne kupują sprzęt najnowocześniejszy, sprawdzony w działaniach wojennych, że są z niego zadowolone. A co więcej, my obiecujemy, że on będzie jeszcze nowocześniejszy - powiedział.

Umowy z WB Electronics obejmują dostawy ponad 400 zestawów amunicji krążącej Warmate, 12 bateryjnych modułów ogniowych bezzałogowych systemów poszukiwawczo-uderzeniowych Gladius oraz 190 zestawów bezzałogowców FlyEye dla potrzeb wojsk operacyjnych i Wojsk Obrony Terytorialnej.

Do końca tego tygodnia rząd ma czas na zawarcie umów w ramach SAFE. Dlatego na czwartek, piątek i sobotę przewidziana jest seria wizyt przedstawicieli resortu obrony w różnych zakładach zbrojeniowych, gdzie zawierane będą kontrakty.

Zgodnie z unijnym rozporządzeniem w sprawie mechanizmu SAFE, umowy zawierane przez jedno państwo muszą zostać podpisane do 30 maja, by mogły zostać objęte finansowaniem z programu – to tzw. zakupy w formule single procurement. Reszta zakupów dokonywanych po tym terminie musi być realizowana w charakterze common procurement, czyli co najmniej przez dwa państwa biorące udział w programie.

Unijny program SAFE przewiduje 150 mld euro wsparcia w postaci m.in. niskooprocentowanych pożyczek, przede wszystkim na zakupy sprzętu wojskowego, zwłaszcza produkowanego w Europie. Polska, która jest największym beneficjentem programu, wnioskowała o dofinansowanie 139 projektów. Środki przysługujące Polsce to 43,7 mld euro. (PAP)