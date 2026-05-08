Prawie 7 tys. zł miesięcznie pobierają dożywotnio seniorzy w Polsce w 2026 roku. ZUS wypłaca rekordowe świadczenia honorowe

Czym dokładnie jest emerytura honorowa? To nie to samo co zwykłe świadczenie

Świadczenie honorowe to dodatkowe świadczenie dla seniorów, które wypłacane jest bez względu na sytuację finansową lub stan zdrowia. W rzeczywistości dożywotni dodatek o charakterze pieniężnym przyznawany osobom, które ukończyły 100 lat. Co istotne - nie zastępuje on emerytury ani renty.

Jest dodatkowym wsparciem finansowym, wypłacanym obok podstawowego świadczenia, np. emerytury. Równie ważne jest, że wysokość podstawowej emerytury nie ma żadnego wpływu na kwotę otrzymywanego dodatku. Każdy stulatek otrzymuje świadczenie w tej samej wysokości, bez względu na wcześniejsze zarobki, staż pracy czy historię ubezpieczeniową. W praktyce oznacza to, że senior po ukończeniu 100 roku życia senior otrzymuje:

dotychczasowe świadczenie (emeryturę lub rentę),

świadczenie honorowe.

Ile na rękę w 2026 roku? Wyliczamy marcową waloryzację świadczenia

Po marcowej waloryzacji świadczenie honorowe wynosi 6938,92 zł brutto miesięcznie. Warto podkreślić, że wysokość dodatku jest stała w momencie przyznania, przysługuje do końca życia seniora i podlega corocznej waloryzacji. Wypłata emerytury honorowej następuje co miesiąc.

Nowe prawo 2026: Kto ma zagwarantowane 6938,92 zł brutto?

Zasady przyznawania emerytury honorowej zostały doprecyzowane w ustawie z 2024 roku. Zgodnie z przepisami, dodatek ten przysługuje osobie, która:

posiada obywatelstwo polskie,

ukończyła 100 lat,

w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc setnych urodzin ma prawo do jednego ze świadczeń wskazanych w ustawie (np. emerytury lub renty).

Nowe regulacje uprościły procedury, dzięki czemu większość uprawnionych nie musi podejmować żadnych działań formalnych.

Automat z ZUS czy wizyta w urzędzie? Tak odbierzesz pieniądze bez stresu

W zdecydowanej większości przypadków ZUS przyznaje świadczenie z urzędu. Dotyczy to w szczególności osób, które już pobierają emeryturę lub rentę z ZUS albo KRUS. Jak to działa w praktyce?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych monitoruje daty urodzenia świadczeniobiorców. W miesiącu, w którym senior kończy 100 lat, świadczenie honorowe zostaje przyznane automatycznie. Decyzja administracyjna trafia do zainteresowanego pocztą. Nie trzeba składać żadnego wniosku ani dostarczać dodatkowych dokumentów. Cała procedura odbywa się bez udziału seniora.

Uwaga na formularz ESH. Kiedy ZUS sam nie wypłaci świadczenia?

Istnieją jednak sytuacje, w których trzeba samodzielnie wystąpić o przyznanie emerytury honorowej. Kogo to dotyczy? Właściwy wniosek będą musiały złożyć osoby, które:

nie pobierają emerytury ani renty,

ani renty, nie są objęte systemem ubezpieczeniowym (np. przez całe życie pracowały bez formalnego zatrudnienia),

(np. przez całe życie pracowały bez formalnego zatrudnienia), nie otrzymują świadczeń z ZUS ani KRUS.

Powyższe osoby będą musiały wypełnić formularz ESH i złożyć go w ZUS. Konieczne będzie przy tym dołączenie dokumentu potwierdzającego datę urodzenia (np. odpisu aktu urodzenia). Dopiero po złożeniu wniosku i weryfikacji dokumentów świadczenie zostanie przyznane przez ZUS.

7000 zł a inne dodatki. Czy stracisz prawo do zasiłku z MOPS lub 13. emerytury?

Dobra wiadomość dla seniorów i ich rodzin jest taka, że świadczenie honorowe nie jest uwzględniane przy ustalaniu prawa do innych form wsparcia. Oznacza to, że otrzymywanie niemal 7 tys. zł miesięcznie:

nie powoduje utraty dodatku pielęgnacyjnego,

nie wpływa na prawo do świadczenia wspierającego,

nie jest brane pod uwagę przy ustalaniu prawa do pomocy z MOPS,

nie ogranicza dostępu do innych świadczeń socjalnych.

Dzięki temu osoby w bardzo podeszłym wieku mogą korzystać równocześnie z kilku form wsparcia bez obawy o przekroczenie progów dochodowych.

Honorowy gest państwa: Dlaczego staż pracy i składki nie mają znaczenia?

Ustawodawca zdecydował, że dodatek dla stulatków ma charakter symboliczny i honorowy – stanowi wyraz uznania dla osób, które dożyły wyjątkowego wieku. Z tego względu:

nie jest uzależniony od wysokości wcześniejszych składek,

nie zależy od stażu pracy,

przysługuje w identycznej kwocie każdemu uprawnionemu.

To sprawia, że świadczenie honorowe dla 100-latków jest jednym z najbardziej egalitarnych elementów systemu emerytalnego w Polsce.