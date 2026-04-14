Uciekał skradzionym rowerem przed policją. Wyprzedził peleton i znalazł się w czołówce wyścigu. Szalony pościg na Dolnym Śląsku

Ucieczka prosto w środek zawodów

W niedzielne popołudnie, 12 kwietnia 2026 roku, policjanci z Sobótki zauważyli znanego im z wcześniejszych kradzieży 20-latka. Mężczyzna poruszał się na profesjonalnym, markowym sprzęcie za kilkadziesiąt tysięcy złotych, co natychmiast wzbudziło czujność mundurowych – donosi RMF FM. Na widok radiowozu złodziej rzucił się do ucieczki. Mężczyzna, chcąc zgubić pościg, wjechał bezpośrednio na zabezpieczoną trasę wyścigu "Ślężański Mnich" na Dolnym Śląsku.

Rower droższy od 15-letniego Forda

W trakcie jazdy złodziej próbował pozbyć się dowodów przestępstwa, wyrzucając na pobocze profesjonalną nawigację rowerową. Mężczyzna musiał być mocno zmotywowany do ucieczki, bo udało mu się wyprzedzić kolarski peleton, a w pewnym momencie znalazł się nawet w czołówce wyścigu. Policja podkreśla, że wysportowany złodziej stwarzał realne zagrożenie dla zawodników oraz służb zabezpieczających wydarzenie. Policjanci wykazali się jednak większym sprytem – mężczyzna został zatrzymany po krótkim pościgu - donosi serwis.

Co udało się odzyskać? Rower i dodatki za 28 tys. zł

Nowiutki rower szosowy (właściciel cieszył się nim zaledwie dwa dni). Nawigację rowerową.

Odzyskane przedmioty przedstawiają znaczną wartość materialną. Łączna suma zabezpieczonego sprzętu wyniosła ponad 28 tys. zł.

Finał na komendzie - więzienie zamiast podium, prycza zamiast medalu

Brawurowa jazda nie przyniosła uciekinierowi zwycięstwa, lecz zarzuty. 20-latek przyznał się do kradzieży mienia – teraz może spokojnie odpocząć po wyścigu w areszcie. Zamiast na podium, może trafić do więzienia – za popełniony czyn grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Skradziony sprzęt, cały i zdrowy, wrócił już do rąk prawowitego właściciela.