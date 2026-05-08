Wyższa emerytura po jednym wniosku? Tak, to możliwe. Sprawdź, czy ZUS może doliczyć ci pieniądze

Wyższa emerytura po jednym wniosku? Tak, to możliwe. Sprawdź, czy ZUS może doliczyć ci pieniądze
Anna Kot
8 maja, 14:00

Wielu seniorów otrzymuje świadczenia niższe, niż mogliby wywalczyć, gdyby dysponowali pełną dokumentacją w momencie przejścia na spoczynek. ZUS nie podniesie emerytury z urzędu - aby dostać więcej, trzeba wykazać inicjatywę i dostarczyć odpowiednie formularze. Kto ma największe szanse na pozytywną decyzję? Oto szczegóły.

Kiedy warto walczyć o przeliczenie emerytury?

Ponowne przeliczenie emerytury to procedura, która pozwala uwzględnić nowe fakty w historii ubezpieczenia. Choć wniosek może złożyć każdy, realne szanse na podwyżkę mają osoby w trzech konkretnych sytuacjach:

  • Odnalazły się stare dokumenty: Jeśli przy przejściu na emeryturę brakowało dowodów na lata pracy lub wysokość zarobków.
  • Aktywność zawodowa na emeryturze: Jeśli po przyznaniu świadczenia senior wciąż pracował i odprowadzał składki.
  • Nowe dowody na dochody: Możliwość udokumentowania zarobków z lat przedemerytalnych, których wcześniej nie brano pod uwagę.

Kluczowe lata - praca sprzed 1999 roku

Największe pole do poprawy wysokości świadczenia mają osoby pracujące przed 1 stycznia 1999 roku. Od tego momentu ZUS prowadzi indywidualne konta, ale starsze okresy wymagają papierowego potwierdzenia. Aby "odzyskać" te lata, warto przeszukać archiwa pod kątem:

  • Świadectw pracy i umów o zatrudnieniu.
  • Legitymacji ubezpieczeniowych z wpisami o zarobkach.
  • Zaświadczeń o ukończeniu studiów wyższych (dyplom, indeks).
  • Dokumentów potwierdzających służbę wojskową.

Jeśli zakład pracy już nie istnieje, dokumentacji płacowej należy szukać w archiwach państwowych lub prywatnych firmach przechowujących akta zlikwidowanych jednostek.

Działalność gospodarcza i małe firmy

Osoby, które przed 1999 rokiem prowadziły własny biznes lub pracowały u małych pracodawców (do 20 osób), muszą podać we wniosku specyficzne dane. W formularzu ERP-6 kluczowe będą:

  • Okres prowadzenia działalności lub współpracy.
  • Dokładny adres miejsca pracy.
  • Numer Konta Płatnika (NKP).
  • Adres placówki ZUS, do której płynęły składki przed reformą

Jak złożyć wniosek?

Podstawą prawną do zmian jest dostarczenie nowych dowodów. Pamiętaj, że przeliczenie nie zawsze oznacza drastyczny skok kwoty, ale w wielu przypadkach pozwala na trwałe zwiększenie comiesięcznych wpływów na konto. Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury składa się na formularzu ERPO (Wniosek o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego). Wniosek należy złożyć na oficjalnych drukach dostępnych w placówkach ZUS lub przez system PUE ZUS.

Ile można zyskać na przeliczeniu emerytury?

To pytanie, które zadaje sobie każdy emeryt. Kwoty nie są stałe, ale w niektórych przypadkach gra toczy się o naprawdę duże pieniądze:

  • Dodatkowe lata pracy: Udokumentowanie roku pracy z lat 80. czy 90., który wcześniej został pominięty, może podnieść świadczenie o kilkadziesiąt, a nawet ponad 100 złotych miesięcznie.
  • Praca na emeryturze: Seniorzy, którzy pracują i zarabiają średnią krajową, po roku odprowadzania składek mogą liczyć na wzrost emerytury o ok. 150-200 zł miesięcznie (zależnie od wieku).
  • Zamiana "0" na konkretne zarobki: Jeśli wcześniej ZUS przyjął za dany okres wynagrodzenie zerowe (brak dokumentów płacowych), a teraz dostarczymy zaświadczenie o zarobkach, emerytura może wzrosnąć nawet o kilkaset złotych.

Czy przeliczenie może zaszkodzić?

Wiele osób obawia się, że po złożeniu wniosku ZUS... obniży im emeryturę. Spokojnie - obowiązuje zasada korzyści. Jeśli po nowym przeliczeniu wyjdzie kwota niższa niż obecna, ZUS musi pozostać przy dotychczasowym, wyższym świadczeniu. Ryzykujesz jedynie poświęcony czas, a zyskać możesz wyższy przelew do końca życia.

