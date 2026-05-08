Rząd zatwierdził projekt ustawy regulującej rynek kryptoaktywów i przekazał go do Sejmu – poinformował w piątek minister ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, Maciej Berek. Jak dodał, tym razem prezydent Karol Nawrocki nie zgłasza zastrzeżeń wobec tej regulacji.
„We wtorek premier Donald Tusk zapowiedział, że rząd jeszcze w tym tygodniu skieruje do Sejmu po raz kolejny projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. I tak właśnie robimy. Projekt został przyjęty przez Radę Ministrów i właśnie został skierowany do Sejmu. Robimy to po raz trzeci. I po raz trzeci Sejm i Senat uchwalą ustawę, która ma ochronić osoby inwestujące na tym rynku” - napisał w piątek Berek na platformie X.
Dodał, że tym razem prezydent Karol Nawrocki „nie ma już żadnych argumentów przeciwko tej ustawie”, szczególnie po tym, jak skierował do Sejmu własny projekt ustawy o rynku kryptoaktywów.
Jak zaznaczył, prezydencki projekt „jest niemal dosłownie skopiowanym projektem rządowym”.
Złożenie po raz trzeci do Sejmu projektu ustawy o rynku kryptoaktywów zapowiedział we wtorek premier Donald Tusk. Jak mówił, jedyną zmianą, jaką będzie proponował w projekcie, będzie „wyraźniejsze zaostrzenie kar dla tych, którzy wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, czasami brak wiedzy, oszukują ich i narażają też państwo polskie, nasze bezpieczeństwo na szwank”. (PAP)
