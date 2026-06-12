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Nadchodzi najchudsza waloryzacja od lat. Niektórzy dostaną 1,82 zł miesięcznie więcej [WYLICZENIA]

Seniorka trzymająca w dłoniach pieniądze
Seniorów czeka rekordowo niska waloryzacja emerytur, która przełoży się na symboliczne dodatki do świadczeniaMateriały prasowe
Justyna Klupa
Justyna Klupa
dzisiaj, 12:12

Zła wiadomość dla emerytów i rencistów w Polsce. Wiele wskazuje na to, że dynamiczny wzrost świadczeń to już przeszłość. Rządowa propozycja waloryzacji na 2027 rok przełoży się na groszowe podwyżki popularnych dodatków do emerytur. Niektórzy dostaną zaledwie... 1,82 zł miesięcznie więcej. Przedstawiamy wyliczenia.

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Koniec z wysokimi wzrostami świadczeń. Zimny prysznic dla emerytów

W ostatnich latach seniorzy przywykli do wyraźnych podwyżek. Plany na 1 marca 2027 roku są jednak znacznie skromniejsze. Rząd proponuje wskaźnik na poziomie zaledwie 3,48%. Co to oznacza w praktyce?

  • Najniższa emerytura: wzrośnie z 1978,49 zł do 2047,34 zł brutto (więcej o 68,85 zł).
  • Dodatki do świadczeń: ich wzrost w wielu przypadkach będzie wręcz symboliczny.
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Groszowe podwyżki dodatków do emerytur. Wyliczenia nie pozostawiają złudzeń

Niski wskaźnik uderzy rykoszetem w dodatki, na które co miesiąc liczą setki tysięcy Polaków. W niektórych przypadkach zmiana w portfelu będzie wręcz niezauważalna. Przykładem jest dodatek kompensacyjny, który wzrośnie z 52,23 zł do 54,05 zł – wyliczył Super Biznes. Seniorzy otrzymają więc zaledwie 1,82 zł podwyżki miesięcznie.

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Rodzaj dodatku

Obecna kwota

Nowa kwota (propozycja)

Realny zysk miesięczny

Pielęgnacyjny / Kombatancki / Za tajne nauczanie

348,22 zł

360,34 zł

+ 12,12 zł

Dla sieroty zupełnej

654,48 zł

677,26 zł

+ 22,78 zł

Do renty inwalidy wojennego

1333,24 zł

1379,64 zł

+ 46,40 zł

Niewiele lepiej wygląda sytuacja w przypadku innych popularnych świadczeń. Nawet najwyższy kwotowo dodatek dla inwalidów wojennych, mimo wzrostu o ponad 46 zł, trudno uznać za rekompensatę rosnących kosztów życia.

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Bunt związkowców. Żądają od rządu większych pieniędzy dla seniorów

Propozycje rządu spotkały się z natychmiastową reakcją strony społecznej. Organizacje związkowe (Solidarność, OPZZ oraz Forum Związków Zawodowych) nie kryją rozczarowania. Postulują, żeby wskaźnik waloryzacji mocniej uwzględniał nie tylko samą inflację, ale też realny wzrost płac w gospodarce (chcą podniesienia tego elementu do 50%) - informuje serwis. Na ten moment resort nie przewiduje zmian.

Czy stawki jeszcze wzrosną? Emerytura w rękach GUS

Dla emerytów kluczowa jest jedna informacja: przedstawione liczby to na razie projekt. Ostateczny wskaźnik waloryzacji poznamy na początku 2027 roku, kiedy Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikuje twarde dane makroekonomiczne za miniony rok. Jeśli jednak prognozy rządu się potwierdzą, seniorów czeka najniższy wzrost świadczeń od wielu lat, a dodatkowe pieniądze znikną w codziennych wydatkach w mgnieniu oka.

Zobacz także: Groszowe emerytury to coraz częstsza rzeczywistość

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Źródło: gazetaprawna.pl

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emeryturyseniorzywaloryzacja

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