„We wtorek premier Donald Tusk zapowiedział, że rząd jeszcze w tym tygodniu skieruje do Sejmu po raz kolejny projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. I tak właśnie robimy. Projekt został przyjęty przez Radę Ministrów i właśnie został skierowany do Sejmu. Robimy to po raz trzeci. I po raz trzeci Sejm i Senat uchwalą ustawę, która ma ochronić osoby inwestujące na tym rynku” - napisał w piątek Berek na platformie X.

Dodał, że tym razem prezydent Karol Nawrocki „nie ma już żadnych argumentów przeciwko tej ustawie”, szczególnie po tym, jak skierował do Sejmu własny projekt ustawy o rynku kryptoaktywów.

Jak zaznaczył, prezydencki projekt „jest niemal dosłownie skopiowanym projektem rządowym”.

Złożenie po raz trzeci do Sejmu projektu ustawy o rynku kryptoaktywów zapowiedział we wtorek premier Donald Tusk. Jak mówił, jedyną zmianą, jaką będzie proponował w projekcie, będzie „wyraźniejsze zaostrzenie kar dla tych, którzy wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, czasami brak wiedzy, oszukują ich i narażają też państwo polskie, nasze bezpieczeństwo na szwank”. (PAP)