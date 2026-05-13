Rowerzyści nagminnie popełniają ten błąd. Myślą, że mają pierwszeństwo, a prawda jest inna

Rowerzysta nie zawsze ma pierwszeństwo, poruszając się po ścieżce rowerowejShutterstock
Justyna Klupa
dzisiaj, 16:46

Czy rowerzysta zawsze ma pierwszeństwo, poruszając się po ścieżce? Wielu użytkowników jednośladów żyje w niebezpiecznym przekonaniu, które może prowadzić do tragicznych wypadków i wysokich mandatów. Wyjaśniamy, kiedy musisz ustąpić samochodowi i w jakiej sytuacji to kierowca ma obowiązek Cię przepuścić.

Wielu rowerzystów – i nie tylko – żyje w niebezpiecznym przekonaniu, że jeśli przemieszczają się po ścieżce rowerowej, mają pierwszeństwo. To mit, który w dalszym ciągu prowadzi do wypadków. Przepisy są w tej kwestii jednoznaczne, a różnica między pieszym a rowerzystą jest kluczowa.

Pułapka na przejeździe: Kiedy rowerzysta musi przepuścić samochód?

Od 2021 roku piesi mają pierwszeństwo jeszcze przed wejściem na pasy. Oznacza to, że kierowca samochodu powinien zatrzymać się przed przejściem naziemnym i umożliwić spacerowiczowi przedostanie się na drugą stronę ulicy. Tego przywileju nie zyskali jednak rowerzyści. Zyskują go dopiero wtedy, gdy już znajdują się na przejeździe.

Wyjątek od reguły: Kiedy samochód musi ustąpić rowerzyście?

Istnieje jedna sytuacja, w której kierowca bezwzględnie musi przepuścić rowerzystę, nawet jeśli ten dopiero zbliża się do przecięcia ulic. Dotyczy ona skrętu w drogę poprzeczną. Co to oznacza w praktyce? Jeśli kierowca samochodu skręca, ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost (po jezdni, pasie dla rowerów lub ścieżce rowerowej).

