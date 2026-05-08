Decyzja zapadła po rezygnacji Sławomir Cenckiewicz, który kierował Biurem do 23 kwietnia. Przez ostatnie tygodnie obowiązki szefa BBN wykonywał gen. bryg. rez. Andrzej Kowalski.

Nominacja po odejściu Sławomira Cenckiewicza

Zmiana na czele Biura Bezpieczeństwa Narodowego następuje w okresie szczególnie intensywnej debaty dotyczącej bezpieczeństwa państwa, modernizacji armii oraz relacji Polski z NATO i Unią Europejską. Rezygnacja Sławomira Cenckiewicza wywołała polityczne komentarze, ponieważ były szef BBN pozostawał jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w otoczeniu prezydenta.

Po jego odejściu kierowanie Biurem tymczasowo powierzono gen. Andrzejowi Kowalskiemu. Teraz prezydent zdecydował się postawić na urzędnika z doświadczeniem dyplomatycznym, migracyjnym i administracyjnym.

Kim jest Bartosz Grodecki?

Bartosz Grodecki urodził się 1 września 1980 roku w Warszawie. Jest absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również studia MBA z zakresu zarządzania cyberbezpieczeństwem na Wojskowej Akademii Technicznej.

Karierę zawodową związał z dyplomacją i administracją państwową. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych pracował od 2006 roku. Pełnił służbę dyplomatyczną między innymi w Los Angeles, Malmö i Sztokholmie. W 2017 roku został dyrektorem Departamentu Konsularnego MSZ, odpowiadając między innymi za działania związane z zarządzaniem kryzysowym, ewakuacją obywateli polskich oraz funkcjonowaniem placówek konsularnych.

W marcu 2020 roku objął stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. W resorcie odpowiadał za Departament Spraw Międzynarodowych i Migracji, Departament Obywatelstwa i Repatriacji, Departament Teleinformatyki oraz Departament Zezwoleń i Koncesji. Nadzorował również działania Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

W grudniu 2020 roku premier Mateusz Morawiecki powołał go na stanowisko pełnomocnika rządu do spraw wielkoskalowych systemów informacyjnych Unii Europejskiej. Grodecki pełnił też funkcję pełnomocnika rządu do spraw repatriacji oraz koordynatora współpracy przygranicznej z Niemcami.

Migracja, cyberbezpieczeństwo i wojna w Ukrainie

W czasie pracy w MSWiA Bartosz Grodecki zajmował się jednymi z najbardziej wrażliwych obszarów funkcjonowania państwa. Odpowiadał za kwestie związane z polityką migracyjną, współpracą graniczną i cyberbezpieczeństwem. Reprezentował także Polskę podczas unijnych spotkań ministrów spraw wewnętrznych i sprawiedliwości.

Po rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę uczestniczył w koordynowaniu pomocy dla ukraińskich służb podległych ministerstwu spraw wewnętrznych Ukrainy. Chodziło między innymi o dostawy sprzętu, wsparcie logistyczne i działania związane z kryzysem uchodźczym. Współpracował również przy organizacji pomocy dla demokratycznej opozycji białoruskiej oraz administracji Mołdawii.

W środowisku administracji państwowej był postrzegany jako urzędnik specjalizujący się w kwestiach bezpieczeństwa, migracji i współpracy międzynarodowej. W 2019 roku został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność w służbie zagranicznej.

Z resortu do sektora zbrojeniowego

Po zmianie władzy i odejściu z MSWiA Bartosz Grodecki związał się z sektorem obronnym. Od lutego 2026 roku pełni funkcję doradcy zarządu spółki RADMOR z Gdyni, producenta systemów łączności wojskowej i radiokomunikacyjnej. Firma od 2011 roku należy do WB Group, jednego z najważniejszych prywatnych podmiotów polskiego przemysłu obronnego.

To właśnie doświadczenie związane z bezpieczeństwem, nowoczesnymi systemami teleinformatycznymi i współpracą międzynarodową miało być jednym z argumentów przemawiających za powierzeniem mu kierowania BBN.

Objęcie stanowiska przez Grodeckiego oznacza również, że w otoczeniu prezydenta pojawia się kolejna osoba z doświadczeniem administracyjnym zdobytym w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości.