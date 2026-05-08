Do tragedii doszło w czwartek po południu w jednym z domów jednorodzinnych w Raszynie pod Warszawą. Około godziny 16.30 Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego otrzymało zgłoszenie dotyczące zagrożenia życia kobiety. Na miejsce natychmiast skierowano patrol policji oraz służby ratunkowe.

Funkcjonariusze, którzy pojawili się na posesji, zastali dwoje dzieci. W budynku znajdowało się ciało 45-letniej kobiety. Według ustaleń śledczych jej partner zdążył opuścić miejsce zdarzenia jeszcze przed przyjazdem policji. Dzieci zostały natychmiast objęte opieką.

Nieoficjalnie wiadomo, że alarm podniósł 11-letni syn pary. Chłopiec miał zadzwonić pod numer alarmowy i powiedzieć operatorowi, że jego mamie stało się coś złego. W domu była również 8-letnia dziewczynka. Śledczy ustalają obecnie, czy dzieci widziały moment zbrodni lub słyszały oddane strzały. To jeden z najważniejszych wątków prowadzonego postępowania.

Poszukiwania 67-latka i odnalezienie ciała na cmentarzu

Po ujawnieniu zwłok kobiety policja rozpoczęła szeroko zakrojone poszukiwania 67-letniego mężczyzny. Alarm objął funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie, ale do działań skierowano również policjantów Komendy Stołecznej Policji, oddziały prewencji oraz Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Warszawie.

Akcja trwała kilka godzin. Około godziny 20 policjanci odnaleźli ciało mężczyzny na cmentarzu w Prażmowie. Według wstępnych ustaleń 67-latek miał odebrać sobie życie. Na miejscu pracowali śledczy oraz technicy kryminalistyki.

Prokuratura i policja nie ujawniają obecnie szczegółów dotyczących rodzaju użytej broni ani przebiegu samego zdarzenia. Wiadomo jednak, że prowadzone są szczegółowe oględziny, zabezpieczane są ślady biologiczne oraz materiał dowodowy znajdujący się w domu i w miejscu odnalezienia mężczyzny.

Emerytowany pilot i pozwolenie na broń

Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że 67-latek był emerytowanym pilotem i posiadał pozwolenie na broń. Tego typu pozwolenia wydawane są po przejściu procedur administracyjnych oraz badań psychologicznych i lekarskich. Śledczy będą sprawdzać, czy broń była przechowywana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz czy wcześniej pojawiały się sygnały mogące świadczyć o konflikcie lub kryzysie w rodzinie.

W Polsce kwestie dostępu do broni regulowane są przez ustawę o broni i amunicji. Dane Komendy Głównej Policji pokazują, że liczba pozwoleń na broń systematycznie rośnie. Pod koniec 2024 roku pozwolenie posiadało już ponad 370 tys. osób. Największą grupę stanowią pozwolenia wydawane do celów sportowych, kolekcjonerskich i łowieckich.

Eksperci zajmujący się bezpieczeństwem od lat podkreślają, że w przypadku tragedii rodzinnych ogromne znaczenie ma szybkie reagowanie na sygnały kryzysu psychicznego, przemocy lub eskalujących konfliktów. W wielu podobnych sprawach śledczy analizują później relacje rodzinne, historię interwencji policji, dokumentację medyczną oraz kontakty ofiar i sprawców z otoczeniem.

Śledztwo prokuratury i analiza materiału dowodowego

Postępowanie prowadzone przez śledczych ma wyjaśnić dokładny przebieg tragedii oraz motyw działania 67-latka. Policja oficjalnie nie przesądza jeszcze o kwalifikacji prawnej zdarzenia, jednak wszystkie dotychczasowe ustalenia wskazują na rozszerzone samobójstwo.

Funkcjonariusze analizują obecnie zabezpieczone dowody, przesłuchują świadków oraz sprawdzają monitoring i połączenia telefoniczne. Istotne znaczenie mogą mieć także wyniki sekcji zwłok oraz ekspertyzy balistyczne.

To kolejna w ostatnich miesiącach tragedia rodzinna na Mazowszu, która kończy się śmiercią kilku osób. Psychologowie i kryminolodzy zwracają uwagę, że w wielu takich przypadkach sprawcy przez długi czas nie wzbudzają podejrzeń otoczenia. Dopiero po tragedii wychodzą na jaw problemy psychiczne, konflikty lub narastające napięcia w relacjach rodzinnych.

Jeśli ktoś doświadcza kryzysu psychicznego, przemocy lub myśli samobójczych, może skorzystać z całodobowych numerów wsparcia psychologicznego i interwencyjnego. Pomoc dostępna jest bezpłatnie zarówno dla dorosłych, jak i dzieci.

Śledztwo po tragedii w Raszynie

Policjanci i prokuratorzy podkreślają, że na obecnym etapie postępowania wiele kwestii pozostaje jeszcze niewyjaśnionych. Kluczowe będą wyniki badań kryminalistycznych oraz ustalenia dotyczące ostatnich godzin życia kobiety i mężczyzny.

Śledczy sprawdzają również, czy wcześniej dochodziło do sytuacji konfliktowych lub interwencji związanych z rodziną. Analizowane są także zabezpieczone urządzenia elektroniczne i dokumenty znalezione w domu.