Chodzi o dwie nowelizacje rozporządzeń Ministra Finansów i Gospodarki ws. obniżenia stawek podatku akcyzowego na niektóre paliwa silnikowe oraz obniżonych stawek podatku od towarów i usług.

Program „CPN” i niższy VAT oraz akcyza na paliwa

Zgodnie z rządowym programem „CPN” (Ceny Paliw Niżej) stawka VAT na paliwo spadła z 23 do 8 proc., a akcyzy została zmniejszona o 29 gr w przypadku litra benzyny i o 28 gr w przypadku oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.

Poprzednie rozporządzenia ws. stosowania obniżonych stawek VAT i akcyzy na paliwa zakładały ich obowiązywanie do 31 maja.

Wydłużenie o dwa tygodnie stosowania niższej stawki VAT na paliwa oznacza także, że dłużej wyznaczane będą również maksymalne ceny benzyn i diesla na stacjach. Nowela ustawy o zapasach ropy naftowej wiąże bowiem obowiązywanie cen maksymalnych z obniżonym VAT-em dla paliw.

Kontrole KAS i bezpieczeństwo cen na stacjach paliw

Resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Obowiązują one od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia ich przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa. Od wprowadzenia cen maksymalnych paliw Krajowa Administracja Skarbowa skontrolowała ponad 9 tys. stacji paliw. Nieprawidłowości zostały wykryte na prawie 540 z nich, ale na żadną stację KAS nie nałożyła kary pieniężnej – informowało niedawno PAP Ministerstwo Finansów.

Przyjęta pod koniec marca nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym umożliwia czasowe - do 30 czerwca - obniżanie stawek akcyzy na paliwa rozporządzeniem. Dotyczy to tylko oleju napędowego i benzyn silnikowych.

Pod koniec marca rząd wprowadził pakiet „CPN”, którego celem jest ochrona konsumentów przed skutkami kryzysu paliwowego związanego z wojną na Bliskim Wschodzie. Atak USA i Izraela na Iran 28 lutego spowodował wzrost notowań ropy naftowej na świecie, a także notowań paliw gotowych, co przełożyło się na ceny detaliczne tych produktów na stacjach, również w Polsce. (PAP)