Gazeta Prawna
Prawo mieszkaniowe

To będzie bat na niesubordynowanych lokatorów. Nawet 5 tys. zł kary w tych przypadkach

Stara kuchnia w mieszkaniu przeznaczonym do remontu. Widoczne zużyte meble, okno, kaloryfer oraz przejście do sąsiedniego pomieszczenia.
Zmiany, jakie szykują się w ustawie o ochronie praw lokatorów mają dawać możliwość nakładania kar na osoby, które nie wpuszczają właścicieli i zarządców mieszkań do środka.GazetaPrawna.pl / MK/Gazeta Prawna
oprac. Aleksandra Gruszczyńska
dzisiaj, 14:36

Koniec ignorowania pracowników administracji i fachowców? Zmiany, jakie szykują się w ustawie o ochronie praw lokatorów mają dawać możliwość nakładania kar na osoby, które nie wpuszczają właścicieli i zarządców mieszkań do środka.

Skrót artykułu

Nadzór budowlany ma zyskać nowe kompetencje, a tak zwani dzicy lokatorzy będą musieli wpuścić do mieszkania właściciela lub zarządcę nieruchomości - informuje portal prawo.pl. To główna zmiana w projekcie nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (UD313).

Co projekt nowelizacji oznacza w praktyce?

W praktyce oznacza to, że lokatorzy nie będą mogli już odmówić wejścia do mieszkania w celu kontroli na przykład instalacji elektrycznej czy w celu wymiany wodomierzy.

Obowiązek udostępnienia lokalu ma również obowiązywać w przypadku powstania zagrożenia bezpieczeństwa sanitarnego lub pożarowego. Obowiązek ten będzie egzekwowany zwłaszcza w przypadku, gdy dojdzie do awarii, innych zagrożeń, czy przeglądów technicznych - dodaje portal prawo.pl.

Jeśli jednak lokatorzy nie zdecydują się na wpuszczenie fachowców, nadzór budowlany na wniosek właściciela lokalu będzie mógł nałożyć karę grzywny sięgającą nawet 5 tys. zł.

W ocenie pomysłodawców nowelizacji taki zapis ma zapobiegać sytuacjom, w którym mimo wcześniejszego zapowiedzianego działania, nikt nie udostępnia lokalu w celu okresowego przeglądu instalacji, czy to wentylacji, gazowej, czy elektrycznej.

Trwają konsultacje projektu. Głosy za i przeciw

Nowelizacja przepisów jest wciąż konsultowana. Krytycy zmian wskazują na ryzyko nadużyć i nieprecyzyjne granice proponowanych uprawnień. Pojawiają się pomysły, by rozszerzyć katalog nagłych interwencji o sytuację, gdy dochodzi do sytuacji uciążliwego sposobu użytkowania dla pozostałych mieszkańców. Na przykład takich, w których będzie generowany nadmierny hałas.

Związek Powiatów Polskich chciałby natomiast, by przepisy uwzględniały także sytuację, w których dochodzi do porzucenia mieszkania lub jego dewastacji.

Proponowanym zmianom z niepokojem przyglądają się urzędnicy z biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Ich zdaniem zakłócanie korzystania z mieszkania może być sprzeczne z art. 50 Konstytucji.

Jak przypomina Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, już teraz, jeśli lokator jest nieobecny lub odmawia wejścia do lokalu, to w sytuacjach zagrożenia właściciel budynku lub zarządca mają prawo wejść do mieszkania w obecności policji, straży miejskiej lub w przypadku pożaru lub innego nagłego zagrożenia, straży pożarnej.

Autopromocja
381453mega.png
381439mega.png
381484mega.png
Źródło: gazetaprawna.pl

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

prawonowelizacjalokatorzy

Powiązane

pieniądze
Kraj10 tys. zł na dziecko od 1 września. Wypłacane niezależnie od dochodu. Trzeba tylko złożyć wniosek
ZUS, pieniądze, gotówka
Emerytury i rentyDodatkowe 500 plus do emerytury w 2026 roku. Sprawdź, od jakiego wieku ZUS podnosi świadczenie
Klient podczas realizacji zakupu okazuje dokument tożsamości przy terminalu płatniczym. Zdjęcie ilustruje planowane unijne przepisy dotyczące obowiązkowej weryfikacji tożsamości i źródła pochodzenia środków przy transakcjach o wyższej wartości.
Inne podatkiKoniec anonimowych zakupów. UE wprowadza obowiązek podawania PESEL-u